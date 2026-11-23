O pisică a dat peste cap un zbor Delta spre Florida, dar avionul a ajuns totuși la timp. Reacția amuzantă a controlorului de trafic

1 minut de citit Publicat la 10:16 23 Noi 2026 Modificat la 10:16 23 Noi 2026

sursa foto: Getty

Un zbor Delta Air Lines care pleca din Boston spre Florida a rămas blocat câteva minute pe pista aeroportului Logan, vineri dimineață, din cauza unui pasager neobișnuit: o pisică ce reușise să evadeze din cușca de transport și alerga liberă prin cabină, scrie The New York Post.

Totul s-a întâmplat în timp ce avionul, care opera zborul 2607 către Tampa, rula spre pista de decolare. Potrivit înregistrărilor cu discuțiile dintre pilot și turnul de control, obținute de Aviation Circle, pilotul a cerut permisiunea să oprească aeronava din cauza unei „situații în cabină”, fără să dea alte detalii.

Controlorul de trafic i-a cerut imediat să rămână pe loc și s-a oferit să trimită ajutor, însă pilotul a refuzat, semn că situația, oricât de neobișnuită, era sub control.

După câteva minute, în care fugara a fost probabil prinsă și pusă înapoi la locul ei, pilotul a cerut turnului de control să reintre în rândul avioanelor care așteptau decolarea. Abia atunci a explicat ce se întâmplase cu adevărat la bord.

„Mulțumim pentru înțelegere, am avut o pisică scăpată în cabină”, i-a spus pilotul controlorului de trafic.

Răspunsul a venit pe un ton amuzat.

„Asta e ceva nou”, a glumit controlorul, care și-a luat apoi rămas-bun în stil felin: „Să aveți o zi bună, miau”.

În ciuda micului incident, povestea s-a terminat cu bine pentru toată lumea. Un purtător de cuvânt al Delta a confirmat pentru New York Post că avionul a aterizat la Tampa fără întârziere, la ora programată.

Compania aeriană le permite pasagerilor să călătorească cu animale de companie, inclusiv cu pisici, cu condiția ca acestea să rămână liniștite și închise în cușca de transport pe toată durata zborului. De data aceasta, se pare că pisica a avut alte planuri.