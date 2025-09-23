China a testat „catapulta electromagnetică” pe cel mai modern portavion al său. Un singur portavion al SUA mai are un sistem similar

3 minute de citit Publicat la 11:06 23 Sep 2025 Modificat la 12:44 23 Sep 2025

Portavionul Fujian și-a testat cu succes catapulta electromagnetică, potrivit presei chineze de stat. Sursă foto: CCTV via CNN

Cel mai nou și mai performant portavion al Chinei și-a testat sistemul avansat de lansare a aeronavelor de la bord, iar imaginile au fost prezentate la televiziunea de stat, semnalează CNN.

Este vorba despre o nouă catapultă electromagnetică, utilizată cu trei tipuri de aeronave.

În clipul difuzat de CCTV, avionul de vânătoare stealth J-35 de generația a cincea, avionul de vânătoare J-15T de generația 4.5 și avionul de avertizare timpurie și spionaj KJ-600 sunt surprinse decolând de pe portavionul Fujian, cu ajutorul noului sistem avansat de lansare, cunoscut sub numele de EMALS.

Jurnaliștii statului comunist au caracterizat testele drept "o piatră de hotar" în dezvoltarea flotei de război.

CNN notează că un sistem de tip EMALS mai există în lume doar pe cel mai nou portavion al Marinei SUA, USS Gerald R Ford.

Acest vas a fost certificat în primăvara anului 2022 pentru operațiuni pe puntea de zbor utilizând catapulta electromagnetică.

Beijingul face paradă cu portavionul Fujian în timp ce o delegație americană se află în China

Testul militar popularizat la televiziune are loc în timp ce o delegație a Congresului SUA se află la Beijing pentru discuții menite să consolideze schimburile bilaterale, inclusiv comunicarea între forțele armate.

Este prima astfel de vizită în China efectuată de o delegație americană în ultimii șase ani.

Testele reușite de pe Fujian, care au inclus atât lansarea cu catapulta, cât și aterizarea cu frânare, arată că intrarea oficială a portavionului în flota marinei militare chineze ar putea avea loc în doar câteva săptămâni, spune analistul Carl Schuster, fost căpitan al Marinei SUA.

În următoarele luni se așteaptă noi certificări, iar testele finale vor avea loc probabil în primăvara anului viitor, a estimat el.

Sistemul EMALS permite avioanelor să decoleze de pe Fujian cu armament mai greu și combustibil mai mult decât aparatele care operează de pe cele două portavioane mai vechi ale Chinei, Shandong și Liaoning.

Asta înseamnă că aeronavele care decolează de pe Fujian pot să lovească ținte inamice aflate la distanțe mai mari.

În timp ce sistemul EMALS plasează Fujian la egalitate USS Gerald R Ford din punct de vedere al capacității de operare a avioanelor de la bord, portavionul chinez nu este nuclear, remarcă CNN.

Fujian este alimentat cu combustibil convențional și trebuie să acosteze într-un port sau să fie aprovizionat de un tanc petrolier pentru a rămâne operațional pe mare.

În schimb, toate portavioanele americane operaționale au propulsie nucleară și, implicit, capacitatea de a rămâne pe mare atât timp cât durează proviziile echipajului.

Pe măsură ce și-a sporit puterea navală, Beijingul a acționat tot mai agresiv în apele regionale, de la Strâmtoarea Taiwanului până în Marea Chinei de Est și de Sud.

Congresman american: China e cea mai rapidă putere nucleară din lume

Adam Smith, liderul democraților din Comisia pentru servicii armate a Camerei Reprezentanților din SUA, este congresmanul care conduce delegația la Beijing.

El a spus, marți, că relațiile militare dintre SUA și China sunt "deosebit de îngrijorătoare".

"China este cea mai rapidă putere militară și nucleară din lume. SUA au cea mai mare armată din lume și cel mai mare arsenal nuclear. Este periculos pentru noi să nu comunicăm în mod regulat despre capacitățile și intențiile noastre, riscând (...) să ajungem la probleme mai mari din cauza unor erori de calcul și neînțelegeri.

Am văzut acest lucru cu navele și avioanele noastre și cu cele chineze, care se apropie prea mult unele de altele. Trebuie să avem o discuție mai bună despre eliminarea conflictelor", a spus Smith.

Dezvoltarea rapidă a Inteligenței Artificiale, a dronelor, a capacităților cibernetice și spațiale nu face decât să exacerbeze riscul de neînțelegeri, a adăugat el.

Trump anunță o întâlnire cu Xi la summitul APEC

Delegația bipartidă a sosit duminică la Beijing și a avut o serie de întâlniri cu oficiali chinezi, printre care premierul Li Qiang, ministrul Apărării, Dong Jun, și vicepremierul He Lifeng, care a condus negocierile comerciale cu SUA.

În cadrul întâlnirii de luni, Smith i-a spus lui Dong că SUA doresc să deschidă canalele de comunicare cu China, în special în ceea ce privește chestiunile militare.

La rândul său, ministrul chinez a solicitat legiuitorilor americani "să elimine factorii perturbatori și restrictivi și să ia măsuri constructive și pragmatice" pentru a îmbunătăți relațiile militare bilaterale.

Vizita delegației Congresului american vine după o convorbire telefonică purtată vineri de președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping.

Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de întâlniri la nivel înalt între cele două țări înaintea unui potențial summit între liderii lor.

Trump a declarat că se va întâlni cu Xi la summitul APEC din Coreea de Sud luna viitoare și că va vizita China la începutul anului viitor.

Liderii au convenit, de asemenea, că Xi va veni în SUA "la momentul potrivit".