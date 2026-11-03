Hackerii au atacat și supermarketurile din Germania: Temperatura din frigidere a urcat brusc la 50 de grade

2 minute de citit Publicat la 16:19 03 Noi 2026 Modificat la 16:19 03 Noi 2026

Atacul propriu-zis a vizat compania care se ocupă de întreținerea de la distanță a sistemelor de refrigerare. FOTO: Profimedia Images

Hackerii au atacat sistemele de refrigerare din mai multe supermarketuri din Germania, în cursul nopții de luni spre marți, după incidente similare care au avut loc recent în mai multe țări din Europa, a relatat marți postul de televiziune Tagesschau.

În urma recentelor atacuri ale hackerilor asupra sistemelor de refrigerare din supermarketurile europene, cazuri similare au fost raportate în Renania de Nord-Westfalia , Saxonia Inferioară și Bavaria . Printre magazinele afectate se numără două supermarketuri CAP din Wuppertal și Wetter-Volmarstein (districtul Ennepe-Ruhr), un supermarket Rewe din Raesfeld, în Münsterland, un magazin Edeka din Lilienthal și o filială Edeka din Reisbach, Bavaria Inferioară.

Cantități mari de alimente au trebuit eliminate, după temperatura a crescut brusc la 50 de grade, în loc de 5.

Un manager regional de la Arbeiterwohlfahrt (AWO), operatorul supermarketurilor CAP, a confirmat agenției germane de presă (dpa) atacul din Wetter-Volmarstein. Ea a declarat că au fost afectate atât rafturile frigorifice, cât și zonele de depozitare externe.

Atacul propriu-zis a vizat compania care se ocupă de întreținerea de la distanță a sistemelor de refrigerare. Amploarea pagubelor nu a fost încă stabilită. Supermarketul CAP din Wuppertal a scris pe Facebook: „Din păcate, o tentativă de acces extern în weekend a cauzat o încălzire prea mare a sistemelor noastre de congelare și refrigerare în această dimineață.

”Proprietarul supermarketului din Lilienthal a declarat pentru Radio Bremen că a măsurat temperaturi de 70 de grade Celsius în raionul de alimente proaspete al magazinului său în acea dimineață și de 30 de grade Celsius în camerele frigorifice. Drept urmare, un întreg recipient cu alimente a trebuit să fie aruncat. Potrivit agenției germane de presă (dpa), managerul magazinului a depus un plângere la poliție.

Departamentul Central de Investigații Criminale din Oldenburg se ocupă de anchetă. Se pare că ofițerii investighează și un alt caz în Diepholz.

Atacuri în lanț, în mai multe țări europene

Operatorul supermarketului Edeka din Bavaria Inferioară a declarat pentru Bavarian Broadcasting că sistemele de refrigerare ale supermarketului au fost trecute peste noapte la „încălzire la 50 de grade”.

Foodsharing „a strâns tot ce mai putea fi recuperat”. Cu toate acestea, majoritatea bunurilor au trebuit eliminate.

În ultimele zile, infractorii cibernetici au spart sistemele de refrigerare din supermarketuri din Belgia, Suedia, Irlanda, Luxemburg, Estonia, Finlanda și Olanda și au modificat temperaturile.

În urmă cu trei săptămâni, sistemele de refrigerare din sute de filiale ale lanțurilor de supermarketuri Intermarché și Coopérative U au fost scoase din funcțiune în Franța.

Toate produsele refrigerate și congelate au trebuit să fie distruse. Nimeni nu a revendicat încă responsabilitatea pentru atacuri.

Comisarul UE pentru agricultură, Christophe Hansen, referindu-se la incidente, a vorbit despre o „tentativă deliberată de a perturba lanțul nostru de aprovizionare cu alimente și de a submina încrederea consumatorilor în acesta”. Repetarea acestor atacuri cibernetice este „profund îngrijorătoare”. Atacurile sunt luate „foarte în serios”, a adăugat Hansen. Cu toate acestea, siguranța alimentară în Europa nu este în prezent în pericol.