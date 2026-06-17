SpaceX a depășit Amazon și a devenit a cincea cea mai valoroasă companie din lume

SpaceX a depășit Amazon și devine a cincea cea mai valoroasă companie din lume. Foto: Hepta

SpaceX, compania lui Elon Musk, a depășit Amazon și a devenit a cincea cea mai valoroasă companie din lume, după o creștere bruscă a prețului acțiunilor sale. La câteva zile după ce s-a listat la bursa de valori Nasdaq din New York, axată pe tehnologie, prețul acțiunilor sale a crescut cu peste 50%, scrie BBC News.

Astfel, valoarea companiei de rachete a lui Musk ajunge la aproximativ 2,78 trilioane de dolari, în timp ce vastul imperiu media și de retail online al lui Jeff Bezos valorează, în prezent, aproximativ 2,66 trilioane de dolari.

Creșterea valorii SpaceX a venit odată cu anunțul că va cumpăra start-up-ul de codare a inteligenței artificiale Cursor pentru 60 de miliarde de dolari. SpaceX a declarat că va prelua Anysphere, compania-mamă a Cursor, care produce agentul de codare pentru inteligență artificială.

SpaceX a stârnit un entuziasm imens în rândul investitorilor pentru viziunea sa de a trimite centre de date cu inteligență artificială în spațiu și chiar de a ajuta oamenii să colonizeze Marte. Listarea sa a strâns 85,7 miliarde de dolari și l-a făcut pe Elon Musk primul trilionar din lume. De la prima vânzare de acțiuni către public la 135 de dolari fiecare, vineri, acestea au crescut la 209 dolari.

Însă analiștii au pus la îndoială sustenabilitatea prețului ridicat al acțiunilor sale, având în vedere incertitudinea imensă cu privire la câștigurile sale viitoare. Deși Amazon este un nume cunoscut, marca sa fiind greu de evitat, întâlnită aproape zilnic, SpaceX este mai puțin integrată în viața publicului larg.

Deși valoarea de piață a SpaceX a depășit-o pe cea a Amazon, veniturile și profiturile realizate de companii sunt extrem de diferite.

Amazon a înregistrat un profit de 30,3 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2026, în timp ce SpaceX, compania axată pe viitor a lui Musk, a pierdut 4,3 miliarde de dolari.

În 2025, firma lui Jeff Bezos a acumulat vânzări de aproximativ 716,9 miliarde de dolari, în timp ce SpaceX a înregistrat 18,67 miliarde de dolari.

Însă investitorii par să parieze pe ceea ce cred ei că poate realiza SpaceX. Deși principalul său obiectiv este fabricarea și lansarea de rachete cu piese reutilizabile, compania produce și lansează și sateliți de internet Starlink și își consolidează prezența în cursa inteligenței artificiale.

Eileen Burbidge, investitoare de capital de risc, a declarat pentru BBC că mulți traderi par să cumpere o „oportunitate bine comercializată” de a investi în Musk și viziunea sa, în loc să facă acest lucru pe baza fundamentelor financiare ale SpaceX.

Unii analiști au subliniat, de asemenea, că, în ciuda cererii uriașe pentru acțiuni SpaceX, doar aproximativ 4% din acțiuni sunt disponibile în prezent pentru tranzacționare liberă pe piața publică.

„Acționarii mai mici ar putea să ajungă să plătească o primă pentru acțiuni acum, care se diluează ulterior dacă investitorii instituționali își vând în cele din urmă acțiunile”, a declarat Dan Sheehan de la Telos Wealth Advisors.

SpaceX și Cursor sunt parteneri din aprilie, când firma lui Musk a anunțat că are dreptul fie să o cumpere pentru 60 de miliarde de dolari, fie să plătească 10 miliarde de dolari pentru munca pe care au depus-o împreună.

La fel ca OpenAI și Anthropic, tehnologia Cursor folosește inteligența artificială pentru a automatiza procesul de scriere a codului, una dintre cele mai importante utilizări actuale ale inteligenței artificiale.

Acordul vine în contextul în care SpaceX încearcă să recupereze decalajul față de rivali prin dezvoltarea afacerii sale cu inteligență artificială, xAI, care se află în spatele controversatului chatbot Grok.

„Combinarea produsului de top Cursor și a distribuției către ingineri software experți cu supercomputerul de antrenament Colossus de la SpaceX, echivalentul a 100 de milioane de lire sterline, ne va permite să construim cele mai utile modele din lume”, transmitea SpaceX în aprilie.

Cursor este utilizat de companii importante, inclusiv Stripe, Adobe și Nvidia, al căror șef, Jensen Huang, l-a descris ca fiind „serviciul său preferat de inteligență artificială pentru întreprinderi”.

SpaceX a declarat că tranzacția va fi finalizată până la sfârșitul lunii septembrie, acționarii Cursor fiind plătiți cu acțiuni SpaceX în valoare de 60 de miliarde de dolari.