Loto 6/49 de duminică, 1 noiembrie. Numerele extrase și premiile puse în joc

1 minut de citit Publicat la 18:59 01 Noi 2026 Modificat la 19:01 01 Noi 2026

Au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Sursa foto: Loteria Română

Duminică, 1 noiembrie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 29 octombrie, Loteria Română a acordat 11.787 de câștiguri în valoare totală de peste 1,28 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 1 noiembrie

Loto 6/49: 43, 28, 12, 41, 10, 25

Noroc: 3 1 6 9 6 9 1

Joker: 28, 38, 40, 32, 20 +5

Noroc Plus: 6 9 5 2 8 4

Loto 5/40: 23, 32, 16, 38, 34, 3

Super Noroc: 1 9 8 9 5 2

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,97 milioane de lei (peste 369.000 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,67 milioane de lei (peste 313.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 892.000 de lei (peste 166.800 de euro), iar la categoria a II-a, este în joc un report în valoare de peste 382.900 de lei (peste 71.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 175.200 de lei (peste 32.700 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 520.200 de lei (peste 97.300 de euro).

La tragerile loto de joi, 29 octombrie, Loteria Română a acordat 11.787 de câştiguri, în valoare totală de peste 1,28 milioane de lei.

Totodată, la tragerea Loto 6/49 de joi, la categoria a II-a, au fost înregistrate două câştiguri în valoare de 107.627,68 lei fiecare. Biletele câştigătoare au fost jucate prin aplicaţia mobilă AmParcat.ro şi la o agenţie din Adjud, judeţul Vrancea.