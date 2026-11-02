O familie de români conduce de generații o cofetărie în New York: "Bunicul și tata au deschis în 1982. Ținem rețetele super autentice"

Peste un milion și jumătate de români trăiesc în Statele Unite ale Americii. FOTO: Nita s Bakery Instagram

Peste un milion și jumătate de români trăiesc în Statele Unite ale Americii, iar poveștile lor sunt diferite, dar au un punct comun: dorul de casă și dorința de a reuși departe de România. Corespondenții speciali Antena 3 CNN, Sergiu Cora și Sabrina Preda, au mers la New York, unde au stat de vorbă cu români care și-au construit cariere și afaceri peste Ocean. Unii au plecat de tineri, alții duc mai departe afaceri începute de părinți sau bunici.

New York este unul dintre locurile în care poveștile românilor se întâlnesc într-un adevărat mozaic de generații, profesii și experiențe. Departe de țară, unii au pornit de la zero, alții au transformat oportunitățile în afaceri de succes, iar legătura cu România a rămas prezentă în viețile lor.

Printre românii care și-au construit o carieră în Statele Unite se numără și Beatrice Cord. Astăzi, activitatea sa este legată de dezvoltarea unor afaceri și de sprijinirea antreprenorilor cu potențial de creștere la nivel internațional.

Beatrice Cord, româncă stabilită în SUA, vicepreședinte Endeavor: „Am venit la New York când eram mică, aveam 20 și ceva de ani, și am venit, de fapt, ca diplomat la Misiunea Permanentă a României. Alegerile sunt importante pentru toată lumea, cred eu. În America au fost întotdeauna importante, dar mai ales acum, din cauza a ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, a prețurilor și așa mai departe.”

Iar spiritul românesc se păstrează și prin gusturile copilăriei. În New York, o cofetărie de familie duce mai departe rețete românești de peste patru decenii. Afacerea a trecut de la o generație la alta, iar deserturile care amintesc de România au ajuns să fie apreciate și de clienții americani.

Robert, român stabilit în SUA: „Cofetăria s-a deschis cu patru ani înainte să mă nasc eu, așa că nu știu exact toate detaliile, dar bunicul și tata au deschis-o în 1982. Practic, e o afacere de familie.”

Întrebat cum reușește să păstreze gustul românesc atât de departe de casă, Robert spune: „Ținem rețetele super autentice. Nu am schimbat nimic.”

Beatrice, româncă stabilită în SUA: „Americanii descoperă prăjiturile românești și sunt fascinați. Fiecare client are prăjitura preferată, iar printre cele mai cumpărate sunt savarinele, amandinele”

Dincolo de afaceri și de viața de zi cu zi, românii din Statele Unite urmăresc și evoluțiile politice de aici. Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial sunt un subiect important pentru comunitate, mai ales prin efectele pe care deciziile politice le pot avea asupra economiei și societății americane.

Matei Puiu, vicepreședinte într-o companie internațională de tehnologie: „Aceste zile au o semnificație foarte importantă pentru americani. Alegerile de la jumătatea mandatului sunt foarte importante în toată America. De o lună e mare fierbere, multe interviuri, multe emisiuni. E un moment în care aproape toată lumea își dă seama că e foarte important fie să schimbe balanța, fie să meargă în continuare în aceeași direcție.”

Pentru unii, începuturile au fost dificile, iar drumul spre stabilitate a însemnat ani întregi de muncă. Gabriela Gheorghiu a ajuns în America în urmă cu 35 de ani și a reușit, în timp, să își construiască propriul drum în lumea afacerilor.

Gabriela Gheorghiu: „N-a fost ușor, a fost destul de greu. Când am venit aici, la început, nu știai ce să faci, cum să faci. Eram mai tânără, erau alte posibilități. Pe atunci m-am angajat la un restaurant, iar apoi am avut posibilitatea să îl cumpăr. După zece ani am mai luat încă unul, apoi l-am luat și pe acesta. Am muncit. Am muncit mult.”

Povești diferite, destine construite peste Ocean, dar o legătură care nu s-a rupt niciodată cu România. Pentru acești oameni, America a devenit acasă, însă amintirile, tradițiile și gusturile de acasă au rămas parte din viața lor. Iar alegerile americane sunt încă un moment în care privesc cu atenție spre viitorul țării în care au ales să trăiască.