Lia Olguţa Vasilescu îl acuză pe Bolojan că falimentează „voit” CET Craiova: Va slăbi şi mai mult sistemul energetic naţional

Edilul Craiovei a spus că falimentarea voită a Electrocentrale Craiova va slăbi sistemul energetic românesc. Sursa colaj foto: Facebook/Lia Olguta Vasilescu

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri seara că "falimentarea voită" de către actualul Guvern a Electrocentrale (CET) Craiova, unul dintre principalii producători de energie electrică ai României, va slăbi şi mai mult sistemul energetic naţional, potrivit Agerpres. "Nu primim bani de reparaţii anuale nici măcar pentru iarna aceasta, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată", a subliniat edilul Craiovei în timpul declaraţiilor în care a lansat un nou atac la dresa premierului Ilie Bolojan.

Potrivit acesteia, Electrocentrale (CET) Craiova se va închide după ce Guvernul Bolojan a respins şi al doilea memorandum depus de ministrul Energiei, prin care se solicitau 50 milioane lei pentru achiziţionarea de cazane de apă fierbinte (CAF-uri), astfel încât societatea să mai poată rezista o perioadă.

"Cu ce se ocupă Electrocentrale Craiova în principal? Cu producţia de energie electrică şi este una dintre centralele vitale pentru sistemul energetic naţional, după cum a confirmat şi Ministerul Energiei. Energia termică este un produs rezidual care într-o ţară civilizată s-ar plăti la preţ nesemnificativ, tocmai pentru că asigură companiei statului un bonus de cogenerare. (...).

După ultimele declaraţii ale lui Ilie Bolojan este clar că nu mai putem aştepta ca să dezvoltăm o nouă capacitate de producţie care ar dura încă doi ani pentru că Electrocentrale Craiova nu mai rezistă atât. Nu primim bani de reparaţii anuale nici măcar pentru iarna aceasta, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Iar al doilea memorandum depus de ministrul Energiei pentru achiziţionarea de cazane de apă fierbinte (CAF-uri) astfel încât societatea să mai poată rezista o perioadă a fost avizat negativ", a declarat Olguţa Vasilescu miercuri seara într-un mesaj video, publicat pe contul oficial de Facebook.

Aceasta afirmă că în urmă cu doi ani municipalitatea a dorit să găsească o altă soluţie pentru căldura Craiovei, cea a unei centrale a oraşului. În acest sens a demarat achiziţia de teren în apropiere a Electrocentrale Craiova şi a solicitat anul trecut toate activele necesare producţiei de energie termică, însă şi această soluţie a fost respinsă.

"Am dorit să le cumpărăm, nu gratis şi s-a respins. Este dovada clară că de fapt Ilie Bolojan nu a urmărit niciodată ca societate a Guvernului să fie salvată, fie şi prin preluarea de primărie, ci pur şi simplu să se închidă, iar oraşul Craiova să rămână fără nicio soluţie. În ianuarie, după cinci avarii deja, am deschis public subiectul, care până atunci era doar în corespondenţa oficială şi discuţii neoficiale, şi l-am rugat tot public pe premier să acorde măcar suma de 50 de milioane de lei ca Electrocentrale, companie guvernamentală, să mai reziste măcar doi ani, fără avarii, până la construire a unei noi capacităţi de producţie a Primăriei Craiova, dezvoltată în parteneriat cu un investitor, dacă tot a respins toate soluţiile şi solicitările.

Memorandumul nu a primit avizele necesare, premierul Bolojan alegând calea de a bloca şi această investiţie şi de a ne urechea că nu ştim cum a făcut la Oradea, care a fost campioana ajutoarelor de stat pentru termoficare sub toate guvernele şi care are şi producţia şi distribuţia la primărie, nu are producţia la guvern, cum este cazul Craiovei", a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.

Primarul Craiovei afirmă că falimentarea voită a Electrocentrale Craiova va slăbi sistemul energetic românesc, însă acesta este un scop în sine pentru cei care fac scenarii să vândă Hidroelectrica.

"Păcat că falimentare voită de către guvern a CET-ului de la Craiova va slăbi şi mai mult sistemul energetic naţional. Dar pentru unii care tot fac scenarii să vândă Hidroelectrica şi alte companii de stat, dacă nu le pot falimenta, e un scop în sine. Ţapi ispăşitori pe care să dea vina vor găsi mereu. Care vor tăcea de frică sau de ruşine. Eu nu sunt în acea categorie, domnule Ilie Bolojan şi o ştiţi prea bine. V-am lăsat o săptămână să vă informaţi exact despre ce e vorba, dar aţi ratat momentul să fiţi corect", a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.

Primarul Craiovei spune că municipalitatea are două soluţii rapide pentru a rezolva problema agentului termic pentru locuitori: transformarea punctelor termice în centrale termice pe gaz pentru acele puncte unde numărul de abonaţi e compact, iar pentru alte puncte termice unde numărul de abonaţi nu e compact şi cheltuielile de transformarea punctelor termice în centrale pe gaz ar fi mai mari, se vor acorda vouchere în funcţie de venituri, astfel încât proprietarii să-şi poată monta centrale termice de apartament. Toate aceste investiţii se vor regăsi în proiectul de buget de anul acesta.