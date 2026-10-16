Românii sunt invitați să planteze copaci împreună și să intre în Cartea Recordurilor. Unde și când se amenajează „Pădurea Prieteniei”

2 minute de citit Publicat la 10:49 16 Oct 2026 Modificat la 10:49 16 Oct 2026

Plantare de arbori. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Românii sunt invitați să participe la o acțiune de plantare a copacilor care își propune să stabilească un record mondial. Organizatorii vor să planteze 35.000 de puieți și să adune, pentru asta, peste 2.500 de voluntari.

Inițiativa, anunțată de organizația Act for Tomorrow, se desfășoară sub numele „Pădurea Prieteniei” și urmărește organizarea unei tentative oficiale de stabilire a unui titlu Guinness World Records™ pentru cel mai mare număr de persoane care plantează arbori simultan.

Cum te poți înscrie la acțiunea de plantare a copacilor

Persoanele care vor să participe se pot înscrie online, prin completarea formularului disponibil pe site-ul oficial al inițiativei.

Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate și se ocupă în ordinea înscrierilor. Organizatorii îi încurajează pe cei interesați să se înscrie din timp, dar și să își confirme participarea doar dacă sunt siguri că pot ajunge la eveniment.

Voluntarii pot veni alături de prieteni, colegi, membri ai familiei sau grupuri din comunitățile lor. Scopul este reunirea unui număr cât mai mare de oameni care să planteze arbori în același timp, pentru a încerca să doboare recordul mondial.

Ce record mondial încearcă România să depășească

Potrivit informațiilor transmise de organizatori, recordul pe care România își propune să îl depășească este de 2.055 de persoane care au plantat simultan arbori în India, în anul 2025.

Pentru tentativa din Prahova, organizatorii își propun să mobilizeze peste 2.500 de participanți, astfel încât numărul celor care plantează copaci în același timp să depășească precedentul record.

Evenimentul este gândit ca o acțiune de amploare, în care voluntarii vor contribui la amenajarea unei noi păduri și, în același timp, la încercarea de a aduce în România un record mondial.

Unde va fi plantată noua pădure

Acțiunea va avea loc în satul Cărbunari, din comuna Poienarii Burchii, județul Prahova. Aici, organizatorii au în plan plantarea a 35.000 de puieți, care vor forma o nouă pădure.

Evenimentul va include muzică, activități pentru participanți și momente dedicate echipelor de voluntari. Organizatorii își propun să transforme plantarea într-o întâlnire a oamenilor care vor să contribuie împreună la un proiect cu impact asupra mediului.

Cei care vor participa vor putea reveni, în anii următori, în locul în care au plantat arbori și vor putea vedea cum se dezvoltă pădurea la care au contribuit.

Când are loc evenimentul „Pădurea Prieteniei”

Acțiunea de plantare este programată pentru sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în satul Cărbunari, comuna Poienarii Burchii, județul Prahova.

Înscrierile se fac pe padureaprieteniei.ro, iar cei interesați sunt încurajați să distribuie invitația către prieteni și colegi care ar dori să participe.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să mobilizeze mii de oameni pentru plantarea simultană a arborilor și să încerce să stabilească un nou record mondial în România.