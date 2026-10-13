Zelenski a promulgat legea educației cerută de Ungaria: „O condiţie necesară pentru aderarea la UE”

1 minut de citit Publicat la 10:46 13 Oct 2026 Modificat la 10:46 13 Oct 2026

Promulgarea a avut loc la scurt timp după ce Rada Supremă (Parlamentul Ucrainei) a adoptat modificările la legea educației. Foto: Profimedia Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a promulgat modificările legii educației cerute de Ungaria pentru a accepta deschiderea următoarelor două clustere de negocieri privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Schimbările garantează copiilor care aparțin minorităților naționale, ale căror limbi sunt oficiale în UE, dreptul de a învăța în limba maternă, alături de limba de stat, potrivit publicației European Pravda, care citează serviciul de presă al Parlamentului ucrainean.

Promulgarea a avut loc la scurt timp după ce Rada Supremă (Parlamentul Ucrainei) a adoptat modificările la legea educației.

Deputatul Iaroslav Jelezniak a declarat că 273 de parlamentari au votat pentru aprobarea în principiu a proiectului de lege nr. 16119, susținând principalele sale prevederi, iar 266 au votat pentru adoptarea integrală a acestuia ca lege. El a adăugat că președintele Radei Supreme a fost însărcinat să semneze imediat proiectul și să îl trimită președintelui țării pentru promulgare.

Reacții de la Budapesta

Luni, ministrul ungar de Externe, Anita Orbán, a declarat că se aștepta ca Parlamentul Ucrainei să aprobe modificări ale legii educației referitoare la drepturile minorităților naționale.

Această măsură era „o condiţie necesară” pentru continuarea negocierilor în vederea aderării Ucrainei la UE, a transmis ministrul maghiar al Afacerilor Externe.

Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat puternic în timpul mandatului lui Viktor Orbán, al cărui guvern s-a confruntat în repetate rânduri cu Kievul pe tema Ucrainei și a blocat progresele acesteia către aderarea la Uniunea Europeană. Succesorul său, Péter Magyar, a încercat să repare relațiile de când a preluat funcția în mai, însă drepturile etnicilor maghiari din regiunea ucraineană Transcarpatia rămân o sursă de tensiune.

În iunie, cele două țări au convenit asupra unui plan în 11 puncte pentru consolidarea drepturilor minorităților. Ungaria a răspuns permițând deschiderea a două clustere de negociere în cadrul negocierilor de aderare a Ucrainei la UE.

Budapesta a blocat însă progresele ulterioare, insistând ca parlamentul Ucrainei, Rada Supremă, să adopte mai întâi legislația prevăzută în acord.