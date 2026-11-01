O piatră folosită mulți ani la fundația unui hambar dintr-un sat din Cehia s-a dovedit a fi un obiect rar, vechi de peste 3.000 de ani

1 minut de citit Publicat la 20:40 01 Noi 2026 Modificat la 20:40 01 Noi 2026

Piatra a fost folosită ani la rând la fundația unui hambar. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Un studiu realizat de arheologi de la Muzeul Moraviei din Brno a arătat că o piatră care a fost folosită ani la rând la fundația unui hambar dintr-un sat din Cehia s-a dovedit a fi un obiect rar din Epoca Bronzului, vechi de peste 3.000 de ani. Descoperirea inițială a fost făcută în 2007, atunci când un localnic a observat placa de piatră în grădina sa și a atras atenția specialiștilor asupra ei, relatează publicația Futura Sciences.

Artefactul a fost obiect de studiu pentru o echipă de arheologi de la Muzeul Moraviei din Brno din Cehia. Aceștia au fost anunțați de un bărbat că a găsit un obiect ciudat la el acasă.

Acesta a observat placa de piatră în grădina sa din satul Morkuvky, din sud-estul Cehiei.

O echipă de arheologi a analizat obiectul

Milan Salas, arheolog la Muzeul Moraviei din Brno, a explicat, într-un interviu acordat Radio Prague International, că piatra reprezintă o matriță de turnare. Acesta a coordonat și un studiu științific publicat în 2025 în revista Archeologické rozhledy, care a analizat modul în care a fost realizat artefactul și posibila sa origine.

Cercetătorii au folosit examinări vizuale și tehnici de analiză cu raze X pentru a reconstitui procesul de fabricare a vârfurilor de suliță. Matrița era alcătuită inițial din două bucăți de piatră care se potriveau perfect, însă doar una dintre ele s-a păstrat.

Cele două părți erau așezate una peste cealaltă și fixate cu sârmă de cupru, înainte ca bronzul topit să fie turnat în spațiul dintre ele. După răcirea metalului, rezulta vârful de suliță.

Artefactul are o lungime de aproximativ 23 de centimetri și este realizat din tuf riolitic, o rocă vulcanică. Potrivit cercetătorilor, acesta datează din jurul anului 1350 î.Hr.

Specialiștii au mai precizat că, cel mai probabil, materialul nu a fost neapărat obținut în apropierea satului unde a fost descoperită matrița. În schimb, este posibil ca acesta să fi parcurs zeci sau chiar sute de kilometri prin rețelele de schimburi preistorice.

Antonnn Prichystal, geolog la Universitatea Masaryk și coautor al studiului, a subliniat că cercetătorii nu pot identifica locația exactă în care a fost fabricată matrița. Cu toate acestea, dovezile geologice indică în mod clar regiunea Carpaților ca sursă a materiei prime.