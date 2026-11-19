Una dintre cele mai disputate mări ale lumii. De 20 de ani încă nu s-a ajuns la un acord. Nici summitul de la Manila nu a avut succes

4 minute de citit Publicat la 11:27 19 Noi 2026 Modificat la 11:27 19 Noi 2026

Marea Chinei de Sud, una dintre cele mai disputate zone maritime din lume, rămâne o sursă de tensiuni între China și vecinii săi din Asia de Sud-Est. FOTO: Getty Images

Marea Chinei de Sud, una dintre cele mai disputate zone maritime din lume, rămâne o sursă de tensiuni între China și vecinii săi din Asia de Sud-Est. Un cod de conduită care să stabilească reguli clare și aplicabile în regiune pare greu de convenit, în ciuda optimismului exprimat de statele din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) că negocierile s-ar putea încheia după mai bine de două decenii, au declarat experți pentru CNBC.

Summitul ASEAN din Filipine s-a încheiat fără un acord, deși autoritățile de la Manila își propuseseră să finalizeze codul până la sfârșitul anului.

În centrul disputei se află revendicările Chinei, care pretinde drepturi asupra aproape întregii Mări a Chinei de Sud. Aceste pretenții se suprapun cu revendicările altor state din regiune și au fost contestate prin arbitraj internațional.

În 2016, un tribunal arbitral constituit sub egida Curții Permanente de Arbitraj a stabilit că revendicările Chinei privind drepturile istorice asupra resurselor din interiorul așa-numitei "linii cu nouă segmente" nu au temei juridic în măsura în care depășesc drepturile prevăzute de Convenția ONU asupra dreptului mării. Beijingul refuză să recunoască hotărârea.

De-a lungul deceniilor, China a amenajat recife și bancuri submarine pentru a-și consolida revendicările teritoriale. Totodată, autoritățile chineze au intervenit tot mai agresiv împotriva unor țări precum Filipine, care revendică drepturi tradiționale în aceste ape.

Codul de conduită pentru Marea Chinei de Sud ar urma să stabilească reguli pentru gestionarea incidentelor și a disputelor dintre China și statele membre ASEAN cu revendicări maritime concurente. Autoritățile filipineze spun că au finalizat 80% din textul aflat în negociere și că discuțiile vor continua sub președinția Singapore. Experții se îndoiesc însă că un acord "substanțial și eficient" poate fi încheiat în viitorul apropiat.

"A devenit un ritual anual. În ianuarie, țara care deține președinția ASEAN se angajează să finalizeze Codul de conduită. În noiembrie, anunță că s-au făcut progrese mari, dar că acordul nu a putut fi încheiat nici în acel an. Apoi totul se repetă", a declarat pentru CNBC Ray Powell, directorul executiv al Fundației SeaLight, care monitorizează acțiunile de presiune din regiune.

Powell a descris cifra de 80% drept "o statistică fără relevanță", având în vedere cât de complexe și de controversate sunt chestiunile aflate în discuție.

Secretarul general al ASEAN, Kao Kim Hourn, consideră că un acord rămâne posibil. "Nu cred că este deloc un eșec", i-a spus el jurnalistului CNBC JP Ong. "Există încă multă voință și implicare la nivel de conducere de ambele părți pentru a continua discuțiile și a ajunge la un acord."

Collin Koh, cercetător principal la Institutul pentru Studii de Apărare și Strategie din cadrul Universității Tehnologice Nanyang din Singapore, a explicat că, și dacă 80% din text a fost convenit, în celelalte 20 de procente se află problemele care au blocat negocierile ani la rând. Printre acestea se numără delimitarea zonei în care s-ar aplica acordul, interesele divergente ale statelor ASEAN și mecanismele prin care s-ar asigura respectarea regulilor.

Koh a amintit că obiectivul inițial era ca ASEAN să negocieze cu China dintr-o poziție comună. Statele membre au avut însă propriile poziții pe tot parcursul discuțiilor.

"Au fost mereu zece în fața unuia. Acum se adaugă Timorul de Est și sunt 11 în fața unuia. De aceea, ASEAN nu ajunge niciodată la masa negocierilor cu China cu o poziție comună", a spus Koh.

Disputele din Marea Chinei de Sud datează cel puțin din anii 1970. Brunei, Indonezia, Malaezia, Filipine și Vietnam se numără printre statele care revendică diferite zone maritime sau insule din această regiune strategică, bogată în resurse naturale și zone de pescuit.

Ce șanse are Singapore să deblocheze negocierile

Singapore s-a poziționat încă din 2015 ca mediator neutru în dialogul dintre ASEAN și China. Premierul de atunci, Lee Hsien Loong, declara că țara sa va trata "corect și deschis cu toate părțile" pentru a "menține pacea și stabilitatea în regiune".

Singapore ar putea facilita unele compromisuri, însă divergențele care împiedică adoptarea codului de aproape un sfert de secol vor persista, consideră Lynn Kuok, titulara catedrei Lee Kuan Yew pentru studii privind Asia de Sud-Est la Brookings Institution.

"Beijingul are, în plus, puține motive să accepte restricții substanțiale câtă vreme continuă să își consolideze poziția în Marea Chinei de Sud", a adăugat Kuok.

Joshua Kurlantzick, cercetător principal pentru Asia de Sud-Est și Asia de Sud la Council on Foreign Relations, împărtășește această evaluare. În opinia sa, șansele ca un cod să fie adoptat curând sunt mici, iar negocierile s-ar putea încheia fără un acord.

"În fond, China nu își dorește cu adevărat un cod de conduită și acționează tot mai ferm în Marea Chinei de Sud", a spus Kurlantzick. El a invocat acțiunile Beijingului împotriva Filipinelor, inclusiv în jurul bancului de nisip Scarborough, revendicat de ambele țări.

În septembrie, nave ale pazei de coastă chineze au fost acuzate că au lovit ambarcațiuni de pescuit filipineze în apropierea insulelor Spratly. În trecut, paza de coastă chineză a folosit lasere și tunuri cu apă împotriva unor nave filipineze.

Kurlantzick a mai spus că mai multe țări din ASEAN apropiate de China sunt dispuse să blocheze un acord. În opinia sa, apropierea lor de Beijing are loc în contextul în care angajamentul Statelor Unite față de apărarea regiunii a devenit mai puțin clar.

"Nu cred că există șanse reale să se ajungă la un cod de conduită sub președinția Singapore sau, de fapt, sub președinția oricărui alt stat ASEAN", a spus el.

Ray Powell a avertizat, la rândul său, că adoptarea în grabă a unui cod cu prevederi slabe ar putea avea consecințe mai grave decât continuarea negocierilor fără un acord.

"Cel mai rău rezultat ar fi un cod slab, care i-ar permite Beijingului să submineze Convenția ONU asupra dreptului mării", a spus Powell. Convenția, cunoscută sub acronimul UNCLOS și intrată în vigoare în 1994, stabilește cadrul juridic internațional aplicabil mărilor și oceanelor.

Powell a adăugat că Beijingul ar putea prezenta apoi noul acord regional ca având întâietate asupra convenției internaționale, pe care ar putea-o descrie drept o lege impusă de țări din afara regiunii, fără dreptul de a interveni în disputele din Asia de Est.