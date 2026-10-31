Premierul din Etiopia i-a pus pe toți miniștrii din cabinetul lui să facă instrucție militară

1 minut de citit Publicat la 18:53 31 Oct 2026 Modificat la 18:53 31 Oct 2026

sursa foto: Abiy Ahmed / Facebook

Premierul etiopian Abiy Ahmed i-a trimis pe membrii guvernului și pe alți înalți oficiali la instrucție militară, susținând că disciplina din armată poate forma lideri mai puternici și poate contribui la dezvoltarea țării, scrie BBC.

Fotografiile publicate chiar de el pe rețelele sociale îl arată participând la exerciții militare alături de miniștri, adjuncți ai acestora și conducători ai unor instituții de stat, la centrul de pregătire militară Hurso.

Gestul este neobișnuit în Etiopia, unde înalții oficiali civili sunt rareori văzuți făcând instrucție militară.

Printre participanți se numără președinta Camerei Federației, Muferiat Kamil, ministrul de Finanțe, Fitsum Assefa, și ministrul Sănătății, Mekdes Daba.

Nu se știe când a început pregătirea și nici cât timp va dura.

În mesajul său, premierul, cunoscut simplu ca Abiy, a afirmat că ambiția Etiopiei de a obține prosperitate pentru toți cetățenii impune ca liderii țării să fie în formă fizică bună, puternici din punct de vedere moral și pregătiți intelectual.

El a spus că instituțiile militare oferă lecții valoroase de disciplină, patriotism, lucru în echipă, responsabilitate și leadership.

„Soldații au ținte, iar civilii au obiective. Scopul ambelor este victoria”, a declarat Abiy, adăugând că îmbinarea disciplinei militare cu cea civilă va contribui la formarea unei generații capabile să le atingă pe amândouă.

Potrivit premierului, instrucția militară îi poate ajuta pe lideri să capete un puternic simț al scopului și al responsabilității, dar și capacitatea de a lucra împreună pentru obiective comune.

Inițiativa vine în contextul în care Etiopia se confruntă cu numeroase probleme de securitate, printre care luptele care continuă în unele zone din regiunea Tigray, din nordul țării, conflictul din Amhara și insecuritatea din Oromia.

Totodată, pregătirea are loc în urma tensiunilor tot mai mari cu Eritreea vecină, existând temeri că între cele două țări ar putea izbucni un nou conflict.

Abiy a subliniat și în trecut că pregătirea militară și dezvoltarea națională sunt elemente centrale ale ambițiilor guvernului său.