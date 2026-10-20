Un egiptean a găsit printre castraveții din grădină bucăți dintr-o uriașă statuie a lui Ramses al II-lea. Ce s-a întâmplat apoi

sursa foto: Ministerul egiptean al Antichităților

Descoperirea făcută de un fermier a scos la iveală rămășițele a două statui regale colosale și inscripții antice în Delta Nilului, în Egipt. Arheologii au identificat una dintre statui ca fiind a lui Ramses al II-lea și încearcă acum să afle ce loc ocupă aceste descoperiri în istoria zonei, scrie Euronews.

Un fermier egiptean care cultiva castraveți pe pământul său i-a ajutat pe arheologi să descopere rămășițele a două statui regale colosale, printre care un cap al lui Ramses al II-lea înalt de 1,6 metri.

Khaled Khalil a dat peste o piatră cu sculpturi antice pe terenul din fața casei sale din Behbeit el-Hagar, un sat din guvernoratul Gharbia, în Delta Nilului, și i-a anunțat pe specialiștii în antichități.

Potrivit Ministerului Turismului și Antichităților, oficialii au examinat piatra, iar apoi o echipă egipteană a Consiliului Suprem al Antichităților a început săpături de salvare.

Publicația egipteană Youm7 a relatat că Khalil cultiva castraveți într-o seră amenajată pe teren și nu se aștepta să găsească o statuie antică atât de mare.

„Vedeți? Castraveții aduc antichități”, a glumit guvernatorul provinciei Gharbia, Alaa Abdel Moaty, în timpul unei vizite la casa fermierului, săptămâna trecută, potrivit aceleiași publicații.

Ce au descoperit arheologii

Capul recent descoperit îl înfățișează pe Ramses al II-lea purtând dubla coroană a Egiptului de Sus și de Jos. Arheologii au găsit și o parte din stâlpul dorsal al statuii, pe care este inscripționat numele său de Horus, unul dintre numele regale oficiale ale faraonului.

Hisham el-Leithy, secretarul general al Consiliului Suprem al Antichităților, a explicat că, judecând după proporțiile capului, statuia completă ar fi putut avea inițial aproximativ 8,5 metri înălțime, inclusiv soclul.

Partea păstrată din a doua statuie măsoară aproximativ 2,4 metri. Îi lipsesc picioarele și soclul, însă chipul este bine conservat. Statuia poartă nemes, acoperământul regal pentru cap, din care lipsește, de asemenea, o parte.

Arheologii cred că ar putea fi tot o reprezentare a lui Ramses al II-lea, deoarece trăsăturile feței seamănă cu cele ale primului cap, însă această identificare nu a fost încă confirmată.

Un bloc separat de granit roz, lung de aproximativ 1,3 metri, poartă inscripții hieroglifice, printre care titlurile „Rege al Egiptului de Sus și de Jos” și „Fiu al lui Ra”.

Ramses al II-lea a condus Egiptul timp de peste șase decenii, aproximativ între 1279 și 1213 î.Hr., în timpul Dinastiei a XIX-a. Statui colosale ale faraonului se află și astăzi la Abu Simbel, unul dintre cele mai cunoscute monumente ale domniei sale.

Behbeit el-Hagar este cunoscut pentru ruinele unui mare templu dedicat zeiței Isis. Săpăturile și cercetările continuă pentru a stabili ce legătură există între piesele descoperite și cum se raportează ele la situl din jur.

Ministrul Turismului și Antichităților, Sherif Fathy, l-a vizitat pe Khalil pentru a-i mulțumi că a semnalat descoperirea. Fermierul și soția sa au fost recompensați cu o călătorie pentru Umrah, pelerinajul musulman la Mecca ce poate fi făcut în orice perioadă a anului.

În timpul vizitei, Khalil i-a cerut guvernatorului să ajute la acoperirea sumei rămase pentru achiziționarea unei ambulanțe pentru sat. Potrivit presei locale, el a spus că locuitorii strânseseră deja o parte din bani.