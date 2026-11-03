Mesaj misterios al premierului polonez, Donald Tusk, pe rețelele sociale, în timpul votului din SUA: „Lucrurile merg spre bine”

1 minut de citit Publicat la 23:13 03 Noi 2026 Modificat la 23:13 03 Noi 2026

Donald Tusk. sursa foto: Getty

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a publicat marți seară, în plină zi electorală în Statele Unite, un mesaj scurt și enigmatic pe contul său de X, unde a scris doar atât: „Lucrurile merg spre bine”.

Liderul de la Varșovia nu a oferit nicio explicație suplimentară și nici nu a precizat la ce anume se referă, însă momentul ales pentru postare, chiar în timp ce milioane de americani se aflau la urne, a atras imediat atenția.

Idzie ku dobremu. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 3, 2026

Americanii votează, marți, în alegerile intermediare pentru Congres, în care sunt puse în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și 35 dintre cele 100 de locuri din Senat, iar rezultatul va decide câtă putere va mai avea Donald Trump în cei doi ani rămași din mandatul său.

Sondajele de dinaintea scrutinului le dau un avantaj democraților, care au nevoie de încă trei mandate pentru a prelua controlul Camerei Reprezentanților și de patru pentru a obține majoritatea în Senat, într-un context marcat de războiul nepopular din Iran și de prețurile record la carburanți.

Miza votului depășește însă granițele Americii, deoarece în Congresul american se decid sprijinul pentru Ucraina, prezența trupelor americane în Europa și, în bună măsură, libertatea de acțiune a lui Donald Trump în relația cu NATO și cu aliații europeni.

Între timp, președintele american urmează să privească rezultatele de la Casa Albă, alături de un grup restrâns de aliați și membri ai cabinetului, iar surse citate de CNN spun că, deși Trump a părut uneori convins că sondajele s-au înșelat, liderul de la Washington a recunoscut în privat că partidul său s-ar putea confrunta cu cel mai rău scenariu posibil.

Primele secții de votare se închid în noaptea de marți spre miercuri, ora României, iar primele rezultate sunt așteptate în orele următoare.