ANM a emis Cod portocaliu și Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe regiuni din țară. La munte va ninge

2 minute de citit Publicat la 10:42 12 Noi 2026 Modificat la 10:42 12 Noi 2026

ANM anunță că revin ploile. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, mai multe avertizări Cod portocaliu și Cod galben de ploi și vânt puternic, valabile în mai multe regiuni din țară. Meteorologii anunță ploi abundente, vijelii și ninsori la munte. De sâmbătă, vremea se va răci în aproape toată țara, temperaturile fiind cuprinse în 5 și 10 grade.

În intervalul 12 noiembrie, ora 10 – 14 noiembrie, ora 20, va ploua moderat cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării.

Ploile vor avea mai ales caracter de aversă vineri, 13 noiembrie, și pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. În noaptea de vineri spre sâmbătă, la altitudini mai mari de 1500 m, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură va ninge și se va depune strat de zăpadă (în general de 5...10 cm).

Local cantitățile de apă vor fi în general de 30...60 l/mp, iar în Carpații Occidentali, izolat vor depăși 80 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri la munte și în regiunile vestice, apoi în toată țara.

Vor fi viteze la rafală în general de 50...65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h. Sâmbătă, 14 noiembrie, vremea se va răci accentuat, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 5 și 10 grade.

Cod portocaliu de ploi

Potrivit ANM, în intervalul 12 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 10, în zona Munților Apuseni vor fi perioade cu ploi torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 50...80 l/mp, și izolat în jurul a 90 l/mp.

De asemenea, tot în intervalul menționat, în Maramureș, Crișana, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei, precum și în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali va fi în vigoare un Cod galben de ploi.

Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25...50 l/mp.

Cod portocaliu de vânt puternic

Meteorologii au anunțat că în intervalul 13 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 21, va fi în vigoare un Cod portocaliu de vânt puternic la munte.

Potrivit ANM, vor fi intensificări puternice ale vântului cu viteze de 90...120 km/h, iar la altitudini mari de 120...140 km/h.

De asemenea, ANM anunță și o avertizare Cod galben de vânt, valabilă în același interval.

Astfel, vineri, 13 noiembrie, temporar vântul va avea intensificări în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei și în sud-vestul Olteniei cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

În același interval, în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali vor fi perioade în care va ploua însemnat cantitativ. Vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi în general de 25...30 l/mp.