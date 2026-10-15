Campania "Ora fără diabet" a ajuns în şcolile din Câmpina. Sfatul primit de elevi de la Iarina Cojocaru. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

"Cum pot copiii să prevină problemele de sănătate asociate unui stil de viață dezechilibrat?" – la această întrebare au încercat să răspundă elevii Colegiului Național "Nicolae Grigorescu" și ai Școlii Gimnaziale Centrale din Câmpina, în cadrul inițiativei "Ora fără diabet. Parteneriat pentru un viitor sănătos". Copiii au aflat de ce trebuie să limiteze consumul de zahăr și cum îi ajută alimentația echilibrată. Iar Iarina Cojocaru, dublă campioană națională la natație, şi fotbalistul portughez Rodrigo Martins, legitimat la Petrolul Ploiești, le-au vorbit elevilor despre importanța unui stil de viață sănătos şi le-au oferit câteva sfaturi preţioase.

Campania "Ora fără diabet" are loc în contextul în care România ocupă primul loc în Europa la obezitate infantilă, iar cazurile de diabet de tip 2 în rândul copiilor sunt în creștere.

Organizatorii își propun să le transmită elevilor un mesaj simplu: un stil de viață sănătos se construiește prin alegeri responsabile, alimentație echilibrată și activitate fizică. În România, peste un milion și jumătate de oameni suferă de diabet, iar proiectul "Ora fără diabet" îi ajută pe copii să înțeleagă importanța obiceiurilor sănătoase încă de la o vârstă fragedă.

"Am citit un studiu care spunea că, dacă avem peste 10 ore de odihnă, suntem mai predispuşi la diabet", a spus o elevă, iar una dintre colegele ei a subliniat într-o declaraţie: "Diabetul poate să se facă pe bază de stres, însă, poate apărea şi genetic, dar şi, indirect, se declanşează din cauza zahărului în exces".

Pentru a le oferi un model de urmat, organizatorii au invitat-o la Colegiul "Nicolae Grigorescu" din Câmpina pe Iarina Cojocaru, dublă campioană națională la înot pentru juniori. Aceasta le-a vorbit elevilor despre importanța echilibrului în viața de zi cu zi pentru a obține performanțe.

"Mă simt foarte onorată să fiu aici, m-a impresionat foarte mult că sunt foarte mulţi copii care îşi doresc să mănânce cât mai sănătos şi, sper, prin ce le-am spus – să înceapă şi ei să practice un sport", a declarat Iarina Cojocaru, dublă campioană națională la natație, pentru Antena 3 CNN.

"Noi, farmaciştii, avem un rol important în prevenţie şi în grija faţă de pacienţi. Eu şi colegii mei farmacişti credem că prevenţia are succes dacă colaborăm – o colaborare bună între medic, farmacist, autorităţi, comunitate. În esenţă, avem grijă împreună. Farmacia nu este un loc unde pacientul vine să îşi ridice doar medicamentele, este un loc unde începe, de fapt, educaţia", a explicat Angela Savu, manager la o unitate farmaceutică.

Campania "Ora fără diabet" a ajuns și la Școala Centrală din Câmpina, unde zeci de elevi au participat la activități interactive și au adresat întrebări specialiștilor despre un stil de viață sănătos.

Elevii Şcolii Centrale din Câmpina au avut parte și de o surpriză. După activitățile din cadrul proiectului, aceștia i-au întâlnit pe Rareș Manolache şi Rodrigo Martins, doi dintre jucătorii echipei Petrolul Ploiești.

"Într-adevăr, alimentaţia şi educaţia sunt foarte importante în rândul nostru, al copiilor, că şi eu sunt un copil, şi îmi doresc ca voi toţi cei de aici să aveţi o alimentaţie sănătoasă, un somn cât mai liniştit ", a declarat Rareș Manolache.

În faţa copiilor, fotbalistul portughez Rodrigo Martins a spus: "Unul dintre stâlpii performanţei sunt alimentaţia, somnul şi munca. Noi nu putem face performanţă fără unul dintre aceştia. Aş spune că diferenţa o face somnul bun, mâncarea sănătoasă şi munca din greu".

Campania "Ora fără diabet" va continua în următoarele zile în școli din Ploiești, Plopeni, Băicoi și Mizil, precum și în comunele Păulești și Cioranii de Jos.