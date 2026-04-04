Întâlnirea Nicușor Dan-Ponta-Coldea ar fi fost, de fapt, o punere în scenă. Cine a comandat-o și cine a jucat rolurile celor trei

Elena Lasconi publicase fotografiile pe Facebook. FOTO: Colaj Facebook/ Elena Lasconi

Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită de Elena Lasconi în mai 2025, înaintea alegerilor prezidențiale, ar fi fost, de fapt, o punere în scenă cu persoane care au jucat rolurile celor trei personaje, scrie G4Media, citând mai multe surse familiarizate cu cazul.

Operațiunea fi fost comandată de liberalii care îl susțineau pe Crin Antonescu în cursa pentru Cotroceni, spun sursele respective. Cu toate acestea, filmarea propriu-zisă ar fi fost executată de personaje apropiate de USR sau care apar alături de Nicușor Dan în campanie.

Potrivit surselor G4Media, procurorii DIICOT care anchetează acest caz i-ar fi audiat pe Bicuţi Andrei-Gabriel, (administrator S.C. Training Private Group S.R.L.) și tatăl acestuia, Bicuți Gheorghe-Liviu. Cei doi ar fi organizat realizarea filmării încă de la începutul lunii aprilie 2025.

Cele trei persoane care au jucat rolurile lui Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, identificate și audiate de procurorii DIICOT, ar fi:

Bratu Răzvan-Florin (Dan)

Năstăsoiu Alexandru-Cristian (Ponta)

Cojocaru Marian (Coldea).

Potrivit surselor citate de G4Media, apropiate anchetei, persoana care apare în acest caz lucrează ca operator de imagine la firma PRIVATE TRAINING GROUP SRL și colaborează cu Mihai Cojocaru, respectiv cu CSTUDIO RO FILM SRL. Aceeași persoană ar fi pus la dispoziție echipamentele tehnice și ar fi filmat secvența în care trei actori îi interpretează pe Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

Sursele mai spun că operatorul a fost prezent, pe 6 martie 2025, și la filmarea clipului oficial de campanie al lui Nicușor Dan.

Cu trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025, Elena Lasconi a publicat pe Facebook mai multe fotografii despre care susținea că surprind o întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta. Întâlnirea ar fi avut loc în decembrie 2024, după anularea alegerilor.

Nicușor Dan a respins acuzațiile și a depus plângere penală împotriva Elenei Lasconi pentru fals și înșelăciune.

Și Victor Ponta a anunțat că o va acționa în instanță pe Elena Lasconi.

Fotografiile publicate sunt de calitate slabă și surprind trei persoane care ies, pe rând, dintr-o clădire. Imaginile nu sunt datate, iar în afară de cadrul în care apare Nicușor Dan, celelalte sunt neclare. Lasconi a distribuit și o captură de ecran a unui email, susținând că ar fi primit fotografiile de la un paparazzo.

Ce a aflat presa centrală despre casa din fotografiile Elenei Lasconi

Hotnews scria că imobilul din imaginile publicate de președinta USR este o reședință privată care nu se află în Capitală, ci "la 30 de kilometri nord" de București.

Publicația Buletin de București a localizat clădirea în comuna Tunari din județul Ilfov.

Locația din fotografia de mai sus, realizată de Hotnews, ar fi fost scoasă pentru închiriere pe platforme precum Airbnb și Booking.com.

Casa ar fi în proprietatea unei persoane fizice, iar terenul pe care a fost construită a figurat ca teren arabil până în anul 2021, destinația lotului fiind schimbată ulterior, printr-o autorizație emisă de Primăria din Tunari, după cum a relatat Buletin de București.

Actualul proprietar ar fi cumpărat casa în 2022, prin credit ipotecar.

Publicația citată mai precizează că această casă este cunoscută în zonă drept "Vila 13".