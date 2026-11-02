Sorin Grindeanu, după criticile la adresa petrecerii de lux de la Timișoara: „Trebuie să fim mai atenți. Regret percepțiile negative”

Sorin Grindeanu și soția lui i-au botezat pe toți cei trei copii ai familiei Simonis. Foto: Antena 3 CNN

Sorin Grindeanu a declarat luni, la sediul PSD, că înțelege criticile aduse social-democraților după petrecerea din Timișoara organizată de Alfred Simonis, la care au participat liderii partidului, și că „regretă” percepția care a fost creată în rândul celor care au văzut imaginile de la evenimentul luxos. Președintele PSD a atras totuși atenția că a fost un eveniment privat, a spus că unele lucruri pe care le-a văzut acolo nu l-au făcut nici pe el „bucuros” și a susținut că și social-democrații au „sărăcit” în ultimii ani.

Președintele PSD a început conferința de presă, organizată luni la sediul PSD, cu o declarație despre petrecerea de la Timișoara, la care a participat și el în calitate de naș. Sorin Grindeanu i-a botezat pe toți cei trei copii ai social-democratului Alfred Simonis.

Petrecerea a fost criticată dur de opoziție și nu numai, pe rețelele sociale, după ce invitații au apărut în ținute extrem de costisitoare.

„Am văzut reacţiile apărute după evenimentul din weekend. Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit, un contrast cu problemele pe care le are România, în contexul social dificil toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem chiar și în cadrul unor evenimente private”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul social-democraților a spus că nu vrea să minimalizeze reacția, dar a promis că PSD a înțeles că românii vor venituri mai bune și locuri de muncă.

„Nu vreau să caut explicații și să minimalizez reacția. În calitate de lider PSD regret percepția creată în rândul oamenilor, care au simțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an. Consider că avem obligația să demonstrăm prin ceea ce facem că am înțeles acest lucru. Responsabilitatea noastră e să ne concentrăm pe ce așteaptă oamenii: venituri mai bune, locuri de muncă și o economie care să repornească. Iar românii trebuie să vadă această preocupare nu doar în declarațiile noastre, ci și în faptele noastre”, a spus el.

Totuși, Sorin Grindeanu a spus că deși poate accepta „anumite critici îndreptățite” din partea românilor și a presei, nu poate accepta criticile Opoziției, acuzându-i pe liderii USR și PNL de ipocrizie.

„Cred că am făcut o prezentare corectă și onestă la început. Românii au sărăcit. Firmele românești s-au închis, puterea de cumpărare a scăzut. (...) Și da, accept criticile românilor și ale presei, dar nu voi accepta niciodată criticile unor ipocriți, care de exemplu au cheltuit zeci de mii de euro ca să își viziteze familia la Bruxelles în weekend, a celor care și-au triplat indemnizațiile în ultima zi de mandat, sau a unor care făceau băi de șampanie pe iahturi și stau în Washington DC pe banii românilor. Anumite critici îndreptățite care vin din partea românilor le pot accepta”, a spus el.

Întrebat dacă și social-democrații au sărăcit, Sorin Grindeanu a spus: „Da, toată lumea a sărăcit. La toată lumea a scăzut puterea de cumpărare”. Întrebat dacă își menține această declarație, președintele PSD a spus „evident”.

Președintele PSD a adăugat că a fost la petrecerea din Timișoara în calitate de prieten al familiei Simonis și a văzut și el acolo lucruri care nu l-au făcut „bucuros”.

„Pentru mine și pentru familia mea unele lucruri pe care le-am văzut acolo să spunem nici pe mine nu m-au făcut bucuros, dar vă aduc aminte că am fost naș și în 2018 la familia Simonis și în 2020, la primul botez, și în 2022, și acum. Am fost acolo nu ca președinte PSD, ci ca prieten al familiei Simonis la al patrulea eveniment de acest tip. Am fost și la nuntă și la celelalte două botezuri. Unele din acest lucruri prezentate în ceea ce privește persoana mea sunt false”, a mai spus Grindeanu.

Petrecere de lux cu lideri PSD în Timișoara

Liderii PSD s-au reunit sâmbătă seara, în Timișoara, la o petrecere de lux organizată de președintele Consiliului Județean, social-democratul Alfred Simonis, care și-a botezat fiul. La eveniment au participat personalități proeminente din partid. Nașul copilului a fost chiar președintele PSD Sorin Grindeanu.

Imaginile de la evenimentul luxos au stârnit însă critici puternice. Invitatele și invitații au purtat ținute costisitoare, iar atmosfera a fost întreținută de celebrul artist italian Al Bano, alături de care au cântat Damian Drăghici și Teo Rose.

Haina de blană purtată de Sorina Docuz, care l-a însoțit pe Marcel Ciolacu la petrecere, a stârnit speculații că ar fi de șinșilă și ar costa între 12.000 și 17.000 de euro. Fostul lider PSD a declarat însă, la Digi24, că blana a costat 500 de euro și ar fi fost cumpărată de la bazarul din Istanbul.