Ucraina a deschis noi capitole de negociere pentru aderarea la UE după adoptarea legislației pentru protejarea minorităților

2 minute de citit Publicat la 23:21 13 Oct 2026 Modificat la 23:31 13 Oct 2026

Uniunea Europeană a deschis, marţi, noi capitole de negociere cu Ucraina pentru aderarea acesteia la bloc, marcând o etapă-cheie în drumul lung al țării pentru a se alătura organizației, relatează AFP, citată de Agerpres. Această etapă vine după ce parlamentarii ucraineni au adoptat noi legi pentru protejarea drepturilor minorităţilor naţionale, eliminând un obstacol important în calea aderării la UE.

Statutul minorităţii ungare din vestul Ucrainei a provocat tensiuni cu Ungaria, care blocase cererea de aderare a țării, depusă oficial la câteva zile după declanșarea războiului, în februarie 2022.

„Am trecut astăzi de o nouă etapă importantă pe calea aderării Ucrainei la UE”, a declarat Thomas Byrne, ministrul irlandez al afacerilor europene, a cărui ţară asigură preşedinţia rotativă semestrială a UE.

„Decizia luată astăzi demonstrează rezilienţa şi determinarea Ucrainei de a avansa pe calea reformelor, pe fondul unor circumstanţe extrem de dificile”, a adăugat el, cu referire la războiul pe care Rusia îl poartă împotriva țării.

Posibilă întâlnire Magyar-Zelenski

Progresele făcute de Ucraina pe tema minorităților ar putea pregăti terenul pentru o primă întâlnire bilaterală între Volodimir Zelenski și prim-ministrul ungar, Peter Magyar, săptămâna aceasta, la Bruxelles. Întâlnirea ar putea marca un moment de cotitură în relațiile dintre cele două țări vecine.

Diplomații ungari și ucraineni lucrează la organizarea întâlnirii, care ar putea avea loc în timpul summitului UE, au declarat surse pentru Euronews. Cu toate acestea, nu a fost stabilită nicio dată, iar întâlnirea nu a fost încă confirmată oficial.

Magyar a menționat și el posibilitatea unei întâlniri cu Zelenski într-un interviu acordat presei weekendul trecut.

Ungaria a criticat legile ucrainene privind educația și limba, adoptate în 2015 și, respectiv, 2017, deoarece acestea au restrâns utilizarea limbilor minorităților în școli. Disputa a provocat tensiuni diplomatice repetate, iar Budapesta, sub conducerea lui Viktor Orban, a blocat progresele Ucrainei în procesul de aderare la UE.

După victoria electorală a lui Magyar din aprilie, noul guvern ungar a adoptat o abordare mai pragmatică, încercând să obțină garanții concrete pentru minoritatea maghiară, dar semnalând totodată că este dispus să permită continuarea integrării europene a Ucrainei.

În iunie, Ungaria a acceptat deschiderea primelor două grupuri de capitole de negociere pentru aderare, dar a condiționat progresele ulterioare de consolidarea de către Kiev a protecției juridice a minorității etnice maghiare din Ucraina.

După discuțiile purtate luni, la Luxemburg, cu ministra ungară de externe, Anita Orban, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat că cele două părți au convenit asupra următorilor pași și a salutat progresele înregistrate în îndeplinirea angajamentelor bilaterale.

Pașii pe care trebuie să-i facă Ucraina

Înainte de a se alătura la UE, ţările candidate trebuie să ducă la bun sfârşit reforme pentru a integra acquis-ul european, de la politica de mediu până la agricultură.

Ulterior, negocierile sunt organizate în jurul a 35 de capitole grupate în şase tematici: drepturi fundamentale, piaţa internă, competitivitate şi creştere incluzivă, mediu, agricultură şi relaţii externe.

Pentru a finaliza aderarea, este necesară o decizie unanimă a celor 27 de ţări membre.

„Ucraina este pe deplin angajată în punerea în aplicare a reformelor necesare pentru aderare şi încearcă să îndeplinească această sarcină cât mai repede posibil”, a declarat vicepremierul său, Vsevolod Chenţov, în cadrul unei conferinţe de presă la Luxemburg.

UE a transmis că negocierile cu Ucraina vor începe pe problemele legate de „piaţa internă” şi „competitivitate şi creştere incluzivă”.

„Dincolo de aceşti termeni tehnici, vor exista beneficii reale pentru ucraineni. Reformele care vor fi adoptate la capitolul pieţei interne vor facilita comerţul şi creşterea companiilor ucrainene în întreaga Europă”, a declarat comisarul UE pentru extindere, Marta Kos.

UE a anunţat, de asemenea, progrese în discuţiile sale cu Albania, altă ţară candidată, prin închiderea provizorie a unui capitol de negociere.