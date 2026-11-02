După scandalul blănurilor, Marcel Ciolacu spune că nu se gândește să facă nuntă: „Rămânem în probe, după modelul prezidențial”

1 minut de citit Publicat la 15:32 02 Noi 2026 Modificat la 15:51 02 Noi 2026

Marcel Ciolacu și Sorina Docuz la botezul de la Timișoara FOTO: Antena 3 CNN

După scandalul blănurilor care a izbucnit după botezul copilului lui Alfred Simonis, Marcel Ciolacu spune că renunță pentru moment la gândurile de nuntă. „Rămânem în probe, după modelul prezidențial”, a declarat fostul premier pentru antena3.ro. "Suntem foarte bine amândoi așa cum suntem acum, asumat împreună", a spus fostul premier.

Reacția lui Marcel Ciolacu a venit după după discuțiile iscate în urma apariției partenerei lui la petrecerea organizată weekendul trecut la Timișoara, la botezul copilului lui Alfred Simonis. Mai exact, s-a spus că haina de blană pe care a purtat-o Sorina Docuz la petrecere ar costa peste 14.000 euro.

Marcel Ciolacu și Sorina Docuz au o relație, existând speculații că aceasta ar urma să fie oficializată prin căsătorie. Dar fostul premier a spus pentru antena3.ro că nu are nunta programată și a glumit că el și partenera lui sunt „în probe”.

Legat de haina purată de partenera lui, Marcel Ciolacu a venit duminică cu clarificări și a spus că aceasta a costat, de fapt, 500 euro, și a fost cumpărată din bazarul de la Istanbul. Fostul președinte PSD a trimis și o fotografie cu magazinul turcesc și cartea de vizită a producătorului cu adresa în Marele Bazar din Istanbul.

Luni, și președintele PSD a venit cu o reacție. Sorin Grindeanu a spus că regretă percepția care s-a creat în urma acestui eveniment în rândul românilor afectați de austeritate.

Președintele PSD a atras totuși atenția că a fost un eveniment privat, a spus că unele lucruri pe care le-a văzut acolo nu l-au făcut nici pe el „bucuros” și a susținut că și social-democrații au „sărăcit” în ultimii ani.