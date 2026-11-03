Bilete la tratament balnear prin Casa de Pensii. Care sunt condițiile și cât costă în 2026

5 minute de citit Publicat la 12:51 03 Noi 2026 Modificat la 12:51 03 Noi 2026

Bilete la tratament balnear prin Casa de Pensii. Care sunt condițiile și cât costă în 2026. Foto: Profimedia Images

Pensionarii din România pot beneficia de bilete de tratament balnear prin Casa de Pensii, fie gratuit, fie cu plata unei părți din costuri. Programul le oferă posibilitatea de a merge în stațiuni balneare pentru recuperare medicală, însă nu toate persoanele au aceleași drepturi. Condițiile de acordare, suma care trebuie plătită și stațiunile disponibile depind de situația fiecărui solicitant și de regulile stabilite pentru anul 2026.

Biletele sunt acordate prin Casa Națională de Pensii Publice, în limita locurilor disponibile. Un sejur durează 16 zile, dintre care 12 sunt dedicate tratamentului balnear. Acesta poate include diferite proceduri de recuperare, în funcție de afecțiunea persoanei și de recomandarea medicului.

Ce pensionari pot beneficia de bilete pentru tratament balnear

Biletele de tratament prin Casa de Pensii pot fi solicitate de pensionarii din sistemul public, indiferent dacă primesc pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie de urmaș sau pensie de invaliditate.

De acest program pot beneficia și persoanele asigurate în sistemul public de pensii, precum și anumite categorii protejate prin legi speciale. Condiția este ca solicitantul să aibă o afecțiune pentru care medicul recomandă tratament balnear.

Cine poate primi bilete gratuite

Tratamentul balnear este gratuit pentru pensionarii de invaliditate care urmează un program de recuperare stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale.

De asemenea, biletele pot fi acordate gratuit, în condițiile legii, unor categorii precum:

veteranii și văduvele de război care beneficiază de drepturile prevăzute de legislația specială

persoanele persecutate din motive politice sau etnice, inclusiv foștii deținuți politici și deportații

persoanele cu handicap care beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 448/2006

persoanele care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale și îndeplinesc condițiile pentru recuperare medicală

salariații care lucrează în anumite medii radioactive, în condițiile prevăzute de lege

Pentru ceilalți pensionari, biletele nu sunt gratuite, însă statul suportă o parte din costuri.

În cazul unui pensionar care nu are și alte venituri salariale, contribuția este de 50% din pensia brută lunară, fără să poată depăși prețul integral al biletului. De exemplu, un pensionar care are o pensie brută de 2.000 de lei va plăti 1.000 de lei pentru biletul de tratament. Dacă pensia brută este de 3.000 de lei, contribuția va fi de 1.500 de lei.

Pentru pensionarii care au și venituri din muncă, calculul se face după reguli diferite, fiind luate în considerare atât pensia, cât și veniturile pentru care se plătesc contribuții sociale.

Cum se obține un bilet de tratament

Cei interesați trebuie să depună o cerere-tip la casa teritorială de pensii de care aparțin. Documentul poate fi transmis personal, prin poștă, prin e-mail sau prin serviciile electronice oferite de CNPP.

Cererea trebuie depusă cu cel puțin 30 de zile înaintea primei luni din perioada pentru care este solicitat biletul. Solicitantul poate indica cel mult trei stațiuni în care dorește să meargă.

La eliberarea biletului este necesară și o trimitere medicală pentru servicii de recuperare, eliberată de medicul de familie sau de un medic specialist. În funcție de situație, pot fi cerute documente care dovedesc dreptul la gratuitate sau veniturile realizate.

Biletele nu sunt acordate automat tuturor celor care depun cereri. Casa de Pensii stabilește un punctaj pentru fiecare solicitant, ținând cont, printre altele, de tipul și valoarea pensiei și de faptul că persoana a mai beneficiat sau nu de tratament balnear în ultimii doi ani.

Într-un an calendaristic, o persoană poate primi un singur bilet de tratament prin acest program.

Lista stațiunilor

Pensionarii pot beneficia de tratament în unitățile administrate de Casa Națională de Pensii Publice, dar și în hoteluri și centre de recuperare cu care instituția încheie contracte.

Rețeaua proprie de tratament balnear cuprinde 13 stațiuni: Amara, Bala, Bizușa, Buziaș, Covasna, Geoagiu-Băi, Lacu Sărat, Moneasa, Nicolina (Iași), Băile Olănești, Pucioasa, Sărata Monteoru și Băile 1 Mai.

Pe lista unităților contractate pentru 2026 se află și stațiuni cunoscute precum Băile Felix, Băile Herculane, Sovata, Călimănești-Căciulata, Băile Govora, Slănic Moldova, Băile Tușnad, Vatra Dornei, Techirghiol, Eforie Nord și Eforie Sud.

Alte destinații incluse în tabelul oficial sunt Bălțătești, Bazna, Bușteni, Calacea, Mangalia, Neptun, Ocna Șugatag, Sângeorz-Băi, Saturn, Târgu Ocna, Tășnad, Tinca, Turda și Vața de Jos.

Stațiunea este aleasă în funcție de afecțiunea care necesită tratament, de recomandarea medicală și de locurile disponibile.

Lista și numărul locurilor pot varia de la o serie la alta. De aceea, pensionarii trebuie să consulte anunțurile casei teritoriale de pensii pentru a vedea ce bilete sunt disponibile în perioada dorită.

Cât costă biletele pentru cei care nu îndeplinesc condițiile

Prețul unui bilet de tratament balnear diferă în funcție de stațiune, hotel și condițiile de cazare.

Potrivit tarifelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice pentru 2026, în unitățile contractate un bilet costă, în general, între 2.700 și 3.688 de lei.

De exemplu, la un hotel din Băile Felix, tariful integral este de 2.700 de lei, în timp ce la alte unități din aceeași stațiune ajunge la 3.520 de lei. La Sovata, biletele costă între 3.480 și 3.688 de lei, în funcție de hotel. La Eforie Nord, prețurile pornesc de la 3.128 de lei și ajung la aproximativ 3.688 de lei.

În unitățile proprii ale sistemului public de pensii, tarifele integrale sunt, în 2026, de 3.480 sau 3.688 de lei, în funcție de condițiile de cazare.

Trebuie făcută diferența între persoanele care nu au dreptul la gratuitate și cele care nu îndeplinesc condițiile pentru a primi un bilet prin Casa de Pensii.

Un pensionar care nu se încadrează în categoriile cu gratuitate poate primi în continuare un bilet subvenționat, cu plata contribuției stabilite în funcție de pensie.

În schimb, persoanele asigurate în sistemul public de pensii care au venituri brute peste câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale pentru 2026 plătesc prețul integral al biletului.

De asemenea, soțul sau soția unui pensionar ori asigurat, care nu are la rândul său calitatea de pensionar sau asigurat, poate beneficia, în condițiile legii, de un bilet la preț integral pentru a merge împreună cu acesta.

Dacă o persoană nu îndeplinește condițiile de acordare prin CNPP, poate achiziționa direct un pachet de tratament de la hotelurile sau centrele balneare. În această situație, prețurile sunt cele practicate de unitățile respective și pot fi diferite de tarifele stabilite pentru biletele Casei de Pensii.

Pentru a evita cheltuielile inutile, cei interesați ar trebui să verifice mai întâi dacă se încadrează în program, ce documente le sunt necesare și dacă există locuri în stațiunea recomandată de medic.