R. Moldova avansează rapid în procesul de integrare UE. Mesaj de la Bruxelles pentru moldoveni: „Aderarea până în 2030 este realistă”

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Uniunea Europeană anunță că Republica Moldova este pregătită, tehnic, să deschidă și ultimele două clustere de negociere pentru aderare și că asta s-ar putea întâmpla până la sfârșitul anului. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European a lăudat progresele făcute de R. Moldova și de Ucraina, iar Marta Kos, comisara pentru extindere a spus că „aderarea până în 2030 este realistă” pentru R. Moldova.

„Dacă văd cum statele membre ne ajută să avansăm și câtă agilitate și energie are președinția irlandeză, sunt încrezătoare că vom reuși să deschidem toate clusterele până la sfârșitul anului”, a spus Marta Kos.

„Președinția irlandeză lucrează pentru a avea Republica Moldova ca stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, cu toate drepturile, toate responsabilitățile și toate beneficiile”, a declarat și Thomas Byrne, ministrul irlandez al afacerilor europene.

Enlargement is moving forward. The momentum is building. Today, Ukraine and Moldova take another step forward, opening two more negotiation clusters. Montenegro has closed three additional chapters, while Albania has closed another. Different countries, all making progress towards a stronger, safer, more united Europe. — Roberta Metsola (@EP_President) October 13, 2026

„Procesul de extindere a UE avansează. Progresele sunt tot mai mari.

Astăzi, Ucraina și Republica Moldova fac încă un pas înainte, prin deschiderea a două noi grupuri de capitole de negociere. Muntenegru a închis alte trei capitole de negociere, iar Albania a închis încă unul.

Țări diferite, dar toate fac progrese către o Europă mai puternică, mai sigură și mai unită”, a scris Roberta Metsola pe Twitter.

„Aderarea până în 2030 este realistă”

Marta Kos a spus și că termenul de 2030 pentru aderarea Republicii Moldova la UE este „realist”, o evaluare pe care oficialii europeni nu au mai făcut-o până acum. Până acum, oficialii europeni au preferat să se păstreze reticenți față de un termen atât de ambițios.

„Moldova chiar livrează. Dacă Moldova va putea deveni membru al UE până în 2030 depinde de modul în care această performanță va continua. Până acum funcționează excelent, de aceea susținem viziunea pentru 2030”, a declarat Kos.

Conform comisarei europene, pentru ca aderarea până în 2030 să fie posibilă, negocierile propriu-zise ar trebui încheiate, din punct de vedere tehnic, în prima jumătate a anului 2028. Ulterior, procesul va depinde și de deciziile și pregătirile statelor membre.

Viceprim-ministra moldoveană pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că, odată cu decizia luată la Luxemburg, Republica Moldova negociază deja 24 dintre cele 33 de capitole.

„Aceasta este o realizare majoră pentru Moldova. Arată ce putem realiza atunci când determinarea noastră de a reforma este susținută de angajamentul politic al Uniunii Europene”, a spus Gherasimov, citată de Deschide.md.

Cele 17 capitole deschise în cadrul celor două noi clustere vizează inclusiv piața internă, protecția consumatorilor, drepturile angajaților, educația, serviciile digitale, mediul de afaceri și competitivitatea. Gherasimov a precizat că etapa următoare va presupune nu doar adoptarea legislației europene, ci și aplicarea acesteia prin organizații capabile să producă rezultate concrete.

După decizia de la Luxemburg, Republica Moldova are deschise patru dintre cele șase clustere de negociere. Au rămas de deschis „Agenda verde și conectivitate durabilă” și „Resurse, agricultură și coeziune”.