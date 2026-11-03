Criza brazilor de Crăciun lovește Marea Britanie. Valurile de căldură extremă au distrus zeci de mii de copaci

3 minute de citit Publicat la 17:42 03 Noi 2026 Modificat la 17:42 03 Noi 2026

Deși brazii rămân în pământ aproximativ opt ani înainte de a fi tăiați, situația a stârnit îngrijorări cu privire la starea recoltei din acest an. FOTO: Profimedia Images

Marea Britanie se pregătește pentru o criză de brazi de Crăciun, după cea mai fierbinte vară înregistrată vreodată, potrivit The Telegraph.

Cultivatorii de brazi din Marea britanie au declarat că temperaturile ridicate, vremea uscată și seceta au dus la pierderea multor arbori proaspăt plantați, care nu au supraviețuit primului an.

Deși brazii rămân în pământ aproximativ opt ani înainte de a fi tăiați, situația a stârnit îngrijorări cu privire la starea recoltei din acest an, precum și la o posibilă penurie de brazi în anii următori.

Oliver Combe, în vârstă de 57 de ani, care lucrează la „York Christmas Trees” de 40 de ani, a descris anul acesta drept unul „dificil” pentru cultivatori.

„Pentru prima dată, am înregistrat pierderi în rândul arborilor plantați anul trecut”, a declarat el pentru The Telegraph.

Cultivatorul, care luna trecută a fost selectat să furnizeze bradul pentru sediul Guvernului (Downing Street nr. 10), a explicat că a trecut la plantarea de toamnă, tocmai pentru a permite rădăcinilor să se dezvolte puternic înainte de secetele estivale inevitabile.

Cu toate acestea, vara fierbinte și uscată din acest an a dus la pierderea a aproximativ 2.000 dintre cei 15.000 de brazi proaspăt plantați.

„Anul acesta, nu am avut parte de ploi serioase de la Paște încoace”, a spus el.

Lipsa precipitațiilor a făcut, de asemenea, ca îngrășământul să nu poată fi absorbit cu ușurință de arborii mai maturi, ceea ce ar putea afecta creșterea acestora și recoltele viitoare.

După mai multe veri secetoase consecutive, Combe ia acum în calcul irigarea plantațiilor, o măsură pe care, anterior, a ales să nu o adopte, mizând pe faptul că arborii își vor dezvolta rădăcini mai adânci pentru a-și procura singuri umiditatea necesară.

Menționând că a identificat două iazuri pe proprietatea sa care ar putea servi drept sursă de apă, el a adăugat: „Vom analiza acum posibilitatea irigării.

Avem două iazuri și sperăm că vor reține suficientă apă pentru momentele în care vom avea nevoie de ea.”

Referindu-se la vremea caniculară din ultimele veri, el a precizat: „Vara anului 2018 a fost una destul de extremă.” „În trecut, consideram că este o excepție, însă verile extrem de călduroase devin acum o normă.

În Yorkshire, lunile aprilie și mai erau, de obicei, mai secetoase, dar acum perioadele de secetă par să dureze mai mult.

Cu toții ne gândim: «Ei bine, situația se va echilibra în august», dar unul dintre terenurile mele este, în continuare, complet uscat.”

Anglia a traversat cea mai secetoasă lună iulie din istoria înregistrărilor meteorologice, cu precipitații de doar 5,6 mm. Totodată, Met Office a precizat că această vară a depășit recordul din 1976, fiind cea mai caldă vară înregistrată vreodată.

Temperatura maximă zilnică medie, de 21,3°C, a depășit recordul anterior de 21°C, stabilit în urmă cu 50 de ani.

Combe a declarat că viitorul culturilor de brazi de Crăciun în Anglia este „îngrijorător” și a sfătuit oamenii să nu cumpere bradul înainte de începutul lunii decembrie; până atunci, copacii trec prin câteva episoade de îngheț, ceea ce îi ajută să reziste mai mult timp.

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Pe de altă parte, James Wallis, care administrează ferma Sutton Hall, lângă Lewes (East Sussex), împreună cu soția sa, Ruth, a precizat că impactul asupra afacerii lor a fost sever.

Din cauza condițiilor meteorologice, cei doi au pierdut 20.000 de brazi pe care îi plantaseră în urmă cu doi ani.

Wallis a declarat pentru BBC: „Seceta a îngreunat absorbția nutrienților de către arbori, iar unii dintre ei s-au îngălbenit.”

Wallis a adăugat: „Consecințele financiare sunt semnificative.

Investești o cantitate uriașă de timp și efort pentru a produce un brad de calitate, așa că situația este extrem de dezamăgitoare.”

Un an „dificil” pentru cultivatori

Russell Parkins, președintele Asociației Britanice a Pomilor de Crăciun (British Christmas Tree Association), a declarat că, din cauza condițiilor meteorologice, anul a fost unul „dificil” pentru cultivatori.

„Există suficienți pomi, dar menținerea lor într-o stare bună reprezintă o provocare”, a spus el.

El a adăugat: „Cultivatorii își adaptează constant practicile; observăm, de exemplu, o tendință tot mai pronunțată de plantare în timpul toamnei, ceea ce ajută pomii tineri să-și dezvolte sisteme radiculare puternice pe parcursul lunilor de iarnă.

„În paralel, cercetările continue privind selecția provenienței contribuie la asigurarea faptului că pomii de Crăciun cultivați în Marea Britanie vor continua să prospere, în pofida schimbărilor climatice.

„Datorită acestei expertize și a angajamentului pe termen lung demonstrat de membrii noștri, consumatorii se vor putea bucura în continuare, mulți ani de acum înainte, de pomi de Crăciun de înaltă calitate, cultivați în Marea Britanie.”