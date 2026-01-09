Grok dezactivează generatorul de imagini pentru majoritatea utilizatorilor, după revolta provocată de imagini sexuale create cu AI

Sursa foto: Hepta

Grok, instrumentul de inteligență artificială al lui Elon Musk, a dezactivat funcția de creare a imaginilor pentru marea majoritate a utilizatorilor, în urma unui val de critici legate de folosirea acesteia pentru a produce imagini sexuale explicite și violente, scrie The Guardian.

Decizia vine după ce Musk a fost amenințat cu amenzi, măsuri de reglementare și chiar cu posibilitatea interzicerii platformei X în Marea Britanie.

Instrumentul a fost folosit pentru a manipula imagini cu femei, înlăturându-le hainele și plasându-le în ipostaze sexualizate. Funcția respectivă a fost acum dezactivată pentru toți utilizatorii, cu excepția celor care plătesc abonament.

Într-un mesaj publicat pe X, rețeaua de socializare a lui Musk, Grok a anunțat: „Generarea și editarea de imagini sunt în prezent limitate la abonații plătitori”.

Astfel, marea majoritate a utilizatorilor platformei nu mai pot crea imagini cu ajutorul Grok, iar cei care au în continuare acces au datele personale și informațiile de plată – inclusiv detaliile cardului bancar – stocate de X, ceea ce înseamnă că pot fi identificați dacă funcția este utilizată abuziv.

O investigație publicată de The Guardian a arătat că instrumentul a fost folosit pentru a crea videoclipuri pornografice cu femei fără consimțământul acestora, precum și imagini cu femei împușcate sau ucise.

Elon Musk se confruntă cu riscul unor acțiuni de reglementare la nivel global, după ce Grok a fost utilizat pentru a produce imagini sexuale fără consimțământ.

Premierul britanic Keir Starmer a amenințat miercuri cu măsuri ferme împotriva companiei de social media. El a cerut platformei X „să pună ordine” în valul de fotografii generate cu AI, care prezintă femei și copii parțial dezbrăcați, calificând acest conținut drept „rușinos” și „dezgustător”.

Starmer a declarat că autoritatea britanică de reglementare în domeniul comunicațiilor, Ofcom, „are sprijinul nostru deplin pentru a acționa în acest caz”.

„Este ilegal. Nu vom tolera așa ceva. Am cerut ca toate opțiunile să fie luate în calcul. Este dezgustător. X trebuie să își facă ordine și să elimine acest material. Vom interveni, pentru că este pur și simplu inacceptabil”, a adăugat acesta.

În ultimele două săptămâni, mii de imagini sexualizate cu femei au fost create fără consimțământul acestora, după ce funcția de generare de imagini a Grok a fost actualizată la finalul lunii decembrie.

Musk s-a confruntat cu apeluri publice repetate pentru eliminarea sau restricționarea acestei funcții, însă până acum aplicația nu a intervenit.

Reprezentanții platformei X au fost contactați pentru un punct de vedere.