Plafonarea prețurilor la gaze ar putea fi prelungită. Anunțul ministrului Energiei despre facturi și prețul benzinei

5 minute de citit Publicat la 17:15 03 Noi 2026 Modificat la 17:19 03 Noi 2026

Bucureștiul este capitala europeană în care energia electrică este cea mai scumpă raportat la puterea de cumpărare.. Foto: Getty Images

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că autoritățile iau în calcul prelungirea schemei de plafonare a prețurilor la gaze naturale și analizează noi măsuri pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili. El a vorbit și despre posibilitatea reducerii prețurilor la carburanți, dar și despre riscurile privind aprovizionarea cu produse petroliere și echilibrarea sistemului energetic în această iarnă.

Ministrul a subliniat că una dintre priorități este identificarea unor mecanisme prin care consumatorii vulnerabili să poată face față costurilor cu energia în sezonul rece.

„Ne-am propus să trecem această iarnă. Suntem într-o situație deloc favorabilă, care, din păcate, nu s-a mai întâlnit în ultimii ani. Consumatorul vulnerabil a fost mai puțin vizualizat și, ca atare, ne interesează într-un mod explicit să găsim modalități de a ajuta consumatorul vulnerabil. Deocamdată, schema existentă pleacă de la acest venit, venitul pe care îl are un membru al familiei la nivel de lună. Luăm în considerare analiza acestui voucher, pentru că ele trebuie să fie în concordanță cu realitățile care sunt în momentul de față. Primul element e să avem capacitate de producție.”

Amintim că Bucureștiul este capitala europeană în care energia electrică este cea mai scumpă raportat la puterea de cumpărare.

Pragurile pentru consumatorii vulnerabili ar putea fi regândite

Întrebat despre măsurile pregătite pentru consumatorii vulnerabili, ministrul Energiei a declarat că poartă discuții cu Ministerul Muncii pentru identificarea unor soluții și că pragurile actuale trebuie reevaluate.

„Aici avem discuții cu Ministerul Muncii, să venim cu mecanisme. Pragurile trebuie regândite.”

În ceea ce privește o eventuală majorare a voucherului pentru energie, Dumitru Chisăliță a precizat că nu a fost stabilită încă o valoare, dar că măsurile concrete ar putea fi anunțate până la finalul anului sau chiar în luna noiembrie.

„Nu pot să vă dau un răspuns, e în discuții cu Ministerul Muncii. Până la final de an, poate chiar noiembrie, să avem în mod concret ce măsuri vom avea.”

Referitor la posibilitatea creșterii pragului de venit până la 3.500 de lei, prevăzută în programul de guvernare pentru românii care ar putea beneficia de sprijin pentru plata facturilor, ministrul a explicat că această valoare reprezintă un scenariu maximal și că există mai multe variante analizate.

„E nevoie de o creștere, dar în program e un mod maximal. Sunt mai multe modele.”

Întrebat dacă reducerea TVA ar putea fi o soluție pentru diminuarea facturilor, ministrul Energiei a evitat să avanseze o propunere concretă.

„Mi-ar fi ușor să spun să se ocupe Finanțele.”

Întrebat dacă îi va propune ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, o asemenea măsură, Chisăliță a răspuns:

„E corect să fac eu cât mai mult la mine în ogradă și după să propun.”

Plafonarea prețurilor la gaze ar putea fi prelungită

Ministrul Energiei a anunțat că autoritățile iau în calcul prelungirea schemei de plafonare a prețurilor la gaze naturale.

„Avem în calcul prelungirea schemei la gaze. Avem cantități sub ceea ce consumăm. Pentru a ajunge în piața liberalizată e nevoie de 12 luni. E o chestiune necesară și normală. Orice altă abordare ne-ar arunca în situația pe care am avut-o la electricitate. Dacă decizia de prelungire a plafonării se va lua, da, vom avea iarna viitoare prețuri asemănătoare la gaze.”

În privința măsurilor pentru mediul de afaceri, Chisăliță a precizat că prioritatea imediată rămâne sprijinirea consumatorilor vulnerabili:

„Trebuie să rezolvăm în primul rând probleme grave, le văd în zona consumatorilor vulnerabili, ei sunt elementul principal. Dar am avut deja discuții cu mediul de afaceri. O să încercăm să venim cu propuneri, ne-am întâlnit și cu Consiliul Concurenței.”

Reducerea prețului benzinei cu 50 de bani, posibilă

Întrebat despre posibilitatea reducerii accizei la benzină, ministrul Energiei a precizat că o asemenea măsură ține de Ministerul Finanțelor. În schimb, el a susținut că trebuie analizată plafonarea adaosului comercial la nivelul din 2025 și extinderea măsurilor la toate produsele petroliere.

„E la Finanțe, măsura trebuie să vină de acolo. E important să mergem pe această plafonare a adaosului comercial la nivelul din 2025 și să susținem ca Ministerul Finanțelor să ia în considerare toate produsele petroliere.”

Întrebat dacă măsura ar trebui să vizeze și benzina, Chisăliță a declarat că acest lucru trebuie analizat:

„E un element care trebuie să fie luat în discuție.”

În ceea ce privește efectul asupra prețurilor, ministrul a afirmat că ar putea fi aplicat un mecanism diferit, care să ducă la reduceri similare celor urmărite în cazul motorinei:

„Probabil va fi un alt mecanism, există posibilitatea să ajungem la reduceri de preț similare ca la motorină.”

Întrebat dacă reducerea ar putea ajunge la 50 de bani pe litru, ministrul a răspuns: „Poate să fie.”

Îngrijorări privind aprovizionarea cu produse petroliere

Referitor la riscurile privind transportul și aprovizionarea cu produse petroliere prin Marea Neagră, ministrul Energiei a declarat că există îngrijorări, însă nu au fost raportate incidente care să vizeze navele care transportau produse petroliere către Constanța.

„Nu au fost evenimente legate de nave ce transportau produse la Constanța. Există îngrijorări, da.”

Reactorul de la Cernavodă ar putea fi repornit în noiembrie

Dumitru Chisăliță a vorbit și despre perspectivele privind producția de energie electrică, afirmând că există prognoze favorabile în ceea ce privește eventuala repornire a cel puțin unui reactor de la Cernavodă.

Întrebat dacă acest lucru s-ar putea întâmpla chiar în luna noiembrie, ministrul a răspuns: „Există premise, da.”

Ministrul Energiei a explicat că autoritățile analizează zilnic soluțiile necesare pentru echilibrarea cererii și ofertei de energie electrică:

„În fiecare zi se face analiza soluțiilor pentru a echilibra cererea cu oferta. E o perioadă dificilă, atipică.”

Întrebat care este cel mai mare pericol pentru sistemul energetic în sezonul rece, Chisăliță a indicat:

„Momentele în care consumul e mai mare decât producția, dar au fost momente și s-au trecut cu brio. Acum nu se întrevăd momente în care să rămânem fără posibilitate de import.”

Întrebat care au fost primele măsuri luate după preluarea mandatului, ministrul a afirmat că prioritatea inițială a fost aprobarea programului de iarnă, care înregistra întârzieri:

„Primul lucru a fost aprobarea programului pentru iarnă, era întârziat, se aproba în septembrie, era deja aproape noiembrie.”

În ceea ce privește prioritățile actuale, Chisăliță a indicat sprijinirea consumatorilor vulnerabili și reevaluarea capacităților de producție.

Anunțurile ministrului au loc în condițiile în care, facturile la energie electrică ale consumatorilor casnici ar putea fi cu 10% până la 22% mai mari în această iarnă față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit acestuia, estimările au la bază tarifele publicate pe portalul ANRE.