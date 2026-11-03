Coreea de Nord a creat o armă extrem de puternică ce poate transforma în cenușă o zonă de 6.000 mp dintr-o singură lovitură

2 minute de citit Publicat la 23:28 03 Noi 2026 Modificat la 23:28 03 Noi 2026

Noul focos are capacitatea de a transforma zona vizată „în cenușă”, datorită puterii sale distructive la densitate maximă. Foto: Profimedia Images

Coreea de Nord a efectuat, pe 2 noiembrie, un nou test pentru a evalua puterea distructivă a unui focos cu muniție cu dispersie, conceput pentru o rachetă de croazieră strategică. Informația a fost anunțată pe 3 noiembrie de agenția de presă de stat KCNA, potrivit Military Watch Magazine.

Testul a vizat un focos cu muniție de dispersie de dimensiuni medii, despre care surse nord-coreene susțin că ar putea distruge o zonă de cinci până la șase hectare, în condițiile în care submunițiile sunt distribuite la densitatea maximă.

Noua evaluare vine la doar două zile după un alt test, desfășurat pe 31 octombrie, care a vizat un focos cu muniție cu dispersie destinat rachetelor balistice tactice. Cele două teste indică faptul că Phenianul continuă să își diversifice arsenalul de focoase convenționale destinate forțelor sale de rachete.

Ce sunt focoasele cu muniție cu dispersie și cât de periculoase pot fi

Aceste arme pot fi folosite împotriva unor concentrări de trupe, vehicule, aeronave sau echipamente. Printre țintele vulnerabile se numără bazele militare, aeroporturile, centrele logistice și zonele în care sunt adunate trupe sau tehnică de luptă.

Un alt pericol este reprezentat de submunițiile care nu explodează la impact. Acestea pot rămâne active pe teren și pot provoca victime mult timp după încheierea unui atac.

Potrivit KCNA, Institutul pentru Focoase din cadrul Administrației pentru Rachete a confirmat că noul focos destinat rachetei de croazieră are capacitatea de a transforma zona vizată „în cenușă”, datorită puterii sale distructive la densitate maximă.

În același timp, Institutul pentru Sisteme de Rachete de Croazieră ar fi îmbunătățit capacitatea rachetei de a lovi ținte pe traiectorii verticale. Modificările ar fi vizat manevrabilitatea în faza finală a zborului, ținând cont de particularitățile geografice și naturale ale zonei vizate.

Autoritățile nord-coreene nu au precizat ce model de rachetă de croazieră a fost folosit în test și nici nu au prezentat dovezi independente care să confirme performanțele distructive anunțate.

Phenianul pregătește patru tipuri de focoase cu muniție cu dispersie

Testul din 2 noiembrie a fost precedat de o altă evaluare, desfășurată pe 31 octombrie. Atunci, Coreea de Nord a testat un focos cu muniție cu dispersie denumit „Standard Type 2”, destinat rachetelor balistice tactice KN-23 și KN-30.

Potrivit KCNA, acesta ar putea distruge o suprafață cuprinsă între 12 și 13 hectare, de peste două ori mai mare decât zona indicată în cazul focosului pentru racheta de croazieră.

Un oficial al Administrației pentru Rachete a declarat că Phenianul împarte focoasele cu muniție cu dispersie în patru categorii. Planul autorităților este ca, până la sfârșitul anului 2026, unitățile militare să poată selecta și utiliza tipul de focos potrivit în funcție de cerințele operaționale și de caracteristicile țintelor.

Dezvoltarea acestor arme ar putea avea implicații importante asupra echilibrului militar din Peninsula Coreeană. Armata Populară Coreeană se bazează într-o mare măsură pe forțele sale de rachete pentru a compensa avantajul convențional al Statelor Unite și al Coreei de Sud.

Prin diversificarea focoaselor și creșterea capacității de lovire a unor suprafețe extinse, Coreea de Nord încearcă să își consolideze opțiunile militare în eventualitatea unui conflict.