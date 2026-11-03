California vrea să interzică blaturile de bucătărie din cuarț artificial. Sute de muncitori din fabrici au deja diagnostic de silicoză

3 minute de citit Publicat la 15:21 03 Noi 2026 Modificat la 15:21 03 Noi 2026

California se pregătește să interzică utilizarea unui material foarte popular pentru blaturile de bucătărie și baie: piatra artificială pe bază de cuarț, cunoscută pentru rezistența și aspectul său, potrivit Futura Sciences.

Măsura vine după ce peste 650 de muncitori din industria prelucrării pietrei au fost diagnosticați cu silicoză, o boală pulmonară gravă, incurabilă, care poate duce inclusiv la deces.

Autoritățile din California încearcă să limiteze expunerea angajaților la praful periculos rezultat în timpul tăierii, șlefuirii și lustruirii suprafețelor din piatră artificială. Potrivit Departamentului de Sănătate Publică din California, până în septembrie 2026 fuseseră identificați peste 650 de muncitori diagnosticați cu silicoză. Printre aceștia se numără persoane care au avut nevoie de transplant pulmonar, dar și pacienți care au murit din cauza bolii.

Mulți dintre cei afectați sunt bărbați latino-americani, inclusiv imigranți care au declarat că nu au înțeles pericolele la care se expuneau la locul de muncă până când ei sau colegii lor au început să se îmbolnăvească grav.

Potrivit estimărilor Diviziei pentru Securitate și Sănătate în Muncă din California (Cal/OSHA), alte aproximativ 1.000 de cazuri ar putea apărea în următorii doi ani dacă statul nu interzice materialul considerat periculos.

De ce este periculos cuarțul artificial pentru sănătate

Blaturile din cuarț artificial sunt foarte apreciate pentru aspectul lor, rezistența la pete și prețurile relativ accesibile. Materialul este realizat, de regulă, din particule minerale zdrobite, amestecate cu rășini și alte substanțe care leagă componentele.

Problema apare în timpul prelucrării. Tăierea și șlefuirea plăcilor eliberează particule extrem de fine de silice cristalină, care pot ajunge în plămânii muncitorilor atunci când sunt inhalate.

Expunerea repetată la acest praf poate provoca silicoză, o boală profesională gravă, caracterizată prin deteriorarea progresivă a țesutului pulmonar și dificultăți tot mai mari de respirație. Afecțiunea este ireversibilă și poate provoca insuficiență respiratorie. Expunerea la silice cristalină este asociată și cu un risc crescut de cancer pulmonar.

Pericolul nu este întâlnit doar în Statele Unite. Cazuri de silicoză asociate prelucrării pietrei artificiale au fost raportate și în Israel, Spania, Marea Britanie și Australia.

Australia a interzis deja piatra artificială

California nu este primul teritoriu care încearcă să elimine acest risc. Australia a introdus în 2024 o interdicție la nivel național privind fabricarea, furnizarea și prelucrarea pietrei artificiale cu un conținut ridicat de silice cristalină.

Deși măsura a provocat unele creșteri de prețuri și întârzieri în lanțurile de aprovizionare din construcții, efectele asupra activității din sector nu au fost atât de grave precum se anticipase.

Între timp, producătorii au început să dezvolte alternative care conțin silice amorfă, o formă diferită a mineralului, considerată în general mai puțin periculoasă decât silicea cristalină respirabilă.

Când ar putea intra în vigoare interdicția din California

Proiectul elaborat de Cal/OSHA în septembrie 2026 prevedea o perioadă de tranziție de aproximativ 180 de zile de la intrarea în vigoare a noilor reguli. În acest interval, angajatorii ar fi putut utiliza plăcile de piatră deja achiziționate sau pentru care aveau angajamente de cumpărare.

De asemenea, angajatorii ar urma să fie obligați să informeze angajații, atât în limba engleză, cât și în spaniolă, despre riscurile asociate prelucrării acestor materiale.

O versiune actualizată a proiectului a fost publicată pe 22 octombrie 2026, în cadrul procedurii de reglementare de urgență din California. Interdicția nu a fost însă adoptată definitiv, fiind în continuare necesară aprobarea autorităților.

Producătorii avertizează asupra costurilor

Propunerea a stârnit îngrijorări în rândul companiilor care produc și comercializează blaturi din cuarț artificial. Reprezentanții industriei susțin că o perioadă de tranziție de șase luni ar putea fi insuficientă pentru finalizarea contractelor existente și utilizarea materialelor deja comandate.

Unele firme au investit sume importante în echipamente, stocuri și sisteme de protecție pentru angajați. Reprezentanții sectorului avertizează că interdicția ar putea genera pierderi financiare și creșteri ale costurilor pentru construcții și renovări.

Cambria, cel mai mare producător american de suprafețe din cuarț artificial, se opune interdicției și susține că produsele sale pot fi prelucrate în siguranță dacă angajatorii respectă măsurile corespunzătoare de protecție.

Specialiștii în sănătate publică și organizațiile care apără drepturile muncitorilor contestă însă eficiența măsurilor actuale. În California sunt deja interzise tăierea uscată a pietrei artificiale și sunt obligatorii proceduri precum prelucrarea umedă, utilizarea echipamentelor de protecție respiratorie și monitorizarea medicală a angajaților.

Numărul tot mai mare de cazuri de silicoză ridică însă semne de întrebare cu privire la eficiența acestor măsuri.

Pentru autoritățile din California, miza este dacă regulile mai stricte de protecție a muncii pot preveni noi îmbolnăviri sau dacă singura soluție eficientă este eliminarea materialelor cu risc ridicat din atelierele de prelucrare a pietrei.