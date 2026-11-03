Moldovenii din diaspora ar putea fi obligați să revină în țară în caz de război. Ce reguli propune Ministerul Apărării de la Chişinău

2 minute de citit Publicat la 16:41 03 Noi 2026 Modificat la 16:50 03 Noi 2026

Moldovenii din diaspora ar putea fi obligați să revină în țară în caz de război. Ce prevede proiectul Ministerului Apărării de la Chișinău, care ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Sursa foto: Getty Images

Cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate, care intră sub incidența obligațiilor de mobilizare, ar putea fi nevoiți să revină în țară în cazul în care primesc un ordin de chemare sau sunt înștiințați că trebuie să se prezinte la autoritățile competente. Măsura este prevăzută într-un proiect elaborat de Ministerul Apărării de la Chişinău, care stabilește cadrul de instituire a stării de război sau de asediu, măsurile aplicabile în astfel de situații și obligațiile ce le revin cetățenilor, relatează News Maker.

Conform documentului, cetățenii vizați ar trebui să contacteze urgent misiunile diplomatice sau consulare ale Republicii Moldova din ţările în care locuiesc ori alte structuri competente desemnate și să urmeze instrucțiunile primite, în caz de război sau asediu.

"Cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate, care, potrivit legii, sunt supuși obligațiilor de mobilizare și au primit ordin de chemare ori cărora le-a fost comunicată obligația de prezentare ca urmare a declarării mobilizării, sunt obligați să întreprindă măsurile necesare pentru revenirea în țară și prezentarea la locul și în termenul stabilite de autoritățile competente", se menţionează în proiect.

Documentul stabilește reguli și pentru rezerviștii aflați pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, odată cu declararea mobilizării, aceștia nu vor putea părăsi localitatea de domiciliu sau de reședință pentru o perioadă mai mare de 12 ore fără acordul scris al comandantului structurii administrativ-militare teritoriale. O astfel de aprobare ar putea fi obținută doar în situații bine justificate.

În plus, persoanele care primesc ordine de chemare ar trebui să respecte cerințele din acestea și să îndeplinească sarcinile pentru care au fost chemat.

Starea de asediu ar putea fi instituită în cazul unei agresiuni armate iminente sau al unor amenințări grave cu o componentă militară identificabilă. Aceasta ar putea dura cel mult 30 de zile, cu posibilitatea unor prelungiri succesive de maximum 30 de zile fiecare.

Starea de război ar putea fi instituită în cazul unei agresiuni armate ori al declarării războiului sau notificării declanșării operațiunilor militare împotriva Republicii Moldova, la propunerea președintelui.

Pe durata acestor regimuri, autoritățile ar putea dispune evacuări, restricții temporare de circulație, reguli speciale de traversare a frontierei și, dacă este necesar, raționalizarea consumului unor bunuri esențiale.

Mai mult, pe durata stării de asediu sau de război, nu vor putea fi organizate alegeri sau referendumuri, cu excepția cazurilor expres prevăzute de Constituție sau de legea organică, iar procedurile electorale începute anterior vor fi suspendate.

Jurnaliştii publicaţiei News Maker au mai notat că proiectul se află la etapa de consultări. Documentul a fost discutat la ședința secretarilor de stat de luni, 2 noiembrie 2026. Dacă va fi aprobată de Guvern, votată în Parlament și promulgată de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, noua lege va intra în vigoare din 1 ianuarie 2027.