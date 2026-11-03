Viktor Orban spune că a refuzat să devină turnător pentru serviciile secrete comuniste din Ungaria: "După aceea, m-au urmărit constant"

1 minut de citit Publicat la 17:24 03 Noi 2026 Modificat la 17:24 03 Noi 2026

Fostul premier ungar Viktor Orban susține că a refuzat să devină informator pentru serviciile secrete din perioada comunistă. Foto: Hepta

Fostul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orban, a declarat marți că serviciile secrete comuniste din țara sa au încercat să-l recruteze ca informator în perioada în care își efectua stagiul militar, relatează Reuters. Orban susține că a refuzat să devină informator și, ulterior, a fost ținta unei supravegheri intense din partea poliției.

Fostul premier a publicat pe Facebook o postare în care detaliază episodul respectiv, împreună cu documente ale serviciilor secrete datând din anul 1982 și de la sfârșitul anilor '80.

Reuters notează că Ungaria urmează să înceapă, miercuri, publicarea a zeci de mii de dosare ale poliției politice din perioada comunistă.

Documentele vor fi încărcate într-o bază de date online, oferind cetățenilor acces la liste cu informatori și colaboratori ai fostelor servicii de securitate ale statului.

Ce spune Viktor Orban despre cum ar fi încercat securitatea maghiară să îl recruteze

"În prima parte a stagiului meu militar, au încercat să mă recruteze, dar am refuzat, astfel că tentativa a eșuat. Ulterior, eu, soția mea și colegii mei din opoziție am fost ținuți sub supraveghere constantă. Cu toții am fost vizați de investigațiile secrete ale partidului unic", a scris Orban.

Potrivit acestuia, documentele publicate dovedesc că pe urmele sale și ale apropiaților "au fost trimiși informatori" și că au fost amplasate microfoane în locuințele acestora, "inclusiv în dormitoare".

Orban a pierdut puterea după 16 ani de guvernare naționalistă în urma alegerilor legislative din aprilie, câștigate de partidul de centru-dreapta Tisza, condus de Peter Magyar.

În guvernarea lui Peter Magyar, oricine va putea să consulte dosarele fostei poliții politice

Deschiderea arhivelor fostei poliții politice face parte din angajamentul lui Magyar de a publica documentele respective și de a le permite, astfel, maghiarilor să-și examineze perioada totalitară.

Arhivele în format fizic sunt păstrate într-o vastă locație subterană din Budapesta. Deși regimul comunist s-a prăbușit în 1989, Ungaria a amânat desecretizarea completă a dosarelor, pe fondul lipsei de voință sau de interes a guvernelor care s-au succedat la putere.

Cu excepția cercetătorilor, cetățenii de rând puteau solicita până în prezent acces doar la propriile dosare sau la cele ale unor membri apropiați ai familiei.

De acum înainte, însă, oricine va putea efectua căutări în baza de date online. Între 1956 și 1989, în Ungaria au fost înregistrați aproximativ 55.000 de colaboratori secreți, potrivit Reuters.