Loteria Română anunţă un report de peste 370.000 de euro la Loto 6/49 şi de 166.800 de euro la Joker, la tragerea de duminică

<1 minut de citit Publicat la 09:44 01 Noi 2026 Modificat la 09:44 01 Noi 2026

Report de 370.000 de euro la Loto 6/49 şi de 166.800 de euro la Joker. Sursă foto: Hepta

Un report de peste 1,97 milioane de lei (peste 369.000 de euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, pentru tragerea de duminică, 1 noiembrie, în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat de peste 1,67 milioane de lei (peste 313.200 de euro), informează Loteria Română, preluată de Agerpres.

La Joker, la categoria I, reportul depăşeşte 892.000 de lei (peste 166.800 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report de peste 382.900 de lei (peste 71.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul este de peste 175.200 de lei (peste 32.700 de euro), în timp ce la Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 520.200 de lei (peste 97.300 de euro).

Duminică, 1 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

La tragerile loto de joi, 29 octombrie, Loteria Română a acordat 11.787 de câştiguri, în valoare totală de peste 1,28 milioane de lei.

Totodată, la tragerea Loto 6/49 de joi, la categoria a II-a, au fost înregistrate două câştiguri în valoare de 107.627,68 lei fiecare. Biletele câştigătoare au fost jucate prin aplicaţia mobilă AmParcat.ro şi la o agenţie din Adjud, judeţul Vrancea.