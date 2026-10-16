"Ora fără diabet", în alte şcoli din Prahova. Patru sportivi s-au întâlnit cu elevii şi le-au vorbit despre obiceiurile lor sănătoase

"Ora fără diabet", în alte şcoli din Prahova. Patru sportivi s-au întâlnit cu elevii şi le-au vorbit despre obiceiurile lor sănătoase. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Elevii din Prahova au învățat cum să aibă grijă de sănătatea lor, în cadrul campaniei "Ora fără diabet". Activitățile au ajuns la Liceul "Carol I" din Plopeni și la Școala Gimnazială Liliești din Băicoi, unde copiii au descoperit, prin jocuri și demonstrații interactive, cât de importante sunt alimentația echilibrată și mișcarea. Elevii au primit și sfaturi despre performanță, direct de la sportivi. Alexandru Coman, campion în Divizia Națională de seniori la rugby, şi Liviu Argeşanu, component al lotului național Under, sunt doi dintre cei care le-au vorbit copiilor despre obiceiurile lor sănătoase.

În timp ce se afla în faţa elevilor, Raluca Costache, director programe la Asociaţia "Plan B", le-a oferit următoarele detalii: "O să vorbim în cadrul orei fără diabet despre legătura dintre ecrane și odihnă, somn. Da, în ce fel ne afectează".

La Liceul "Carol I" din Plopeni, elevii au participat la activități interactive despre alimentația sănătoasă și prevenirea diabetului. Prin exerciții practice și exemple adaptate vârstei lor, copiii au aflat cum pot face alegeri alimentare mai bune și de ce este important să îmbine o dietă echilibrată cu mișcarea.

Elevii au avut ocazia să afle și ce se află în spatele performanței sportive. Alexandru Coman, campion în Divizia Națională de seniori la rugby, le-a vorbit despre muncă si perseverență, atribute necesare pentru a atinge cele mai înalte trepte ale performanței.

"Un sportiv de performanță, în România, cel puțin, și aici, vorbesc doar de rugby, are undeva la două antrenamente pe zi sau trei chiar după trezire", a subliniat Alexandru Coman, campion în Divizia Națională de seniori la rugby, în timpul discursului ţinut în faţa elevilor.

Campania "Ora fără diabet" a continuat și la Școala Gimnazială Liliești din Băicoi. Proiectului s-au alăturat și reprezentanții Federației Patronale a Farmaciștilor (FPFR) și ai Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR).

"Farmacistul e unul din specialiștii din domeniul sănătății din România. Farmacia este primul loc în care un pacient intră când are nevoie de sfaturi de sănătate, iar farmacistul poate să îndrume, poate să facă prevenție și reușește să educe și să transmită încrederea", a declarat Răzvan Munteanu, vicepreședinte al AFFR și FPFR.

Organizatorii le-au pregătit elevilor și o surpriză. Trei jucători de la FC Petrolul Ploiești au venit să discute cu cei mici despre sport și alegeri sănătoase care să ii ajute in viata de zi cu zi.

"Noi ne-am bucurat și ne-au fost dragi să-i vedem foarte curioși, foarte ambițioși să ne pună întrebări și să vadă stilul de viață la atleți profesioniști", a precizat Mark Ţuţu, jucător FC Petrolul Ploiești.

"Cred că nu contează dacă faci sport sau nu, dar este important să ai un stil de viață sănătos, pentru că asta te poate ajuta să îmbătrânești frumos. Dacă vrei să îmbătrânești frumos, trebuie să menții un stil de viață sănătos și să te ferești de multe lucruri. Va fi dificil, dar trebuie să încerci", a spus Israel Dele, jucător FC Petrolul Ploiești.

"Din punctul meu de vedere, ar trebui să-și petreacă cel mai mult timp afară. Acolo e toată sănătatea. Să își petreacă copilăria fără telefon. Să se ducă, să iasă afară să alerge și așa o să rămână sănătoși", a spus Liviu Argeşanu, component al lotului național Under.

Campania "Ora fără diabet" va continua în următoarele zile în școli din Ploiești și Mizil, precum și în comunele Păulești și Cioranii de Jos. Proiectul național este o inițiativă Antena 3 CNN, în parteneriat cu Asociația pentru Responsabilitatea Socială PLAN B, alături de Federația Patronala a Farmaciștilor și Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România.