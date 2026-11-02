Mii de români se întâlnesc sâmbătă, 7 noiembrie, într-un sat din Prahova, ca să planteze 35.000 de copaci și să bată un record mondial

3 minute de citit Publicat la 11:30 02 Noi 2026 Modificat la 11:30 02 Noi 2026

Românii vor planta împreună o pădure de record mondial. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Peste 3.000 de români s-au înscris deja, în doar două săptămâni, la un eveniment inedit care va avea loc sâmbătă, 7 noiembrie, în județul Prahova. Oameni din diferite colțuri ale țării, familii, grupuri de prieteni, studenți și voluntari se vor întâlni în satul Cărbunari, comuna Poienarii Burchii, pentru a planta copaci și a încerca să stabilească un record mondial.

Evenimentul, numit „Pădurea Prieteniei”, își propune să aducă în România titlul Guinness World Records pentru cel mai mare număr de persoane care plantează arbori simultan.

Dincolo de șansa de a intra în Cartea Recordurilor, acțiunea este și un prilej pentru oameni cu pasiuni și preocupări diferite să petreacă o zi în natură, să planteze împreună și să lege noi prietenii. Unii participanți vin alături de familie sau de prieteni, în timp ce alții vor avea ocazia să cunoască oameni noi, uniți de aceeași dorință de a contribui la plantarea păduri, au declarat organizatorii, pentru antena3.ro.

Evenimentul este o ocazie și pentru cei care iubesc grădinăritul, natura și plantarea copacilor să treacă de la pasiune la o acțiune concretă, contribuind cu propriile mâini la o pădure care va crește în anii următori.

Ce record mondial vor să doboare românii

Recordul pe care organizatorii își propun să-l depășească este de 2.055 de persoane care plantează copaci simultan. Acesta a fost stabilit în India, la Lucknow, pe 9 iulie 2025, iar titlul oficial este „Most people planting trees simultaneously” (n.r. cei mai mulți oameni care plantează arbori simultan).

La evenimentul din Prahova va fi prezent și un arbitru oficial Guinness World Records, care va verifica respectarea regulilor și va valida rezultatul tentativei.

Momentul decisiv va avea loc între orele 10:30 și 11:30, când organizatorii pregătesc aproximativ 3.000 de participanți să planteze simultan câte un puiet. Fiecare voluntar care plantează în acel interval contează pentru stabilirea recordului.

Însă obiectivul zilei este mult mai amplu: plantarea a 35.000 de puieți pentru crearea unei noi păduri. După încheierea tentativei oficiale, voluntarii vor continua să planteze până la atingerea acestui număr.

Ce se întâmplă sâmbătă la Pădurea Prieteniei

Cei care aleg să participe nu vor avea parte doar de câteva ore de muncă în aer liber. Organizatorii pregătesc o zi întreagă de activități, cu momente artistice, activități pentru copii, mâncare și muzică.

Participanții vor putea să se bucure de experiența plantării alături de familie și prieteni, dar și să cunoască alți voluntari veniți din diferite zone ale țării. Studenți, elevi, cadre didactice și angajați ai unor companii vor lucra împreună pe teren, într-o acțiune care aduce laolaltă oameni din comunități și domenii diferite.

Pe parcursul zilei, voluntarii vor avea apă și gustări, iar la prânz vor primi o masă caldă, cu fasole și cârnați, organizatorii pregătind și o variantă vegetariană.

Evenimentul se va încheia cu un concert de taraf, programat între orele 14:00 și 15:00. Astfel, după orele petrecute la plantat, participanții vor putea rămâne să se bucure de muzică și de timpul petrecut împreună.

Prognoza meteo indică soare pentru ziua evenimentului, o veste bună pentru cei care vor petrece mai multe ore în aer liber.

Programul la marea plantare din 7 noiembrie

09:00–10:00 – Primirea și înregistrarea participanților.

– Primirea și înregistrarea participanților. 10:00–10:30 – Deschiderea evenimentului și discursuri.

– Deschiderea evenimentului și discursuri. 10:30–11:30 – Tentativa oficială GUINNESS WORLD RECORDS™.

– Tentativa oficială GUINNESS WORLD RECORDS™. 11:30–13:30 – Continuarea plantării.

– Continuarea plantării. 13:30 – Masa de prânz.

– Masa de prânz. 14:00–15:00 – Concert de taraf.

Cine participă la eveniment

Mobilizarea pentru Pădurea Prieteniei reunește peste 50 de companii, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cinci universități și trei licee silvice.

Printre instituțiile de învățământ implicate se numără Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Universitatea din București, Universitatea Tehnică de Construcții București, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

Li se alătură trei licee silvice din Brașov, Brănești și Câmpina.

Oamenii încă se pot înscrie: Cum pot ajunge la Pădurea Prieteniei și de ce au nevoie

Participarea este gratuită, însă este necesară înscrierea în prealabil pe site-ul oficial.

Evenimentul va avea loc în satul Cărbunari, comuna Poienarii Burchii, județul Prahova. Cei interesați pot ajunge cu mașina personală sau pot opta pentru transportul gratuit cu autocarele puse la dispoziție de organizatori din București. Pentru transportul cu autocarul este necesară rezervarea unui loc, în limita disponibilității.

Nu este nevoie de experiență anterioară în plantarea copacilor. Organizatorii asigură uneltele, mănușile și îndrumarea necesară pentru ca fiecare participant să poată contribui la acțiune.

Voluntarii sunt sfătuiți să vină echipați cu bocanci sau încălțăminte rezistentă, potrivită pentru teren, și haine groase, adecvate unei zile de noiembrie petrecute în aer liber.

Este important ca participanții să ajungă între orele 09:00 și 10:00, pentru înregistrare și pregătirea tentativei de record.

Pe 7 noiembrie, Pădurea Prieteniei își propune să aducă împreună mii de oameni pentru două obiective: un record mondial pentru România și plantarea unei păduri de 35.000 de puieți, care va fi îngrijită și monitorizată și după încheierea evenimentului.

Evenimentul este organizat de Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România.