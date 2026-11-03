Un lider județean AUR a fost săltat de polițiști și i-a fost luat bolidul de lux, într-un dosar cu prejudiciu de 3 milioane de euro

1 minut de citit Publicat la 16:41 03 Noi 2026 Modificat la 16:42 03 Noi 2026

Polițiștii i-au luat mașina de lux consilierului AUR. Foto: captură video Antena 3 CNN

Un consilier județean al partidului AUR a fost luat de polițiști și dus la audieri într-un dosar de spălare a banilor în care prejudiciul estimat se ridică la aproape 3 milioane de euro. Anchetatorii au ridicat și un bolid de lux de la politicianul AUR din Arad.

Aceste acțiuni fac parte dintr-o operațiune amplă a polițiștilor arădeni, derulată în această dimineață. Oamenii legii care au pus în executare 14 mandate de percheziție și 7 mandate de aducere.

În acest dosar sunt investigate fapte de spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Consilierul județean AUR a trecut pe la PNL și ALDE

Între cei suspectați de anchetatori se numără și Florin Galiș, fost președinte al PNL Arad, în prezent consilier județean AUR, membru în conducerea județeană a formațiunii și membru în ATOP, organism care oferă Poliției consiliere în materie de ordine publică.

Până să ajungă la AUR, Galiș a mai trecut pe la ALDE și Partidul Neoliberal.

Ancheta procurorilor și polițiștilor arădeni urmărește modul în care 2,9 milioane de euro au trecut prin conturile unei asociații din Arad, iar ulterior banii au ajuns în diverse conturi din întreaga lume. Adr fi vorba dde entități sau firme din Marea Britanie, Austria, China sau Danemarca. Operațiunea de spălare de bani s-a petrecut pe parcursul a trei luni.

Consilierul județean a fost dus, alături de alte persoane, la audieri la Poliția Arad, ancheta fiind în plină desfășurare.