Putin i-a acordat gradul de general ofițerului FSB responsabil de otrăvirea opozanților Alexei Navalnîi și Vladimir Kara-Murza

<1 minut de citit Publicat la 18:09 25 Noi 2025 Modificat la 18:09 25 Noi 2025

Sursa foto: Hepta | Zuma Press / Moscow City Court Press Service

Vladimir Putin l-a promovat la gradul de general-maior pe ofițerul FSB Alexander Samofal, pe care anchetatorii îl leagă de otrăvirea opozanților Alexei Navalnîi și Vladimir Kara-Murza. Potrivit publicației Vajnye Istorii, numele său, noul grad și funcția - șef adjunct al Direcției FSB pentru Moscova și Regiunea Moscova - apar în dosarul penal împotriva jurnalistei Valeria Ratnikova de la Dozhd, scrie The Moscow Times.

Înainte de numirea sa în departamentul de poliție din Moscova, Samofal a lucrat ca agent în Serviciul Doi al FSB. Ofițerii din această unitate au participat la operațiuni speciale împotriva politicienilor opoziției ruse. Ancheta a remarcat că Samofal a făcut parte dintr-un grup legat de prima tentativă de otrăvire a lui Alexei Navalnîi în 2017, în timpul procesului Kirovles.

Samofal, împreună cu alți ofițeri FSB, l-au supravegheat pe Vladimir Kara-Murza în 2015, în perioada în care acesta a supraviețuit primei sale otrăviri. Ancheta a subliniat că acesta a fost „singurul agent cunoscut al grupului de otrăvire care avea două pașapoarte de acoperire”. Din 2023, Samofal se află pe lista de sancțiuni a UE.