Ora fără diabet ajunge în Prahova: elevii din 10 școli învață cum să prevină diabetul printr-un stil de viață sănătos

Campania „Ora Fără Diabet” ajunge în 10 școli din județul Prahova, unde elevii participă la activități interactive despre alimentație sănătoasă, sport, somn și prevenirea diabetului, alături de farmaciști, specialiști și sportivi de performanță.

Campania de educație și prevenție „Ora Fără Diabet – Parteneriat pentru un viitor sănătos” a ajuns în județul Prahova. Între 14 și 20 octombrie, elevii din 10 școli din Câmpina, Plopeni, Băicoi, Păulești, Ploiești, Mizil și Cioranii de Jos participă la sesiuni interactive despre nutriție, mișcare, somn și efectele ecranelor, împărțite în patru module. Alături de ei sunt farmaciști de la Professional Farmaline, campioni naționali la sport, fotbaliști, specialiști în nutriție și stil de viață sănătos.

Campania este derulată de Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, Antena 3 CNN și Asociația PLAN B. Prima oprire din Prahova a fost miercuri, 14 octombrie, la Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina. După primele ediții, desfășurate în 10 școli din București și Ilfov la finalul lui 2025 și începutul lui 2026, proiectul ajunge acum la elevii prahoveni.

De ce începe prevenția din școală

Acum douăzeci de ani, diabetul de tip 2 era foarte rar la copii. Stilul de viață dezechilibrat, alimentația de tip fast-food și sedentarismul au schimbat acest lucru, iar boala apare tot mai des la vârste mici, pe fondul creșterii obezității și a lipsei de mișcare în rândul copiilor.

„Ora Fără Diabet” își propune să le arate elevilor, pe înțelesul lor, că obiceiurile sănătoase se formează devreme și că multe dintre riscuri pot fi prevenite prin alegeri simple, făcute zi de zi: ce punem în farfurie, cât ne mișcăm și cât timp petrecem în fața ecranelor înainte de somn.

Patru module despre nutriție, sport, somn și orientare

Sesiunile sunt interactive, adaptate vârstei elevilor și coordonate de specialiști. Programul este împărțit în patru module:

1. Nutriție – „Chefii nutriției”. Într-un joc inspirat din emisiunile culinare, elevii lucrează în echipe și construiesc farfurii echilibrate din ingrediente sănătoase. Așa află principiile de bază ale unei alimentări corecte și de ce e bine să reducem zahărul și alimentele procesate.

2. Sport – „Fit Masters”. Competițiile pe biciclete staționare și exercițiile fizice le arată copiilor că mișcarea poate fi distractivă și la îndemâna oricui.

3. Somn și ecrane – „Dream Team”. Prin experimente practice, inclusiv într-o cabină antifonată, elevii descoperă cum le afectează ecranele ochii și liniștea de dinainte de somn. Discuțiile se încheie cu reguli simple pentru echilibrul dintre tehnologie și odihnă.

4. Modulul vocațional și educațional. Elevii completează un chestionar despre ce au văzut și au învățat în timpul orei. Astfel, fiecare elev pleacă de la „Ora Fără Diabet” reflectând la ce a descoperit.

Un farmacist PROFESSIONAL FARMALINE le vorbește copiilor despre efectele zahărului consumat în exces, iar întâlnirea se încheie cu invitați din lumea sportului. Înotătorii Clubului Barracuda Iarina Cojocaru, multiplă campioană națională și deținătoare de recorduri naționale, și Ștefan Cojocaru, vicecampion național, rugbistul Alexandru Sebastian Coman, campion al Diviziei Naționale de Seniori, și fotbaliștii Rodrigo Martins și Rareș Manolache de la Petrolul Ploiești le povestesc elevilor despre disciplina și obiceiurile unui sportiv de performanță.

Școlile din Prahova incluse în campanie

Campania a început miercuri, 14 octombrie, la Câmpina, cu Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” și Școala Gimnazială Centrală. Joi, 15 octombrie, echipa ajunge la Liceul „Carol I” din Plopeni și la Școala Gimnazială Liliești din Băicoi, iar vineri, 16 octombrie, la Școala Gimnazială „Toma Socolescu” din Păulești și la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Ploiești.

Săptămâna viitoare, luni, 19 octombrie, „Ora Fără Diabet” continuă la Ploiești, la Colegiul Național „I.L. Caragiale” și la Școala Gimnazială „Rareș Vodă”. Campania se încheie marți, 20 octombrie, la Școala Gimnazială Nr. 1 din Mizil și la Liceul Tehnologic „Prof. Ilie Gavrilă” din Cioranii de Jos.

Parteneri

Campanie organizată de Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, Antena 3 CNN și Asociația Plan B.

Derulat în parteneriat cu: pfarma.ro, Federația Patronală a Farmaciilor din România, Professional Farmaline.

Cu sprijinul: ISJ Prahova.

Proiect sponsorizat de: CONPET.

Fundația pentru Educație și Vocație.