Cum pot studenții să câștige bani ajutându-și colegii. Ideea a fost premiată la o competiție IT: „Primești credite pe platformă”

2 minute de citit Publicat la 19:14 06 Noi 2026 Modificat la 19:16 06 Noi 2026

Studenții pot să-i ajute pe alți studenți să înțeleagă anumite materii prin intermediul unei platforme online. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Meditații între studenți și recompense pentru cei care reciclează. Sunt două idei ale unor studenți de la Universitatea din Oradea, care au luat locurile întâi și doi la o competiție IT din Cluj-Napoca, unde au fost selectate 20 de proiecte. Tinerii au deja versiuni demonstrative ale aplicațiilor și vor să le transforme în afaceri. Unele ar putea ajunge la utilizatori chiar de anul viitor.

Câteva clickuri și studentul are profesor pentru materia la care se descurcă mai greu. În demonstrație, o oră de programare în Python costă echivalentul a 50 de lei. Ideea din spate este simplă: studenții se ajută între ei. Cine are nevoie de explicații găsește un coleg care stăpânește materia, iar cine predă câștigă bani din ce știe.

„Totul se întâmplă prin credite pe platformă. Tu poți să cumperi credite, le poți folosi pe platformă să îți iei un mentorat sau o lecție. Iar studentul care te ajută va primi creditele respective”, a declarat Rareș Alb, student - echipa Study Swap.

Prețurile ar urma să rămână accesibile. Pentru o oră de contabilitate, tinerii estimează între 50 și 100 de lei, în funcție de dificultate. Iar ca să nu predea oricine, mentorii vor trece printr-o dublă verificare.

„O dată vei fi verificat de către AI și a doua oară vei fi verificat de către un profesor cu care noi vom colabora”, a mai declarat Rareș Alb, student - echipa Study Swap.

Cu acest proiect, echipa a câștigat locul întâi la Cluj-Napoca. Platforma ar urma să fie lansată în 2027, mai întâi pentru studenții de la Oradea.

„Prima dată vrem să lansăm pe nivelul Universității din Oradea și după aia vrem să ajungem pe nivel național și, ulterior, treptat poate că și pe nivel european”, a declarat Levente Demien, student, echipa Study Swap.

Pe locul al doilea s-a clasat o idee pentru o problemă pe care mulți o au acasă: ambalajele care nu pot fi returnate prin SGR. Aplicaţia recunoaște materialul din care este făcut ambalajul și îi spune utilizatorului unde îl poate recicla.

„Scanăm deșeul. Aplicația ne va spune dacă acest deșeu trebuie curățat sau nu. De exemplu, un borcănaș de iaurt, iar ulterior el va scana codul QR de la container”, a mai declarat un student.

Reciclarea ar urma să fie și răsplătită. Pentru fiecare deșeu reciclat, utilizatorii adună puncte pe care le pot transforma în vouchere pentru cumpărături sau divertisment. Studenții speră să atragă magazine și alte afaceri în sistemul de recompense.

„Avem și un sistem de reward, să zicem așa, la fiecare reciclare să primească puncte. De exemplu, la un coș de gunoi de 30 de kilograme s-ar obține în medie 200-300 de puncte”, a declarat Iulia Ilea, studentă.

Ideile studenților orădeni vor fi testate și în fața unui public internațional.

La sfârșitul lunii noiembrie, tinerii vor participa la un festival antreprenorial în Portugalia, unde proiectele lor vor fi evaluate din nou. Următorul pas este lansarea aplicațiilor ca soluțiile premiate să poată fi folosite în viața de zi cu zi.