Bogdan Ivan, despre proiectele energetice contestate de ONG-uri: „Cei care câștigă pot fi doar cei din Federația Rusă”

Proiectul gazoductului Tuzla-Podișor, cu o lungime de 308 kilometri, este unul strategic, în valoare de peste 500 de milioane de euro. Foto: Agerpres

Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că realizarea gazoductului Tuzla-Podișor este esențială și trebuie să aibă loc cât mai repede, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul principal formulat de Asociația Bankwatch România - Filiala Cluj și recursul incident formulat de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale 'Transgaz' S.A. (Transgaz), în dosarul privind autorizația de construire a gazoductului Tuzla - Podișor. Acesta susține că Rusia ar fi singura care ar avea de câștigat de pe urma acțiunilor ONG-urilor care contestă proiectele energetice din România.

„Vorbim despre proiecte de miliarde de euro în cazul hidrocentralelor, multe dintre ele începute în urmă cu 20 sau 30 de ani, cu mult înainte ca România să desemneze acele arii protejate și în care aproximativ 330 de megawați putere instalată, au fost privați românii de producția acestei energii din hidrocentrale de către ONG-uri care au blocat construcția acestor hidrocentrale. Am făcut, împreună cu colegii mei din Partidul Social-Democrat legea, într-un final, am reușit să o trecem de plenul Parlamentului, a promulgat-o și Președintele României și deja produce efecte.

Vorbim de opt hidrocentrale foarte importante, la Răstolița, la Bumbești-Livezeni, Surduc- Siriu, Pașcani, Cornetu, Avrig, și Cerna-Motru-Tismana, care deja au intrat în lucru. Unele o să fie gata anul viitor, unele peste 2 ani, dar ce e foarte important e că aceste proiecte se vor face. Iar referitor la gazoductul de care ați vorbit dumneavoastră mai devreme, e esențial ca el să fie făcut cât mai rapid.

Tot aceleași ONG-uri au contestat inclusiv proiectul Neptun Deep, un proiect de 4 miliarde de euro, care va dubla capacitatea de producție a gazelor din țara noastră și care a fost contestat pe aceleași ONG-uri. Din fericire, justiția din România este una care a dat câștig de cauză interesului României”, a explicat Bogdan Ivan.

El a mai explicat că dezvoltarea unor noi capacități de producție a gazelor naturale ar reduce dependența României și a altor state europene de resursele energetice rusești. De aceea, în opinia sa, Rusia ar fi singura care care câștigă din acțiunile acestor ONG-uri.

„Așa este, iar cei care câștigă, și o spun explicit, cu riscurile aferente, cei care câștigă din acțiunile acestor ONG-uri pot să fie doar cei din Federația Rusă, pentru că, în momentul de față, orice capacitate nouă de producție a gazelor naturale pentru Europa Centrală și Vest și pentru România face ca piața hidrocarburilor care veneau din Federația Rusă să se restrângă, iar acest lucru, orice țară care vrea să fie puternică e obligatoriu să fie independentă energetic, adică să-și producă cât mai mult din gazele pe care le consumă și din energia pe care o consumă, reducând astfel orice dependență față de Federația Rusă”, a mai declarat Bogdan Ivan.

El a mai adăugat că:

„Este evident, și în cazul gazelor, și în cazul electricității, principalul beneficiar al acțiunilor acestor ONG-uri este Federația Rusă. O spun explicit, pentru că ăsta este adevărul”, a încheiat Bogdan Ivan.

Proiectul gazoductului, cu o lungime de 308 kilometri, este unul strategic, în valoare de peste 500 de milioane de euro, care va prelua gazele din Neptun Deep și le va introduce în Sistemul Național de Transport (SNT). Gazoductul va prelua gazele din perimetrul Neptun Deep, din Marea Neagră.

Conducta este deja finalizată și pusă în funcțiune, iar producția din Marea Neagră este programată să înceapă în 2027. Potrivit ministerului de resort, orice întârziere a acestui proiect ar fi însemnat întârzierea accesului României la o resursă proprie, cu impact direct asupra securității energetice și asupra costurilor pe care le suportă consumatorii și economia.