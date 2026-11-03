Lista colaboratorilor Securității din Ungaria devine publică de miercuri, la 37 de ani de la căderea comunismului

3 minute de citit Publicat la 23:46 03 Noi 2026 Modificat la 23:46 03 Noi 2026

Peter Magyar. sursa foto: Getty

Dosarele serviciilor secrete din perioada comunistă vor fi făcute publice în Ungaria începând de miercuri, a anunțat premierul Péter Magyar, care a spus luni, în Adunarea Națională, că se achită astfel de o datorie veche de 36 de ani față de cei care au fost urmăriți, șantajați și ale căror vieți au fost distruse, dar și față de cei care nici astăzi nu știu ce s-a întâmplat cu membrii familiilor lor, scrie The Budapest Times.

Șeful guvernului de la Budapesta a explicat că publicarea dosarelor reprezintă una dintre cele mai importante promisiuni ale schimbării de regim din 2026.

Peter Magyar a mai acuzat faptul că, profitând de lipsa de transparență, toate elitele politice care au urmat după schimbarea de regim din 1989–1990 au folosit informațiile din dosarele serviciilor secrete pentru manipulare, discreditare și lupte pentru putere, în timp ce oamenii despre ale căror vieți vorbeau aceste documente au așteptat zeci de ani, în zadar, un răspuns.

Potrivit lui Magyar, maghiarii au dreptul să își cunoască propria istorie, iar data aleasă pentru începerea procesului nu este întâmplătoare: miercuri se împlinesc 70 de ani de când, pe 4 noiembrie 1956, „tancurile sovietice au pornit împotriva libertății maghiare”.

Documentele vor fi făcute accesibile în două etape, a precizat premierul, care a spus că în această săptămână vor fi deschise primele arhive ale securității statului, iar procesul va continua cu publicarea dosarelor de recrutare până pe 25 februarie 2027, Ziua Comemorării Victimelor Comunismului.

„János Kádár și ceilalți trădători știau foarte bine că au în față o națiune care își cerea libertatea”, a declarat Magyar, care a adăugat că liderii regimului comunist erau conștienți că, pentru a-și consolida puterea, trebuiau să umilească, să frângă și să dividă națiunea, iar aparatul securității statului a fost întors împotriva propriului popor, „pătrunzând în viețile familiilor, în locurile de muncă, în comunitățile bisericești și în cercurile de prieteni”.

Premierul ungar a acuzat guvernele care s-au succedat după 1990 că au făcut în permanență promisiuni, pentru ca apoi să saboteze dezvăluirea trecutului și orice evaluare reală a dosarelor de informații și a crimelor fostului regim.

În același timp, Magyar a insistat că, prin deschiderea dosarelor, „pronunțăm o judecată asupra inumanității dictaturii, nu asupra deciziilor individuale”.

El a mai susținut că adevărații vinovați nu trebuie pierduți niciodată din vedere: cei care au condus acest sistem, liderii politici care au ordonat supravegherea și șantajul și ofițerii care au recrutat, au amenințat și au șantajat.

Premierul a recunoscut că momentul va fi unul dificil, întrucât mulți oameni își vor găsi printre numele făcute publice membri ai familiei, foști colegi sau oameni din comunitățile lor religioase și sociale, iar cei care vor descoperi numele unei persoane dragi vor trebui să împace, dintr-odată, amintirile pe care le au, afecțiunea și faptele aflate abia acum.

Orbán: „Au încercat să mă recruteze, dar am refuzat”

Cu o zi înainte de deschiderea arhivelor, fostul premier Viktor Orbán, care a pierdut puterea în aprilie, după 16 ani de guvernare, în fața partidului Tisza condus de Péter Magyar, a publicat pe Facebook documente ale serviciilor secrete din 1982 și de la sfârșitul anilor ’80.

Acesta a susținut că securitatea comunistă a încercat să îl recruteze ca informator în timpul stagiului militar.

„În prima parte a stagiului meu militar, au încercat să mă recruteze, dar am refuzat, astfel că tentativa a eșuat. Ulterior, eu, soția mea și colegii mei din opoziție am fost ținuți sub supraveghere constantă. Cu toții am fost vizați de investigațiile secrete ale partidului unic”, a scris Orbán.

Potrivit fostului premier, documentele arată că pe urmele sale și ale apropiaților săi „au fost trimiși informatori” și că în locuințele lor au fost amplasate microfoane, „inclusiv în dormitoare”.

Dosarele vor fi încărcate într-o bază de date online, în care, de acum înainte, va putea căuta oricine, în condițiile în care până acum, cu excepția cercetătorilor, cetățenii puteau solicita acces doar la propriile dosare sau la cele ale rudelor apropiate. Potrivit Reuters, între 1956 și 1989, în Ungaria au fost înregistrați aproximativ 55.000 de colaboratori secreți.

„Pionii sunt mereu sacrificați primii”

În același discurs, Magyar l-a atacat dur pe Orbán, amintind că în ultimele săptămâni au fost arestați trei foști miniștri din guvernele acestuia și afirmând că fostul premier a vorbit sincer doar pentru o clipă, atunci când a dezvăluit de ce se teme cu adevărat, și anume că acești oameni au fost aduși ca să poată fi adus și el, fără să spună însă că foștii săi miniștri sunt nevinovați.

Premierul a respins acuzația lui Orbán potrivit căreia Tisza ar vrea să distrugă dreapta: „Noi și milioane de maghiari demontăm, pas cu pas, crima organizată, sistemul prădătorilor economici și mafia politică”, a spus Magyar, adăugând: „Vă pot promite că o vom demonta”.