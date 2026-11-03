Bloomberg: Germania își propune să vâneze navele din flota fantomă a lui Putin cu ajutorul unui nou model de dronă navală

1 minut de citit Publicat la 16:44 03 Noi 2026 Modificat la 16:45 03 Noi 2026

Navă din flota fantomă a Rusiei. Imagine de arhivă, cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Germania dezvoltă împreună cu Marea Britanie o dronă navală proiectată pentru activități „în zone potențiale de război”, în Marea Baltică și Marea Nordului. Țările europene își intensifică astfel lupta împotriva flotei fantomă” de petroliere ale Rusiei și încearcă, în același timp, să protejeze infrastructura maritimă - cablurile și conductel subacvatice - împotriva acțiunilor de sabotaj rusești, se arată într-un material Bloomberg, preluat de publicația The Moscow Times.

Drona, numită Vanta 24 și produsă de un start-up german care speră să o lanseze în producție de serie de anul viitor, are 24 de metri lungime și este special proiectată pentru a proteja cablurile subacvatice și a combate navele flotei fantomă ruse din apele europene, a declarat CEO-ul companiei Stark Defense, Uwe Horstmann.

Capacitatea de transport a Vanta 24 este de 50 de tone, drona putând transporta inclusiv arme precum rachete și tunuri. De asemenea, drona navală poate atinge viteze de peste 64 km/h.

După ce a acuzat public Rusia în septembrie că a încercat să saboteze aeroportul din Leipzig folosind drone, Berlinul a anunțat măsuri de represalii, inclusiv măsuri mai dure împotriva flotei fantomă a Rusiei. Luciana Lixandru, partener la Sequoia Capital, fondul care a investit în Stark Defense, crede că această companie va deveni una dintre puținele startup-uri europene capabile să concureze cu producătorii de top mondiali din domeniul apărării.

Compania Stark a angajat un fost comandant britanic de submarin nuclear, care va superviza operațiunile navale. Drona Vanta 24 va putea escorta inclusiv nave militare, dar e capabilă și să efectueze operațiuni de supraveghere maritimă pe cont propriu.

Germania încă nu s-a remarcat prin acțiuni clare împotriva flotei fantomă a Rusiei, comparativ cu alte țări europene, precum Suedia, Franța, Regatul Unit saui Finlanda, care opresc deja aceste nave și le rețin, în cazul în care sunt descoperite documente falsificate, reprezintă o amenințare pentru siguranța maritimă sau încalcă legislația de mediu.