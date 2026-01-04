Alexandru Rogobete: "Nu poți ca medic să ai scutire pentru gărzi la spitalul public, dar să faci gărzi la privat"

Ministrul Sănătății a recunoscut că de ani de zile se discută despre problema scutirii gărzilor. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică, la Antena 3 CNN, că cei care au eliberat în mod fraudulos scutiri pentru gărzile medicilor de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa ar putea răspunde penal, în urma verificărilor care se vor face de către Corpul de Control.

Alexandru Rogobete a spus că “nu poți să ai lombosciatică doar la spitalul public și cu aceeași scutire medicală să poți să faci gărzi la spitalul sau la cabinetul tău privat”.

Ministrul a precizat că în cazul spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, “peste 50% din acești medici cu scutire de gardă practică medicina după orele de program, pentru încă 8 sau încă 10 ore în mediul privat sau fac gărzi în regim privat”.

Ministrul Sănătății a recunoscut că de ani de zile se discută despre problema scutirii gărzilor, dar că nu s-au luat măsuri concrete care să limiteze acest fenomen.

“Strict despre Constanța, unde mi-a sărit în ochi cifra de 70% din personalul medical, dintre medicii anumitor secții care au scutire de gardă pe motive medicale, este o cifră care iese din context. Sigur că în orice colectiv există persoane care au probleme medicale pe care le respect și de care trebuie să ținem cont. Însă peste 70% din personal să fie scutit medical pentru gardă este un fenomen care a denaturat și acesta este motivul pentru care Corpul de Control va pleca la Constanța și va verifica situația administrativă. Îmi doresc un raport cât mai complet și cât mai corect să înțelegem fenomenul din acea unitate sanitară”.



Alexandru Rogobete a precizat că, probabil se va identifica un număr important din scutiri care au fost emise fraudulos: “Cei responsabili vor răspunde, cel mai probabil în zona penală. Raportul Corpului de Control va fi trimis la Parchet, dacă se identifică elemente de natură penală, dar eu m-aș îndrepta mai degrabă către cei care au eliberat aceste scutiri medicale, care nu au legătură cu realitatea”.

Alexandru Rogobete anunță schimbări privind efectuarea gărzilor

Alexandru Rogobete a vorbit și despre inechitățile privind gărzile, precizând că “trebuie schimbată la 180 de grade strategia gărzilor”.

Potrivit ministrului Sănătății, ele se plătesc procentual la venitul calculat din anul 2017, deși garda se realizează în 2026.

A doua inechitate este faptul că sunt plătite la fel, indiferent de rangul spitalului. “Nu este echtabil ca o gardă să fie plătită la fel la Spitalul de Urgențe din București, de exemplu, unde poate un medic vede noaptea 30-40 de pacienți, cu o gardă la un spital orășenesc, unde de cele mai multe ori nu vede niciun pacient”.

Alexandru Rogobete a anunțat reclasificarea gărzilor în trei categorii: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență.

Garda de monitorizare presupune că medicul îngrijește doar pacienții internați în secția de care răspunde, în timp ce în cazul gărzii de urgență, medicul interacționează și cu urgențele din afara unității sanitare, ele urmând să fie plătite diferit.

“O altă discuție ar fi ca plata gărzilor să se facă pe tarif fix, nu pe tarif procentual dintr-un venit. Acest tarif să fie calculat în funcție de rangul spitalului, în funcție de specialitate și în funcție de alți indicatori de performanță. Nu exclud, deși tot de către corpul medical a fost repinsă aceasta idee, ca în anumite spitale să se realizeze gărzi de 12 ore. Măsurile nu se vor implementa peste noapte”.