Facturile la energie electrică ar putea crește cu până la 22% în perioada următoare. Chisăliță: „Este vizibil pe site-ul ANRE-ului”

Preţurile diferă de la un furnizor la altul. Foto: Profimedia Images

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat, sâmbătă, într-un interviu la Digi24, că facturile la energie electrică ale consumatorilor casnici ar putea fi cu 10% până la 22% mai mari în această iarnă față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit acestuia, estimările au la bază tarifele publicate pe portalul ANRE.

El a explicat că preţurile diferă de la un furnizor la altul.

„Pe partea de energie electrică, există, în momentul de faţă, o creştere a preţurilor care este vizibilă pe site-ul ANRE-ului, adică, acolo unde se pun ofertele.

Ofertele care sunt făcute de diverşi furnizori se plasează pe această platformă, a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie, iar, în momentul de faţă, aceste oferte sunt mai mari, ceea ce înseamnă că, probabil, multe contracte individual încheiate între furnizori şi consumatori au aceste oferte pe care le vedem noi, ele devin şi preţuri în contract.

Şi, ca atare, da, discutăm de o creştere a preţurilor la energie electrică pentru consumatorii casnici”, a afirmat ministrul Energiei, pentru sursa citată.

Totodată, ministrul Energiei a subliniat că preţul la gaz este în continuare plafonat, susținând că facturile nu ar trebui să fie mai mari decât anul trecut.

„Dacă vorbim din perspectiva consumatorului casnic, adică ceea ce suntem fiecare dintre noi, trebuie să spunem că pentru gaze naturale, în momentul de faţă, avem o legislaţie care stabileşte ca până în 31 martie 2027, există un preţ administrativ care, la gazul natural produs în România, este vândut către companiile furnizoare.

Asta înseamnă că preţul final ar trebui să fie similar cu ce am avut şi anul trecut. Adică, în mod normal, facturile n-ar trebui să fie mai mari, ţinând seama că preţul administrativ este mai mic decât preţul plafonal care aveam anul trecut”, explică Dumitru Chisăliţă.