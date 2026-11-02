Surse: Ce s-a mâncat şi cât a fost darul la botezul cu 400 de invitaţi de la Timişoara. Imaginile cu liderii PSD au stârnit controverse

3 minute de citit Publicat la 16:15 02 Noi 2026 Modificat la 16:47 02 Noi 2026

400 de invitați a avut Alfred Simonis la botezul celui de-al treilea copil al său.Foto: captură Antena 3 CNN

400 de invitați au fost la petrecerea familiei Simonis din Timișoara. Nu a lipsit nimeni. Au fost prezenți toți miniștrii PSD și toată conducerea partidului, în frunte cu președintele PSD, care a fost naș. Petrecerea a fost una de lux, cu decor, meniu și artiști pe măsură. Invitații s-au îmbrăcat ca atare, ieșind în evidență în mod special partenerele liderilor PSD, care au purtat haine și poșete de mii de euro. La plecare, fiecare invitat a lăsat cel puțin 1.000 de euro în plic, au declarat trei social-democrați pentru Antena 3 CNN.

Imaginile de la petrecerea care a avut loc sâmbătă seara au stârnit critici puternice. Reacțiile au fost atât de virulente, încât președintele PSD Sorin Grindeanu s-a văzut nevoit să ofere explicații.

Grindeanu „regretă”: „Trebuie să fim mai atenți”

Liderul PSD a spus că „regretă” percepția provocată de aceste imagini, că social-democrații trebuie să fie mai atenți, că a văzut și el lucruri care nu l-au bucurat, dar a susținut că măsurile de austeritate i-au „sărăcit” și pe liderii PSD.

„Nu vreau să caut explicații și să minimalizez reacția. În calitate de lider PSD regret percepția creată în rândul oamenilor, care au simțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an. (...) Anumite critici îndreptățite care vin din partea românilor le pot accepta. (...) Pentru mine și pentru familia mea unele lucruri pe care le-am văzut acolo, să spunem, nici pe mine nu m-au făcut bucuros”, a spus Grindeanu.

Întrebat în acest context dacă își menține declarația că au „sărăcit” și liderii PSD, președintele partidului a spus: „Evident. (...) toată lumea a sărăcit. La toată lumea a scăzut puterea de cumpărare”.

Poșete și sandale de mii de euro

Imaginile de la petrecerea din Timișoara însă par să îl contrazică. Soția lui Sorin Grindeanu, Mihaela Grindeanu, și-a accesorizat rochia de la botez cu o poșetă Chanel de 4.100 de euro, aproximativ indemnizația pe o lună încasată de soțul ei din funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Partenera fostului ministru al Sănătății, deputatul Alexandru Rafila, a avut, de asemenea, o geantă de la Dior în valoare de 3.499 de lire sterline.

Elena Simonis, soția lui Alfred Simonis și mama băiețelului botezat sâmbătă, a avut în picioare o pereche de sandale care costă 2.260 de dolari.

Haina de blană purtată de Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu, a stârnit cea mai multă vâlvă. Pe un site de profil, această blană de șinșila se comercializează cu 14.450 de dolari. Marcel Ciolacu a declarat totuși că blana a fost cumpărată de la un magazin turcesc, din bazarul din Istanbul, și a costat doar 500 de euro.

Atmosfera a fost întreținută de celebrul cântăreț italian Al Bano, alături de care au cântat Damian Drăghici și Theo Rose.

Meniul a fost și el pe măsura evenimentului. Doar aperitivul a fost format din: tartar de vită, carpacio de sfeclă, creveți marinați în lime și coriandru și piept de rață afumat cu cremă de brânză cu trufe. Petrecerea s-a încheiat cu un tort de șase etaje.

400 de invitați a avut Alfred Simonis la botezul celui de-al treilea copil al său. Nu a lipsit nimeni, potrivit surselor Antena 3 CNN. Toată conducerea PSD a fost prezentă, fără excepție.

Cu câți bani a rămas Simonis de la botezurile anterioare

Sorin Grindeanu și soția lui i-au cununat pe soții Simonis și sunt nașii de botez și ai primilor doi copii ai cuplului.

„Vă aduc aminte că am fost naș și în 2018 la familia Simonis și în 2020, la primul botez, și în 2022, și acum. Am fost acolo nu ca președinte PSD, ci ca prieten al familiei Simonis la al patrulea eveniment de acest tip. Am fost și la nuntă și la celelalte două botezuri”, a spus Sorin Grindeanu.

După primul botez, în 2020, Alfred Simonis a precizat, în declarația de avere, că a obținut 39.300 de euro. După al doilea botez, în 2022, familia Simonis a rămas cu suma de 89.000 de euro, potrivit declarației de avere de atunci.

Rămâne de văzut dacă Alfred Simonis își va publica declarația de avere aferentă acestui an, având în vedere că demnitarii nu mai au această obligație.

Însă, potrivit surselor Antena 3 CNN, invitații nu au lăsat mai puțin de 1.000 de euro în plic, ceea ce înseamnă că, după scăderea cheltuielilor, familia Simonis ar putea rămâne cu o sumă mai mare decât de la botezurile anterioare.