De ce își pun oamenii o frunză de dafin în husa telefonului: Unii scriu și cuvinte pe ea. Un psiholog explică ritualul pentru „noroc”

5 minute de citit Publicat la 13:50 18 Noi 2026 Modificat la 13:50 18 Noi 2026

Oamenii care își pun frunze de dafin în frunza telefonului au lansat un trend pe internet. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un obicei aparent banal a devenit tot mai popular pe TikTok și Instagram: oamenii pun o frunză de dafin în husa transparentă a telefonului, convinși că acest gest le poate aduce bani, noroc, succes și noi oportunități. Unii duc ritualul mai departe și scriu pe frunză dorințe sau cuvinte precum „bani”, „abundență”, „prosperitate” și „succes”.

Practica are rădăcini în credințe vechi, dar a primit o formă nouă odată cu răspândirea videoclipurilor pe rețelele sociale.

Cum a devenit viral obiceiul cu frunza de dafin în telefon

În ultimii ani, rețelele sociale au readus în atenție numeroase ritualuri asociate cu norocul și prosperitatea. Printre acestea se numără și păstrarea unei frunze de dafin în husa telefonului.

Videoclipurile despre acest obicei circulă pe TikTok încă de la sfârșitul anului 2024. Ulterior, practica a fost preluată și distribuită pe Instagram Reels și pe alte platforme, unde utilizatorii au început să-și arate propriile versiuni ale ritualului.

Nu există o dovadă clară privind persoana care a inventat provocarea sau primul videoclip care a făcut-o cunoscută. Obiceiul este însă parte a unui fenomen mai vechi: folosirea frunzei de dafin în ritualuri simbolice pentru atragerea prosperității și îndeplinirea dorințelor.

Telefonul a devenit locul preferat pentru păstrarea frunzei deoarece este unul dintre obiectele pe care oamenii le poartă permanent cu ei. Astfel, presupusul talisman îi însoțește la serviciu, la cumpărături, în întâlniri și în toate activitățile zilnice.

Ce cuvinte scriu oamenii pe frunza de dafin

În videoclipurile și postările despre acest ritual apar mai multe variante. Unii utilizatori introduc pur și simplu o frunză uscată în husa telefonului, în timp ce alții scriu pe ea o dorință sau un cuvânt care reprezintă ceea ce vor să obțină.

Printre cuvintele și intențiile întâlnite în aceste practici se numără:

Bani – pentru atragerea prosperității financiare.

– pentru atragerea prosperității financiare. Abundență – pentru o viață cu mai multe resurse și oportunități.

– pentru o viață cu mai multe resurse și oportunități. Prosperitate – pentru stabilitate și reușită materială.

– pentru stabilitate și reușită materială. Succes – pentru împlinirea obiectivelor profesionale și personale.

– pentru împlinirea obiectivelor profesionale și personale. Noroc – pentru apariția unor circumstanțe favorabile.

– pentru apariția unor circumstanțe favorabile. Iubire – pentru găsirea unei relații sau armonie sentimentală.

– pentru găsirea unei relații sau armonie sentimentală. Protecție – pentru îndepărtarea energiilor negative, potrivit credințelor spirituale.

Există și persoane care formulează dorințe concrete, precum obținerea unui loc de muncă, promovarea, achitarea datoriilor sau realizarea unui proiect.

În logica acestui ritual, frunza nu este doar un obiect decorativ, ci un simbol al intenției. Persoana care o poartă își amintește permanent de ceea ce își dorește să obțină.

De ce este asociat dafinul cu banii și succesul

Asocierea dafinului cu reușita nu a apărut odată cu TikTok. În Grecia și Roma antică, laurul era un simbol al victoriei, onoarei și înțelepciunii. Coroanele din ramuri de laur erau oferite învingătorilor și erau asociate cu prestigiul și realizările importante.

De-a lungul timpului, simbolistica plantei s-a extins în diferite tradiții și credințe populare. În unele practici spirituale contemporane, frunza de dafin este folosită în ritualuri pentru prosperitate, protecție și îndeplinirea dorințelor.

Rețelele sociale au transformat aceste credințe într-un obicei simplu, ușor de imitat și de distribuit: o frunză uscată, câteva cuvinte scrise pe ea și husa telefonului în care este păstrată.

Ce spune psihologul american Stuart Vyse despre superstiții

Un punct de vedere interesant asupra acestui fenomen poate fi găsit în lucrările psihologului american Stuart Vyse, specialist în studiul superstițiilor și al gândirii iraționale.

În cartea sa „Believing in Magic: The Psychology of Superstition” (1997), Vyse analizează motivele pentru care oamenii continuă să creadă în obiecte norocoase, ritualuri și gesturi despre care știu că nu au o explicație științifică demonstrată.

Una dintre ideile centrale ale cercetării sale este nevoia umană de control. Oamenii tind să apeleze la superstiții mai ales atunci când se confruntă cu situații incerte, când își doresc foarte mult un anumit rezultat, dar nu au posibilitatea de a-l controla.

Într-un interviu acordat Asociației Americane de Psihologie (APA), Stuart Vyse explică faptul că superstițiile sunt asociate cu încercarea de a atrage un rezultat favorabil sau de a evita unul negativ. Ele apar mai ales în situațiile în care oamenii nu dețin controlul asupra lucrurilor care contează pentru ei.

Această explicație se potrivește și ritualului cu frunza de dafin. Dorința de a avea mai mulți bani, de a găsi un loc de muncă sau de a obține succesul poate fi însoțită de incertitudine. Un gest simbolic, precum păstrarea unei frunze în telefon, poate oferi persoanei sentimentul că face ceva pentru a-și favoriza viitorul.

În volumul „Superstition: A Very Short Introduction”, publicat de Oxford University Press în 2020, Vyse discută și despre legătura dintre superstiții, anxietate, stres și căutarea controlului. El arată că asemenea practici pot reduce neliniștea și pot oferi ceea ce psihologia numește o iluzie a controlului.

Așadar, explicația psihologului nu este că frunza de dafin atrage efectiv bani, ci că ritualurile pot avea o funcție emoțională pentru cei care le practică.

Superstițiile românești legate de frunza de dafin: de la noaptea de Sânziene la ritualurile pentru noroc și iubire

În tradițiile populare românești, frunzele și plantele aromatice au fost asociate de-a lungul timpului cu protecția, sănătatea, dragostea și prosperitatea. Deși dafinul nu are un rol la fel de bine documentat în folclorul românesc precum busuiocul, acesta este asociat în credințele populare și în practicile spirituale moderne cu norocul și împlinirea dorințelor.

În noaptea de Sânziene, sărbătorită pe 23 spre 24 iunie, există numeroase obiceiuri legate de plante și de aflarea ursitului. Fetele obișnuiau să pună busuioc sub pernă pentru a-și visa viitorul soț, iar cununile de sânziene erau folosite în ritualuri simbolice pentru dragoste, sănătate și belșug. Aceste tradiții sunt uneori asociate astăzi și cu ritualurile moderne în care apare frunza de dafin.

Alte superstiții și credințe întâlnite în jurul frunzei de dafin includ:

Frunza de dafin în portofel – este păstrată de unele persoane ca simbol al prosperității și al atragerii banilor.

– este păstrată de unele persoane ca simbol al prosperității și al atragerii banilor. Frunza de dafin sub pernă – în practicile spirituale contemporane, este folosită simbolic pentru îndeplinirea dorințelor și atragerea iubirii.

– în practicile spirituale contemporane, este folosită simbolic pentru îndeplinirea dorințelor și atragerea iubirii. Frunza de dafin la intrarea în casă – este considerată de unii un simbol al protecției locuinței și al îndepărtării energiilor negative.

– este considerată de unii un simbol al protecției locuinței și al îndepărtării energiilor negative. Scrierea dorințelor pe frunză – unele persoane notează cuvinte precum „bani”, „sănătate”, „iubire” sau „succes”, apoi păstrează frunza într-un loc apropiat.

– unele persoane notează cuvinte precum „bani”, „sănătate”, „iubire” sau „succes”, apoi păstrează frunza într-un loc apropiat. Arderea frunzei de dafin – în anumite practici ezoterice moderne, este asociată cu renunțarea la grijile trecutului și formularea unor noi intenții.

Poate frunza de dafin să atragă bani?

Până în prezent, nu există dovezi științifice care să demonstreze că păstrarea unei frunze de dafin în husa telefonului aduce bani, schimbă norocul sau îndeplinește dorințe.

Nici scrierea unor cuvinte precum „abundență” sau „prosperitate” pe frunză nu are un efect demonstrat asupra veniturilor sau evenimentelor din viața unei persoane.

Totuși, ritualul poate funcționa pentru unii oameni ca un memento personal. De fiecare dată când își folosesc telefonul, își pot reaminti ce obiective au și ce își doresc să realizeze.

În acest sens, frunza poate deveni un simbol al motivației și al speranței, fără să fie nevoie să îi atribuim puteri supranaturale.

Un lucru este cert: un simplu ingredient folosit în bucătărie a devenit, datorită rețelelor sociale, unul dintre cele mai neobișnuite talismane moderne.