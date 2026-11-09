Un val de aer cald ajunge peste România, după dimineți cu -10°C. Șefa ANM anunță anomalii termice pozitive: „Vor fi și 20 de grade”

9 minute de citit Publicat la 13:23 09 Noi 2026 Modificat la 13:23 09 Noi 2026

Șefa ANM, Elena Mateescu, anunță încălzirea vremii. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Antena 3 CNN/ Getty Images

România va avea parte de o încălzire semnificativă în următoarele zile, după ce un transport de aer cald dinspre sudul continentului va determina creșterea temperaturilor în toate regiunile. Maximele vor ajunge la 20 de grade Celsius, în special în vestul și sudul țării, însă vremea se va răci din nou începând cu 14 noiembrie. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a oferit detalii despre evoluția vremii, la Antena 3 CNN.

Potrivit estimărilor ANM pentru perioada 9-22 noiembrie, până la sfârșitul acestei săptămâni, circulația aerului mai cald dinspre sudul continentului va determina temperaturi peste mediile climatologice specifice perioadei. Maximele vor oscila între 12 și 20 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul și sudul României.

În același timp, un nou episod de precipitații va cuprinde regiunile vestice, centrale și nordice. Vor fi ploi în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, iar la munte, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cantitățile de apă vor varia între 1 și 10 l/mp, iar izolat vor depăși 15 l/mp, în special în zonele montane și submontane din vestul și nord-vestul țării. Vântul va avea intensificări în regiunile vestice și estice, precum și la altitudini mari, unde rafalele vor putea atinge 60-70 km/h.

Elena Mateescu, despre temperaturile din următoarele zile: Când ajungem la 20 de grade

Directorul ANM a explicat, la Antena 3 CNN, că începutul săptămânii va fi caracterizat în continuare de nopți și dimineți reci, însă temperaturile vor crește treptat. Începând de joi, încălzirea va deveni semnificativă, iar în unele regiuni se vor înregistra temperaturi de aproape 20 de grade Celsius.

„Într-adevăr, debutul săptămânii va fi caracterizat în continuare de nopți și dimineți răcoroase, reci, însă treptat și aceste valori, comparativ cu ceea ce am înregistrat în ultimele zile, vor crește. Vom mai consemna mâine dimineață, de pildă, -6° în zonele depresionare din estul Transilvaniei, 7-9° pe litoral, apoi noaptea de marți spre miercuri, temperaturile minime vor deveni treptat pozitive, 0° în depresiuni, până la 10° în zonele mai joase de relief și cele mai ridicate valori pe litoral, chiar și în Capitală, minime pozitive de la 1-3° până la 5-6°C și, treptat, și la nivelul maximelor.

Vom conta la acest debut de săptămână de valori cuprinse între 5 până la cel mult 13-14° pentru ca, începând de joi, deja temperaturile să crească semnificativ în toată țara, cu abateri mai mari în partea de vest și sud, acolo unde este posibil să atingem valori de 19-12° și dacă joi, în Capitală, vom înregistra la nivelul maximelor 16-17° iată că ziua de vineri va aduce valori de 17-19° însă de duminică, finalul săptămânii va fi din nou în atenție, având în vedere probabilitatea pentru precipitații în cea mai mare parte a țării, dar și procesul de răcire, în special în sudul țării, maximele la starea întregii țări fiind între 4 până la 11°”

Prognoza meteo ANM pentru fiecare regiune, în perioada 9-22 noiembrie

Conform prognozei pe două săptămâni publicate de ANM, încălzirea va fi resimțită în toate regiunile, însă temperaturile vor avea evoluții diferite. După zilele neobișnuit de calde din intervalul 12-13 noiembrie, meteorologii estimează o răcire accentuată, urmată de o posibilă nouă creștere a valorilor termice.

Banat

În primele două zile, temperaturile maxime vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă și se vor situa, în medie, între 9 și 12 grade. Ulterior, vremea se va încălzi treptat, iar în intervalul 12-13 noiembrie maximele vor ajunge la o medie de aproximativ 20 de grade, mult peste valorile obișnuite.

În perioada 14-16 noiembrie, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va coborî la 8-10 grade. După această perioadă este posibilă o nouă creștere, spre 14 grade, urmată de o ușoară scădere în ultimele zile ale intervalului.

Și temperaturile minime vor crește treptat, de la o medie de 2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 8-10 grade în nopțile din perioada 12-14 noiembrie. Ulterior, acestea vor scădea spre 2 grade, iar în intervalul 16-22 noiembrie vor oscila între 4 și 6 grade.

Temporar, vor fi ploi în cea mai mare parte a intervalului. În jurul datelor de 11 și 14 noiembrie, acestea pot fi moderate cantitativ, cu peste 10-15 l/mp, pe alocuri.

Cum va fi vremea în Crișana

Media temperaturilor maxime va crește treptat de la 8 grade în data de 9 noiembrie, valori sub cele obișnuite, până la 18-19 grade în zilele de 12 și 13 noiembrie, temperaturi mult mai ridicate decât în mod normal.

Ulterior, vremea se va răci semnificativ, iar media maximelor va coborî spre 9 grade. Din 16 noiembrie este posibilă o nouă încălzire, cu temperaturi medii de 13-14 grade, urmată de o ușoară scădere în ultimele zile ale intervalului.

Temperaturile minime vor crește de la 2-3 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 8-10 grade în nopțile din perioada 12-14 noiembrie. Apoi vor scădea spre 1-2 grade, iar în perioada 16-22 noiembrie media valorilor nocturne va fi în creștere, situându-se între 4 și 6 grade.

Temporar, vor fi ploi în cea mai mare parte a intervalului, iar în jurul datelor de 11 și 14 noiembrie, pe alocuri, cantitățile de apă pot depăși 10-15 l/mp.

Prognoza meteo pentru Transilvania

Până în 11 noiembrie, temperaturile maxime vor fi apropiate de cele normale și se vor situa, în medie, între 9 și 11 grade. Apoi vor crește treptat, astfel că în intervalul 12-13 noiembrie vor ajunge la 15-18 grade, valori mult mai ridicate decât în mod normal.

În perioada 14-16 noiembrie, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va coborî la 6-8 grade. Ulterior, este posibilă o nouă creștere spre 11-12 grade, urmată de o ușoară scădere în ultimele zile ale intervalului.

Temperaturile minime vor crește de la -2...0 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 6-8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. După aceea, vor scădea spre valori în jurul a 0 grade, iar în perioada 18-22 noiembrie media nocturnă va oscila între 2 și 4 grade.

Local și temporar, vor fi ploi slabe cantitativ în intervalele 11-15 și 19-22 noiembrie, dar izolat și trecător și în restul perioadei.

Prognoza meteo pentru Maramureș

Până în data de 11 noiembrie, vremea va fi normală din punct de vedere termic, cu temperaturi maxime medii în jurul valorii de 10 grade. Ulterior, se va încălzi, iar în 13 noiembrie media maximelor va ajunge la 16-17 grade, valori mult mai ridicate decât în mod normal.

Vremea se va răci semnificativ în perioada următoare, iar temperaturile maxime medii vor coborî la 8-9 grade în intervalul 14-16 noiembrie. Din 16 noiembrie este posibilă o nouă creștere, spre 12 grade, urmată de o ușoară scădere în ultimele zile.

Temperaturile minime vor crește treptat de la o medie de -1 grad în noaptea de 10 noiembrie până la 8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Apoi vor scădea spre 0 grade, iar în perioada 17-22 noiembrie vor crește din nou, oscilând între 3 și 5 grade.

Temporar, vor fi ploi în cea mai mare parte a intervalului, iar în jurul datei de 14 noiembrie, pe alocuri, acestea pot depăși 10-15 l/mp.

Prognoza meteo pentru Moldova

Temperaturile maxime vor crește treptat de la 7 grade în data de 9 noiembrie, valori sub cele obișnuite, până la aproximativ 18 grade în ziua de 13 noiembrie, mult peste normalul perioadei.

După această încălzire, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va coborî la 6-7 grade în perioada 14-16 noiembrie. Ulterior, este posibilă o nouă creștere spre 11-12 grade, urmată de o ușoară scădere în ultimele zile ale intervalului.

Aceleași fluctuații vor fi înregistrate și în cazul temperaturilor minime. Acestea vor crește de la o medie de -2 grade în noaptea de 10 noiembrie la 7-8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Apoi vor scădea spre valori în jurul a 0 grade, iar în perioada 18-22 noiembrie vor oscila între 3 și 5 grade.

Pe alocuri, vor fi ploi slabe și trecătoare în intervalele 11-15 și 19-22 noiembrie. În restul perioadei, probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Prognoza meteo pentru Dobrogea

În Dobrogea, media temperaturilor maxime va crește de la 12 grade în 9 noiembrie, valori normale pentru această perioadă, până la aproximativ 21 de grade în ziua de 13 noiembrie, temperaturi mult mai ridicate decât în mod obișnuit.

Apoi, vremea se va răci semnificativ, iar media maximelor va coborî la 9-10 grade în zilele de 15 și 16 noiembrie. Din 17 noiembrie este posibilă o nouă creștere, spre 14-15 grade, urmată de o ușoară scădere în ultimele zile ale intervalului.

Temperaturile minime vor crește de la o medie de 5 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 10-12 grade în nopțile de 12 și 13 noiembrie. Ulterior, acestea vor scădea la 3-5 grade, iar în perioada 17-22 noiembrie vor crește din nou, spre 7-8 grade.

Pe arii restrânse, vor fi ploi slabe în zilele de 11 și 12 noiembrie, în jurul datei de 15 noiembrie și după 18 noiembrie. În rest, probabilitatea de precipitații va fi redusă.

Cum va fi vremea în Muntenia

În primele două zile, temperaturile maxime vor fi apropiate de cele obișnuite și se vor situa, în medie, între 9 și 12 grade. Apoi vor crește treptat, astfel că în 13 noiembrie vor ajunge la aproximativ 20 de grade, valori mult mai ridicate decât în mod normal.

Ulterior, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va coborî la 8-9 grade în zilele de 15 și 16 noiembrie. După această perioadă este posibilă o nouă creștere, spre 14 grade, urmată de o ușoară scădere în ultimele zile ale intervalului.

Temperaturile minime vor crește de la o medie de 2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 6-8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Apoi vor scădea spre 2-3 grade, iar în perioada 18-22 noiembrie media valorilor nocturne va crește din nou, oscilând între 4 și 6 grade.

Pe alocuri, vor fi ploi slabe și trecătoare în jurul datei de 15 noiembrie și după 19 noiembrie. În restul intervalului, probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Prognoza meteo pentru Oltenia

În primele două zile, temperaturile maxime se vor situa, în medie, între 7 și 10 grade, valori sub cele obișnuite pentru această perioadă. Ulterior, se va încălzi treptat, iar în 13 noiembrie maximele vor ajunge la aproximativ 18 grade, valori mult mai ridicate decât în mod normal.

În zilele de 15 și 16 noiembrie, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va coborî la aproximativ 8 grade. Apoi este posibilă o nouă creștere, spre 13-14 grade, urmată de o ușoară scădere în ultimele zile ale intervalului.

Și temperaturile minime vor avea o evoluție asemănătoare. Acestea vor crește de la o medie de 2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 6-8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Ulterior, vor scădea spre 2 grade, iar în perioada 16-22 noiembrie vor crește ușor, spre 4-5 grade.

Temporar, vor fi ploi slabe în cea mai mare parte a intervalului, pe arii mai extinse în zilele de 14 și 15 noiembrie, precum și în perioada 19-22 noiembrie.

Cum va fi vremea la munte

În primele două zile, vremea va fi rece, cu o medie a temperaturilor maxime de 2-4 grade. Ulterior, se va încălzi, iar în zilele de 12 și 13 noiembrie media maximelor va ajunge la 10-11 grade, valori peste cele normale pentru această perioadă.

După acest interval, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va coborî la 1-3 grade în zilele de 15 și 16 noiembrie. Apoi este posibilă o nouă creștere, spre 5-6 grade, urmată de o ușoară scădere în ultimele zile ale intervalului.

Temperaturile minime vor crește treptat de la o medie de -3...-2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 5-6 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Ulterior, vor scădea spre -4 grade, iar în perioada 18-22 noiembrie media valorilor nocturne va crește spre 0-2 grade.

Temporar, vor fi ploi în general slabe cantitativ în cea mai mare parte a intervalului. La altitudini în general de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor putea fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.