Lumina Park aduce atmosfera Crăciunului în Grădina Botanică din Bucureşti: noi instalații şi scrisori pentru Moș Crăciun

3 minute de citit Publicat la 12:02 19 Noi 2026 Modificat la 12:04 19 Noi 2026

Lumina Park aduce atmosfera Crăciunului în Grădina Botanică din Bucureşti. Sursa foto: Lumina Park

De vineri, 20 noiembrie, un brad de Crăciun, instalații luminoase noi, muzică de sărbători și o instalație specială pentru scrisorile celor mici către Moș Crăciun vor completa un peisaj de poveste în Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” din Bucureşti.

Lumina Park adaugă o nouă oprire în „Ocolul Pământului”: atmosfera Crăciunului. Din 20 noiembrie, un brad de Crăciun, instalații luminoase noi, muzică de sărbători și o instalație specială pentru scrisorile celor mici către Moș Crăciun completează traseul din Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”, unde o seară în familie devine prilej de plimbare, curiozitate și povești.

Într-o perioadă în care orașul se pregătește de sărbători, Lumina Park propune un timp petrecut împreună în aer liber, printre copaci și decoruri luminoase. Copiii pot descoperi instalațiile de-a lungul aleilor, pot alege unde să se oprească și ce să privească mai îndeaproape, iar părinții îi pot însoți într-o plimbare în care curiozitatea este cea mai importantă.

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O plimbare de iarnă pentru întreaga familie

Noile decoruri aduc Crăciunul în peisajul Grădinii Botanice și oferă un motiv de revenire inclusiv celor care au parcurs deja traseul. Bradul, instalațiile tematice și muzica de sezon se alătură experienței Lumina Park, în care lumina, sunetul și natura construiesc împreună atmosfera fiecărei zone.

Printre opririle de pe traseu se află și instalația dedicată scrisorilor pentru Moș Crăciun. Cu o ușă din lemn împodobită cu o coroniță, ghirlande cu globuri și lumini calde, decorul amintește de intrarea într-o căsuță de poveste. Alături, o cutie poștală roșie îi așteaptă pe cei mici să lase scrisorile în care au adunat dorințe, desene și gânduri pentru Moș Crăciun , un mic ritual care aduce în plimbarea de seară emoția așteptării sărbătorilor.

Pentru cei mici, vizita înseamnă o succesiune de descoperiri: forme luminoase de recunoscut, detalii de observat și decoruri în fața cărora să se oprească alături de familie. Pentru adulți, este ocazia unei ieșiri în care plimbarea în aer liber are un loc al ei în programul sărbătorilor, cu timp pentru conversații și fotografii.

Natura rămâne parte din experiență și în sezonul rece. După lăsarea întunericului, aleile și copacii Grădinii Botanice oferă un cadru diferit pentru o seară de decembrie, în care bucuria Crăciunului se descoperă mergând dintr-o zonă în alta.

Crăciunul, o nouă destinație în „Ocolul Pământului”

Atmosfera de sărbătoare completează tema acestei ediții, „Ocolul Pământului”. Pe un traseu de aproximativ 1,5 kilometri, peste 200 de instalații luminoase, muzica și elementele interactive îi poartă pe vizitatori prin peisaje și culturi diferite.

Călătoria trece de la peisajele înghețate ale Arcticii la culorile Chinei, continuă prin decoruri inspirate de Africa și ajunge la energia Statelor Unite. Fiecare zonă are propria atmosferă, construită prin instalații, sunet și scenografie, astfel încât plimbarea aduce mereu altceva de descoperit.

Decorurile de Crăciun adaugă acestei călătorii o experiență de sezon, pentru familiile care caută o activitate împreună, dar și pentru cupluri sau grupuri de prieteni care vor să petreacă o seară în aer liber. Vizita poate include și o oprire în zona de food court, pentru o pauză înainte sau după parcurgerea traseului.

Program și bilete

Lumina Park se află în Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București, pe Șoseaua Cotroceni nr. 32. Programul de vizitare este de marți până duminică, între orele 17:30 și 21:30, cu ultima intrare la ora 21:00.

Biletele online pentru adulți costă 59 de lei de marți până joi și 69 de lei de vineri până duminică și în perioadele cu tarif de sărbători. Pentru copii, tarifele sunt de 49, respectiv 59 de lei, iar pachetele de familie pornesc de la 139 de lei.

În perioada 27 noiembrie–1 decembrie și între 24 decembrie 2026 și 3 ianuarie 2027 se aplică tarifele de weekend și sărbători. Biletele și informațiile actualizate despre vizitare sunt disponibile pe lumina-park.ro.