Isterie globală după lansarea GTA 6. Şcolile au avertizat elevii să nu chiulească. Cererile de concediu au "explodat" în toată lumea

5 minute de citit Publicat la 14:14 19 Noi 2026 Modificat la 14:28 19 Noi 2026

GTA 6, lansat pe 19 noiembrie 2026. Foto: Getty Images

Jocul video GTA 6 a fost lansat după 13 ani de aşteptare, iar fanii împătimiţi ai seriei l-au cumpărat încă din primele minute de când a devenit disponibil. S-au vândut 17 milioane de exemplare în prima zi. Şcolile au avertizat elevii să nu chiulească, iar cererile de concediu au crescut cu 32% la nivel mondial, pentru data de 19 noiembrie. GTA 6 a fost lansat mai întâi în Noua Zeelandă, la miezul nopții, urmând să devină disponibil treptat în întreaga lume, informează Euronews.

BBC anunţă că unele școli le cer elevilor pasionați de jocuri video să nu absenteze de la cursuri ca să joace noul joc. O școală din Essex a organizat chiar o tombolă pentru a-i descuraja pe elevi să chiulească.

Școala „Birchgrove Comprehensive” din Swansea, Țara Galilor de Sud, a avertizat părinții și tutorii că, în ciuda „entuziasmului considerabil” stârnit de GTA 6, studiul ar trebui să rămână o prioritate.

„Lansarea unui nou joc pe calculator nu ar trebui să fie un motiv pentru ca elevii să lipsească de la școală, să întârzie sau să nu fie atenți la lecții”, precizează școala.

Instituția adaugă că este la curent cu numeroasele discuții dintre elevi pe marginea acestei lansări, subliniind însă că este „esențial ca toți elevii să fie prezenți la școală”.

„Fiecare zi de școală contează. Ne așteptăm ca elevii să fie prezenți, punctuali și pregătiți să învețe.”

Despre ce e jocul GTA 6

Seria le permite jucătorilor să-și trăiască fanteziile de gangsteri, să distrugă mașini și să se lupte cu oricine doresc, într-un oraș american fictiv, populat de infractori, lucrători sexuali și bătăuși.

Jucătorii din întreaga lume au avut parte de o primă incursiune în „Grand Theft Auto VI” săptămâna aceasta, criticii lăudând intens una dintre cele mai așteptate lansări de jocuri video din toate timpurile.

Cel mai recent titlu al francizei axate pe lumea interlopă apare la 13 ani după ce ediția anterioară a doborât recorduri de vânzări, devenind unul dintre cele mai profitabile produse de divertisment din istorie.

Seria le permite jucătorilor să-și trăiască fanteziile de gangsteri, să distrugă mașini și să se lupte cu oricine doresc, într-un oraș american fictiv, populat de infractori, lucrători sexuali și bătăuși.

„GTA 6” a fost lansat mai întâi în Noua Zeelandă, la miezul nopții (ora 12:00 CET, miercuri), urmând să devină disponibil treptat în întreaga lume, pe măsură ce fiecare regiune atinge miezul nopții.

Reacţiile "gamerilor"

Neozeelandezul Luke Starik a fost printre primii care au început să joace, însă personajul său nu a rezistat prea mult. „Deja am pățit-o. Prima încercare și n-am supraviețuit mult”, a declarat el pentru agenția de știri AFP, râzând.

„Este unul dintre evenimentele majore din viața mea... Mă joc GTA de atâta timp”, a declarat pentru AFP Riley Fennel, un student australian aflat în vizită la Tokyo.

Agregatorul de recenzii Metacritic a acordat jocului un scor de 99 din 100.

Un jucător în vârstă de 42 de ani a scris pe un forum Reddit în limba germană că și-a luat liber de la serviciu pentru a se juca toată noaptea. La ora 01:20, era deja în pat, cu dureri de cap, dar în continuare profund impresionat de joc.

„Acum treisprezece ani, cu un joc ca acesta, m-aș fi jucat până la șase dimineața”, a scris jucătorul.

Pe forumul oficial de Reddit al jocului, utilizatorii au lăudat elementele interactive îmbunătățite, cum ar fi posibilitatea de a împinge înapoi în apă un skijet eșuat. „Este uimitor!”, a scris cineva.

Firma de analiză Omdia estimează că „GTA 6” ar putea genera vânzări de 3,2 miliarde de dolari (2,9 miliarde de euro) până la sfârșitul anului pentru studioul Rockstar Games și compania-mamă, Take-Two Interactive.

PlayStation a raportat, pentru scurt timp, probleme de conectare pe pagina sa de stare, înainte ca serviciile să fie restabilite.

FOTO: Getty Images

„Taylor Swift a jocurilor”

Într-o recenzie pentru The Verge, intitulată „GTA VI reușește ceva imposibil – se ridică la înălțimea așteptărilor uriașe”, Andrew Webster a scris că „jocul este atât de bun, încât așteptările uriașe din jurul său reprezintă cel mai puțin interesant aspect”.

Utilizatorii rețelelor de socializare au lăudat grafica.

„Există un moment – ​​fără a da spoilere – în care lumina cade în spatele unuia dintre personaje exact așa cum trebuie, încât aș fi putut jura că mă uit la o ființă umană reală”, a scris utilizatorul Reddit No_Strike9652.

Înainte de lansare, Joost van Dreunen, profesor la Stern School of Business din cadrul Universității din New York, a declarat pentru AFP că jocul este un „caz atipic” în industria divertismentului. „Acesta este Taylor Swift a jocurilor video”, a spus el.

„Anvergura jocului este atât de mare, încât va genera un efect în lanț asupra gradului de implicare a utilizatorilor în alte servicii de divertisment”, precum platformele de streaming, a afirmat James McWhirter, analist în cadrul firmei Omdia.

Mulți fani și-au luat liber pentru a explora statul fictiv Leonida, creat după modelul statului Florida.

„Îmi voi lua patru zile libere”, a declarat Dmytro Shkambara, un jucător ucrainean în vârstă de 27 de ani, stabilit la Berlin, care a precizat că își plănuia prima sesiune de joc „de foarte mult timp”.

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Platforma de resurse umane Remote a raportat o creștere de 32% a cererilor de concediu la nivel mondial pentru data de 19 noiembrie.

Prezentat ca fiind mai amplu, mai reușit și mai realist decât predecesorii săi, „GTA VI” urmărește un cuplu – în stilul Bonnie și Clyde – care încearcă să supraviețuiască în Vice City, un oraș dominat de infracționalitate, inspirat din Miami.

Marți, jocul a primit opt ​​nominalizări la „Game Awards”, ceremonia americană care premiază cele mai bune jocuri video ale anului și care va avea loc pe 10 decembrie.

Subversiune și controverse

Compania Rockstar a lucrat mai bine de opt ani la dezvoltarea acestui joc. Studioul a amânat lansarea de două ori: prima dată în urma unui atac cibernetic, în 2022, când imagini din joc au fost furate și publicate online, iar a doua oară în vara anului trecut, când a avut loc o nouă scurgere de informații.

Seria a fost mult timp acuzată că glorifică violența și infracționalitatea. Totodată, a devenit un simbol al subversiunii în cultura populară, fiind cunoscută pentru faptul că ironizează neajunsurile societății americane.

Jucătorii pot călca pietoni cu mașina, pot vinde droguri și pot trage asupra polițiștilor.

„Este o serie cunoscută pentru faptul că exagerează întotdeauna în ceea ce privește reprezentarea violenței și a diverselor forme de abuz sau hărțuire, precum și în modul în care sunt reprezentate genurile”, a declarat Paolo Ruffino, lector în culturi digitale la King's College London.

„Nu mă aștept neapărat la controverse majore, decât dacă apare ceva complet inedit”, a adăugat el. În prezent, nu este planificată nicio lansare oficială în Rusia, China, Liban sau Qatar.