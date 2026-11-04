Americanii pregătesc o nouă armă hipersonică pentru avioanele F-16. Racheta „Blackbeard” ar putea fi exportată și către aliații NATO

1 minut de citit Publicat la 00:10 04 Noi 2026 Modificat la 00:10 04 Noi 2026

Peste 24 de țări folosesc avionul de luptă F-16, ceea ce ar putea oferi companiei o piață foarte mare pentru noua rachetă. FOTO: profimedia Images

Compania americană Castelion, care dezvoltă și produce rachete hipersonice, a primit aprobarea pentru integrarea rachetei sale „Blackbeard” pe avioanele de luptă F-16. Aceste aeronave sunt folosite de peste 24 de țări, iar versiunile mai noi sunt așteptate să rămână în serviciu până în anii 2030 și 2040, potrivit Axios.

Potrivit unui comunicat al companiei Castelion din 25 august 2026, Marina americană a finanțat deja o serie de modificări de proiectare menite să faciliteze și să accelereze exportul sistemelor de armament dezvoltate de producătorul american către aliații și partenerii Statelor Unite.

Castelion își extinde rapid activitatea, dezvoltând arme care pot fi lansate din aeronave, utilizate de forțele terestre sau de pe nave. Compania beneficiază de finanțare din partea unor investitori de capital de risc.

Pe 26 octombrie, Castelion a anunțat pe platforma X că a încheiat un contract pentru integrarea rachetei „Blackbeard” pe avioanele F-16. Un purtător de cuvânt al companiei a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Peste 24 de țări folosesc avionul de luptă F-16, ceea ce ar putea oferi companiei o piață foarte mare pentru noua rachetă.

Racheta se deplasează cu viteze de peste cinci ori mai mari decât viteza sunetului (Mach 5), putând parcurge distanțe de ordinul milelor în doar câteva secunde. Rusia și China sunt considerate în prezent ca având un avantaj în dezvoltarea acestui tip de armament.

În urmă cu câteva luni, directorul executiv al Castelion, Bryon Hargis, a declarat pentru Axios că firma intenționează să producă anual mii de rachete „Blackbeard”.

„Totul ține de extinderea unei capacități de producție uriașe”, a afirmat el la acea vreme.