Românul care a făcut Therme la București construiește acum Therme și la Manchester. Va fi cel mai mare complex de wellbeing din lume

4 minute de citit Publicat la 17:25 02 Noi 2026 Modificat la 17:28 02 Noi 2026

Românul care a făcut Therme la București construiește acum Therme și la Manchester FOTO: Facebook/ Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

Un concept de business dezvoltat și validat în România capătă proporții impresionante în Marea Britanie, unde se transformă într-unul dintre cele mai ambițioase proiecte de regenerare urbană și agrement. Robert Hanea, antreprenorul originar din Sibiu care a fondat complexul Therme de lângă București, dezvoltă în prezent un megaproiect de 600 de milioane de lire sterline la Manchester.

Noua destinație este concepută pentru a deveni cel mai mare complex integrat de wellbeing, sănătate și relaxare din lume. Anvergura investiției și evoluția lucrărilor au atras deja atenția reprezentanților diplomatici de rang înalt din România și Marea Britanie.

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În cadrul unei vizite de lucru în nord-vestul Angliei, ambasadoarea României la Londra, Laura Popescu, a mers pe șantierul de amploare din TraffordCity, împreună cu Giles Portman, ambasadorul britanic la București. Aceasta și-a exprimat admirația față de modul în care un concept pornit în apropierea Capitalei României este dezvoltat cu succes pe una dintre cele mai competitive piețe occidentale. Totodată, a evidențiat faptul că extinderea internațională a grupului demonstrează potențialul, maturitatea și capacitatea antreprenoriatului românesc de a concura la nivel global.

De la succesul Therme București la un proiect de referință la nivel mondial

Originile acestei dezvoltări internaționale se regăsesc în modelul de afaceri lansat în România în urmă cu opt ani. Deschis la începutul anului 2016, în Balotești, Therme București a schimbat perspectiva asupra industriei locale de agrement.

Complexul din județul Ilfov a înregistrat în mod constant peste 6.000 de vizitatori zilnic, devenind într-un timp relativ scurt o atracție turistică importantă pentru regiune. Popularitatea sa a depășit granițele țării, atrăgând numeroși turiști străini care au inclus destinația în călătoriile lor de tip city-break.

Pe baza experienței acumulate în România, holdingul înființat de Robert Hanea își propune acum să ducă acest concept la o scară mult mai mare, prin investiția de la Manchester. Încă din etapa de proiectare, complexul din TraffordCity a fost gândit ca un reper internațional în domeniul turismului urban dedicat sănătății și stării de bine.

Potrivit reprezentanților Ambasadei României în Regatul Unit, inițiativa creează perspective importante pentru aprofundarea relațiilor economice dintre cele două țări. În același timp, proiectul plasează un antreprenor român în centrul unora dintre cele mai importante investiții de dezvoltare urbană din Marea Britanie.

25 de piscine, 20 de tobogane și o plajă interioară la 33 de grade Celsius

Viitorul complex Therme Manchester, amplasat în Stretford, promite facilități de agrement fără precedent pe piața britanică, concepute atât pentru sezonul rece, cât și pentru cel cald.

Planurile prevăd amenajarea a 25 de piscine interioare și exterioare cu apă încălzită, a 20 de tobogane acvatice moderne și a numeroase saune umede și uscate, care vor găzdui programe tematice. Oferta va fi completată de pavilioane exclusiviste destinate terapiilor corporale.

Una dintre principalele atracții va fi prima plajă interioară de acest fel din Regatul Unit. Spațiul va include nisip fin și șezlonguri, iar temperatura va fi menținută constant la 33 de grade Celsius, pentru a recrea atmosfera tropicală chiar și în zilele reci și ploioase specifice climatului britanic.

Proiectul va include și spații destinate exclusiv adulților, baruri acvatice care le vor permite clienților să comande băuturi fără să iasă din piscină, precum și grădini botanice în care vor putea fi admirate mii de specii de arbori exotici.

Pentru a facilita accesul publicului, dezvoltarea va beneficia de infrastructură de transport dedicată. Aceasta va cuprinde o nouă stație de tramvai, integrată în rețeaua metropolitană, alături de mii de locuri de parcare amenajate atât în subteran, cât și la suprafață.

Deschiderea este estimată pentru sfârșitul anului 2028. Ce beneficii economice sunt anticipate

Deși calendarul tehnic inițial a fost modificat pentru a permite etapizarea lucrărilor și optimizarea soluțiilor inginerești, deschiderea oficială a Therme Manchester este prevăzută pentru finalul anului 2028.

Estimările economice independente indică un impact semnificativ asupra regiunii Greater Manchester. Potrivit acestor analize, complexul ar putea contribui cu o valoare adăugată brută de 4,5 miliarde de lire sterline la economia regională.

Investiția are deja un rol important în crearea de locuri de muncă. În perioada construcției sunt susținute direct peste 3.000 de posturi, iar după inaugurare sunt prevăzute 750 de locuri de muncă permanente în domenii precum ospitalitatea, serviciile de asistență sanitară și managementul.

Reprezentanții grupului au confirmat, de asemenea, că planurile de dezvoltare în Marea Britanie nu se limitează la proiectul din Manchester. Compania analizează și dezvoltarea unor noi centre de agrement în alte mari aglomerări urbane britanice, ceea ce ar putea extinde și mai mult prezența conceptului pe piața internațională.

Întâlniri cu românii din nord-vestul Angliei

Vizita ambasadoarei Laura Popescu la Manchester a inclus și o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din nord-vestul Angliei. Printre participanți s-au numărat antreprenori, medici, studenți și profesioniști din sectorul IT.

Discuțiile, desfășurate împreună cu consulul general Nicoleta Teodorovici, au vizat inclusiv modalitățile prin care inițiativele românești pot fi sprijinite și promovate în societatea britanică.

Accentul a fost pus pe contribuția pe care antreprenorii și specialiștii români o pot avea la consolidarea imaginii pozitive a României în Regatul Unit, dar și pe importanța proiectelor care demonstrează capacitatea mediului de afaceri românesc de a dezvolta inițiative cu impact internațional.