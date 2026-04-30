China rupe tăcerea după ce a dat de înțeles că pregătește lansarea primului său portavion nuclear. Ce înseamnă "Hi Jian"

1 minut de citit Publicat la 23:12 30 Apr 2026 Modificat la 23:15 30 Apr 2026

Primul potravion construit integral în China și unul dintre cele trei aflate în serviciu este fotografiat în timp ce părăsește șantierul naval Dalian. Foto: Getty Images

Ministerul Apărării din China a dat un răspuns criptic speculațiilor despre primul portavion cu propulsie nucleară al țării comuniste, notează Global Times.

Speculațiile au fost declanșate de un videoclip de propagandă al marinei militare chineze ce părea să facă referire la nava respectivă, referită drept Hi Jian.

Hi Jian e un echivalent fonetic în chineză al expresiei "navă cu propulsie nucleară".

"Întotdeauna luăm în considerare construcția portavionelor în mod cuprinzător, bazându-ne pe nevoile de securitate națională și pe dezvoltarea de echipamente și tehnologie", a declarat Zhang Xiaogang, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale din China..

Referitor la videoclipul marinei, Zhang folosit o formulare care s-ar traduce prin "fiecare înțelege ce vrea" sau "fiecare vede cu ochii săi", fără a lămuri chestiunea.

Presa internațională amintește că regimul de la Beijing intenționează să construiască portavioane noi în viitor.

În clipul de propagandă apare un marinar numit Hi Jian

Guvernul chinez a marcat, săptămâna trecută, 77 de ani de la fondarea Marinei Armatei Populare de Eliberare.

Cu această oczaie, au fost deschise vizitării de către public peste 40 de nave în serviciu activ în 10 porturi din țară, între care Dalian, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Xiamen, Guangzhou și Sanya.

De asemenea, Beijingul a lansat un videoclip de propagandă militară intitulat „Navigând către ocean”, în care se sugerează apariția celui de-al patrulea portavion chinezesc, al treilea construit în întregime în China și primul care ar putea fi dotat cu propulsie nucleară.

În clip apar marinari cu nume similare celor date celor trei portavioane chineze în serviciu. Lor li se alătură un al patrulea, numit "Hi Jian" ("nava cu propulsie nucleară").

Pentagon: China a depășit SUA la rata de construcție a submarinelor

Estimările făcute de Pentagon arată că statul comunist ar putea dispune de până la nouă portavioane până în următorul deceniu.

Potrivit americanilor, „evoluția Marinei militare chineze arată că această structură nu mai este doar un bastion defensiv, ci servește unui scop politic în promovarea, prin forță, a politicii externe chineze”.

Procesul de modernizare a început la începutul anilor '80, dar s-a accelerat după 2012, când președintele Xi Jinping a preluat șefia Partidului Comunist Chinez.

Marina militară chineză are deja experiență cu tehnologia nucleară, construind deja cel puțin două duzini de submarine cu propulsie nucleară - cu o medie de vase corpuri pe an, mult mai mare decât rata de producție a Marinei SUA.