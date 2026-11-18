GTA 6 a început să ruleze și oamenii sunt fascinați. Este considerat cel mai frumos şi ambiţios joc produs vreodată de Rockstar Games

2 minute de citit Publicat la 17:47 18 Noi 2026 Modificat la 17:47 18 Noi 2026

Pasionaţii de jocuri video încep să descopere superproducţia GTA VI, aclamată de critici FOTO: Getty Images

La treisprezece ani după predecesorul său, jocul "GTA VI" a început să ruleze consolele din întreaga lume, dând pasionaţilor şansa să încerce cel mai scump şi mai bine cotat joc video dezvoltat vreodată, transmite AFP citată de Agrepres.

Lansat pe PlayStation 5 şi Xbox Series joi la miezul nopţii (ora locală) în fiecare teritoriu, acest nou episod din saga "Grand Theft Auto", în dezvoltare de peste opt ani, este acum disponibil în Noua Zeelandă şi Australia datorită diferenţei de fus orar.

"Deja m-am oprit. Nu am rezistat mult!", a glumit Luke Starik, un fan neozeelandez al seriei, la doar câteva minute după ce a început primul său joc.

În Europa şi Statele Unite, unii fani au fost nevoiţi să recurgă la soluţii tehnice, setând consolele lor într-o locaţie din SUA pentru a profita de câteva ore suplimentare de joc.

Miercuri, jocul afişa un scor mediu de 99 din 100 din cele aproximativ 100 de recenzii compilate pe site-ul de recenzii Metacritic - o realizare fără precedent.

Publicaţia media americană Forbes îl laudă drept "cel mai impresionant univers de jocuri video" creat vreodată, în timp ce site-ul specializat The Verge afirmă că "realizează imposibilul: se ridică la înălţimea aşteptărilor pe care le generează".

Deşi premisa jocului, să întruchipezi un personaj care evoluează într-o lume 3D în care orice este posibil, a evoluat foarte puţin de la versiunea precedentă, "GTA VI" pare a fi cel mai frumos şi ambiţios joc produs vreodată de studioul american Rockstar Games şi, probabil, din întreaga industrie, potrivit unui jurnalist AFP care a putut să-l testeze miercuri.

Modelele personajelor sunt deosebit de realiste, la fel ca şi animaţia mişcărilor lor. Mediul jucătorului este, de asemenea, extrem de detaliat, fie că se află într-un oraş aglomerat sau în inima unui bayou plin de crocodili.

Compania nu a publicat cifrele precomenzilor, dar firma specializată Sensor Tower susţine că au depăşit 15 milioane de unităţi. Se estimează că aceste precomenzi au generat peste 1,5 miliarde de dolari (1,3 miliarde de euro), la un buget de dezvoltare estimat de analişti între 1 miliard şi 1,5 miliarde de dolari (888 de milioane de euro şi 1,3 miliarde de euro), sume fără precedent pentru acest sector.

Potrivit firmei britanice de analiză Omdia, vânzările "GTA VI" ar putea ajunge la 3,2 miliarde de dolari (2,9 miliarde de euro) până la sfârşitul anului.

"Niciun concert sau lansare de film nu a generat vreodată atât de multe venituri, ceea ce o face un caz unic în industria divertismentului", subliniază Joost van Dreunen, profesor la Stern School of Business a Universităţii din New York. "Este echivalentul lui Taylor Swift în jocurile video", continuă acest expert din industrie.

Prin campanii publicitare în capitalele importante ale lumii, editorul american Take-Two Interactive, compania-mamă a Rockstar, a lansat o campanie de marketing majoră pentru a-şi impune titlul ca produs cultural de masă care depăşeşte limitele jocurilor video.

"Acoperirea acestui joc este de aşa natură încât va atrage temporar utilizatorii departe de alte servicii de divertisment", spune James McWhirter, specialist în industrie la Omdia.

Mulţi fani şi-au rezervat deja ziua de joi pentru a se cufunda în joc: platforma HR Remote raportează o creştere globală de 32% a numărului de zile de concediu luate pe 19 noiembrie.

Chiar înainte de lansare, "GTA VI" a obţinut opt nominalizări la Game Awards, ceremonia americană care, pe 10 decembrie, va onora cele mai bune jocuri video ale anului.